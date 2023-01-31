«Рома» арендовала защитника «Лидса» Льоренте с правом выкупа

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Лидс Диего Льоренте Футбол

Защитник Диего Льоренте перешел в «Рому».

Итальянский клуб объявил о трансфере 29-летнего футболиста из «Лидса». Он будет выступать за римлян на правах аренды до конца этого сезона. Сделка также предусматривает опцию выкупа.

Льоренте – воспитанник «Реала», он находился в системе мадридского клуба с 2002 по 2017 год. За «Лидс» испанец играл с 2020-го. 

В текущем сезоне АПЛ защитник провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.asroma.com/

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8 комментариев

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Toffiti
Ответ Okaka
теперь лавочник, в прошлом сезоне в основе был и в сборную даже вызывали
Понятно. Ну всё сходится: раз из стартового перешёл в запас, значит клиент Ромы😅 К сожалению, на данный момент, только таких они и могут себе позволить.
Сомнительный трансфер, конечно...Что ж, посмотрим.
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Okaka
Ответ Toffiti
А на каком уровне играл в английском клубе? Пишут, что он - лавочник.
теперь лавочник, в прошлом сезоне в основе был и в сборную даже вызывали
+1
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Toffiti
А на каком уровне играл в английском клубе? Пишут, что он - лавочник.
В Лидсе играл посредственно
+1
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Toffiti
Ответ corazón blanco
В Сосьедаде все-таки показывал свой лучший футбол, тем не менее желаю удачи ему в Роме, может сможет проявить себя в кальчо.
А на каком уровне играл в английском клубе? Пишут, что он - лавочник.
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dr. cage
Если не изменяет память, то Диего дебютировал в Ла Лиге за Реал как раз при Моуре.. Он его привлекал к работе с первой командой, когда Диего ещё был игроком Кастильи..

Красивая история получается.
Удачи Диего в Роме..
+2
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Старый Волк
Купили на место ушедшего в «Борнмут» Виньи. По идее даже в выигрыше остались, потому как Льоренте более универсальный футболист, способный закрыть сразу несколько позиций в защите +. Мень опыт игры в центре поля. Будем посмотреть.
+4
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corazón blanco
В Сосьедаде все-таки показывал свой лучший футбол, тем не менее желаю удачи ему в Роме, может сможет проявить себя в кальчо.
+4
0
+4
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Street Fighter
Хороший трансфер для Ромы
+4
-1
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