«Лидс» подписал защитника «Серветта» и Португалии U19 Монтейру

Теги премьер-лига Англия высшая лига Швейцария трансферы Лидс Серветт сборная Португалии U-19 Диогу Монтейру Футбол

«Лидс» объявил о трансфере Диогу Монтейру.

18-летний защитник «Серветта» и сборной Португалии U19 подписал контракт сроком на 3,5 года.

Пока игрок будет выступать за молодежную команду «Лидса».

Монтейру входит в число самых молодых дебютантов швейцарской Суперлиги – он дебютировал за основную команду «Серветта» в 16 лет.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Швейцарии 3 матча, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

Фото: leedsunited.com

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
новый Роналду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий