Соболев об игре на правом фланге: «Кайфую, можно сказать. Я еще на воротах неплохо стою»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Александр Соболев Футбол

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался об игре на правом фланге.

25-летний футболист принял участие в матче с «Краснодаром» (4:0) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

– Что за позиция сегодня такая интересная была? Много работы в глубине, на подыгрыше.

– Эта работа была и с «Ростовом». Я тоже играл правого вингера, правого нападающего. Не знаю, я и на тренировках играю, и на первом сборе играл крайнего нападающего. Что могу, то делаю.

– Это установка или так получается в позиционной игре? Тянет туда?

– Вообще да, установка – больше играть справа, но в моментах там и в центре, и слева, не привязан так сильно к позиции.

– Как себя чувствуете в этой роли? Потому что со стороны ощущение, что вы кайфуете от такой игры. Много раздаете.

– Да, можно сказать и кайфую. Но здесь есть и другая маленькая сторона: нужно бежать назад, отрабатывать. Если нападающим ты можешь где-то этого не делать, то здесь обязан это делать, помогать защитникам, поэтому в этом плане немного тяжелее, но пока мне нравится, – отметил Соболев.

Также форвард «Спартака» пошутил об игре в воротах.

– Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.

– Ты своей игрой доволен?

– Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами. Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.

– Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?

– Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.

– Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?

– Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах, – сказал Соболев.

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16 комментариев

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Фантом
Что-то кто-то нечто подобное уже говорил... Соболев стремительно становится Дзюбой 2.0, причем во всех смыслах - и хорошем, и плохом.
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Владимир Молявин
Хорошую игру показал. Голы придут!!!
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dreamstep
Соболев - молодец!
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Владимир Типеев
Ответ Сергей К
Пас на Мелешина был отменный! 👍
И на Игнатова тоже ))) Соболь хорошо видет поле.
+1
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Магомед Саид Амирханов
Ответ LifeSpartak
Соболев вообще топ! И пасы отдаёт, и голы забивает!В фантастической форме находится!
Абаскаль не дур. он знает кого куда ставить. Я люблю Спартак ,и надеюсь он с нами будет
+2
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Честный контроль
Говорящий дельфин. Очень много говорящий.
Мы ещё посмотрим , не хуже Чалова
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Николай Повалюхин
Спартак в целом порадовал. И, судя по комментам, напугал врагов)
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Магомед Саид Амирханов
Соболь что-то покажет,!!!Я уверяю
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Адепт Суперлиги
Ответ LifeSpartak
Соболев вообще топ! И пасы отдаёт, и голы забивает!В фантастической форме находится!
Осталось выложить видос с мастурбацией, и вообще легендой станет.
+1
-8
-7
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Микель Венгер
Ответ Честный контроль
Говорящий дельфин. Очень много говорящий.
не конь, и на том спасибо
+4
-1
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Dan Kennedy
Он и до перерыва справа много играл, но сейчас еще глубже.

Абаскаля похвалить стоит за то, что он много дает Мелёшину в центре играть, он наверняка будет основным форвардом в Кубке России.
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Lindeman
И ныряю неплохо
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-5
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Сергей К
Пас на Мелешина был отменный! 👍
+11
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Сергей Илюшенков
Соболь молодец!При Абаскале заиграл очень даже приятно!Если забивает,то очень красиво!А какие передачи он стал выдавать!Молодец Сашка, так держать!Всё для ромбика и за ромбик!
+4
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Честный контроль
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-11
-10
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LifeSpartak
Соболев вообще топ! И пасы отдаёт, и голы забивает!В фантастической форме находится!
+16
-1
+15
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