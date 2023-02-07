«Барса» рассмотрит продажу Фати только при «астрономическом» предложении. Хави верит в игрока

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига Ансу Фати Футбол

Ансу Фати может покинуть «Барселону».

По информации Diario Sport, интерес к вингеру проявляет несколько топ-клубов, в частности, «Манчестер Юнайтед». Сообщалось также об интересе со стороны «Баварии», однако журналист Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию.

В свою очередь, в «Барселоне» никак не комментируют ситуацию Фати. Главный тренер команды Хави уверен, что Фати способен восстановить свою лучшую форму после травмы.

Отмечается, что клуб рассмотрит продажу игрока лишь в том случае, если по нему поступит «астрономическое» предложение. 

В текущем сезоне Фати отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 20 матчах Ла Лиги. Его подробная статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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U. M. A. Muhammad
Готов предложить Луну и Юпитер за Фати, по рукам Чави?
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xQcoW
фарсе из-за рычагов скоро воду отключат, им придется подешевле продать его
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Rafael Nadal Parero
Тем временем, менеджмент Юнайтед на совещании:
- коллеги, вопрос серьезный, подключайте к переговорам Коперника
+2
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DolJun
для нынешнего фк мем астрономическое - это где-то 2-3 млн))
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Алексей Пославский
И по этому Хави выпускает его на 8-7 минут каждый матч хахаах
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Sekor
С такой статистикой Фати скоро в РПЛ поедет
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Jazzzz
80 млн фунтов плюс 1 фунт
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arsenal.ave
Куда подевалась его скорость и ловкость? Будто с утяжелителями бегает
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f0rmoceft
Набивают цену через журналистов?
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Стаут
Учитывая травмы и форму в этом сезоне, астрономическим предложением можно считать две соски халзана
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Александра Александрова
Ответ Рэд Уайт
в условный сосьедад
А лучше Арсенал )
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S1rAlex
Кому этот переписанный хрусталь нужен?)) Астрономы каталонские))
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Bereke Pshembayev
Ответ Рэд Уайт
в условный сосьедад
Милан
+3
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Рэд Уайт
Ответ Александра Александрова
Его бы в аренду отдать, чтобы играл постоянно на годик ! Он после травмы забуксовал конечно , раньше был увереннее и исполнял !
в условный сосьедад
+3
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ZamoRano
Всё-таки прав был Уткин, когда в своем ролике про великих игроков говорил, что лучший кройфф,ибо он дал базу и создал систему на века. Как бы ни ругали Барсу, но у нее есть в первую очередь системность, у нее есть всегда опора на свою академию, которая даст игрока, который уже знает во что играть.
Можно сколько угодно заслуженно критиковать эту систему, но барса жила, живёт и будет жить. И виной или причиной этому тот самый голландский дед.
+4
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&_Bishep_&
Правильно. Главное на ближайшие годы - выкарабкаться из финансовой ямы. Если 100 + лямов дадут, можно отпускать.
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Ильдарик Ххх
В Турции под завалами нашли живым футболиста Кристиана Атсу.
+8
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Ебздрогыч
Это к Челси надо обращаться
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zaebarca
Надо было слушать медицинский штаб и делать операцию.
+5
0
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Александра Александрова
Его бы в аренду отдать, чтобы играл постоянно на годик ! Он после травмы забуксовал конечно , раньше был увереннее и исполнял !
+9
0
+9
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