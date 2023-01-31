«Рома» арендовала защитника «Лидса» Льоренте с правом выкупа

Защитник Диего Льоренте перешел в «Рому».

Итальянский клуб объявил о трансфере 29-летнего футболиста из « ». Он будет выступать за римлян на правах аренды до конца этого сезона. Сделка также предусматривает опцию выкупа.

Льоренте – воспитанник «Реала», он находился в системе мадридского клуба с 2002 по 2017 год. За «Лидс» испанец играл с 2020-го.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.asroma.com/