«Лидс» подписал защитника «Серветта» и Португалии U19 Монтейру
«Лидс» объявил о трансфере Диогу Монтейру.
18-летний защитник «Серветта» и сборной Португалии U19 подписал контракт сроком на 3,5 года.
Пока игрок будет выступать за молодежную команду «Лидса».
Монтейру входит в число самых молодых дебютантов швейцарской Суперлиги – он дебютировал за основную команду «Серветта» в 16 лет.
В текущем сезоне защитник провел в чемпионате Швейцарии 3 матча, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: leedsunited.com
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