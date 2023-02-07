«Барса» рассмотрит продажу Фати только при «астрономическом» предложении. Хави верит в игрока

может покинуть «Барселону».

По информации Diario Sport, интерес к вингеру проявляет несколько топ-клубов, в частности, « ». Сообщалось также об интересе со стороны «Баварии», однако журналист Bild Кристиан Фальк опроверг эту информацию.

В свою очередь, в «Барселоне» никак не комментируют ситуацию Фати. Главный тренер команды уверен, что Фати способен восстановить свою лучшую форму после травмы.

Отмечается, что клуб рассмотрит продажу игрока лишь в том случае, если по нему поступит «астрономическое» предложение.

В текущем сезоне Фати отметился 3 голами и 3 голевыми передачами в 20 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.