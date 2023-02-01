«Лидс» подписал защитника «Серветта» и Португалии U19 Монтейру

« » объявил о трансфере Диогу Монтейру.

18-летний защитник « » и сборной Португалии U19 подписал контракт сроком на 3,5 года.

Пока игрок будет выступать за молодежную команду «Лидса».

Монтейру входит в число самых молодых дебютантов швейцарской Суперлиги – он дебютировал за основную команду «Серветта» в 16 лет.

В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Швейцарии 3 матча, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

Фото: leedsunited.com