«Рома» арендовала защитника «Лидса» Льоренте с правом выкупа
Защитник Диего Льоренте перешел в «Рому».
Итальянский клуб объявил о трансфере 29-летнего футболиста из «Лидса». Он будет выступать за римлян на правах аренды до конца этого сезона. Сделка также предусматривает опцию выкупа.
Льоренте – воспитанник «Реала», он находился в системе мадридского клуба с 2002 по 2017 год. За «Лидс» испанец играл с 2020-го.
В текущем сезоне АПЛ защитник провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.asroma.com/
Сомнительный трансфер, конечно...Что ж, посмотрим.
Красивая история получается.
Удачи Диего в Роме..