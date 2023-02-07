«Барса» рассмотрит продажу Фати только при «астрономическом» предложении. Хави верит в игрока
Ансу Фати может покинуть «Барселону».
По информации Diario Sport, интерес к вингеру проявляет несколько топ-клубов, в частности, «Манчестер Юнайтед». Сообщалось также об интересе со стороны «Баварии», однако журналист Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию.
В свою очередь, в «Барселоне» никак не комментируют ситуацию Фати. Главный тренер команды Хави уверен, что Фати способен восстановить свою лучшую форму после травмы.
Отмечается, что клуб рассмотрит продажу игрока лишь в том случае, если по нему поступит «астрономическое» предложение.
В текущем сезоне Фати отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.
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Можно сколько угодно заслуженно критиковать эту систему, но барса жила, живёт и будет жить. И виной или причиной этому тот самый голландский дед.