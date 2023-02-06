Соболев об игре на правом фланге: «Кайфую, можно сказать. Я еще на воротах неплохо стою»

Форвард «Спартака» высказался об игре на правом фланге.

25-летний футболист принял участие в матче с « » (4:0) в Winline Зимнем кубке .

– Что за позиция сегодня такая интересная была? Много работы в глубине, на подыгрыше.

– Эта работа была и с «Ростовом». Я тоже играл правого вингера, правого нападающего. Не знаю, я и на тренировках играю, и на первом сборе играл крайнего нападающего. Что могу, то делаю.

– Это установка или так получается в позиционной игре? Тянет туда?

– Вообще да, установка – больше играть справа, но в моментах там и в центре, и слева, не привязан так сильно к позиции.

– Как себя чувствуете в этой роли? Потому что со стороны ощущение, что вы кайфуете от такой игры. Много раздаете.

– Да, можно сказать и кайфую. Но здесь есть и другая маленькая сторона: нужно бежать назад, отрабатывать. Если нападающим ты можешь где-то этого не делать, то здесь обязан это делать, помогать защитникам, поэтому в этом плане немного тяжелее, но пока мне нравится, – отметил Соболев.

Также форвард « » пошутил об игре в воротах.

– Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.

– Ты своей игрой доволен?

– Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами. Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.

– Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?

– Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.

– Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?

– Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах, – сказал Соболев.