Соболев об игре на правом фланге: «Кайфую, можно сказать. Я еще на воротах неплохо стою»
Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался об игре на правом фланге.
25-летний футболист принял участие в матче с «Краснодаром» (4:0) в Winline Зимнем кубке РПЛ.
– Что за позиция сегодня такая интересная была? Много работы в глубине, на подыгрыше.
– Эта работа была и с «Ростовом». Я тоже играл правого вингера, правого нападающего. Не знаю, я и на тренировках играю, и на первом сборе играл крайнего нападающего. Что могу, то делаю.
– Это установка или так получается в позиционной игре? Тянет туда?
– Вообще да, установка – больше играть справа, но в моментах там и в центре, и слева, не привязан так сильно к позиции.
– Как себя чувствуете в этой роли? Потому что со стороны ощущение, что вы кайфуете от такой игры. Много раздаете.
– Да, можно сказать и кайфую. Но здесь есть и другая маленькая сторона: нужно бежать назад, отрабатывать. Если нападающим ты можешь где-то этого не делать, то здесь обязан это делать, помогать защитникам, поэтому в этом плане немного тяжелее, но пока мне нравится, – отметил Соболев.
Также форвард «Спартака» пошутил об игре в воротах.
– Хорошие первый и второй тайм, могли забивать больше. Все нормально.
– Ты своей игрой доволен?
– Я редко доволен своей игрой. Это сборы, подготовительная игра перед официальными матчами. Я набираю форму, как и вся команда. Эту игру на сборах можно занести в актив.
– Эксперимент с правым полузащитником закончен? Или увидим тебя на других позициях?
– Посмотрим. Я еще на воротах неплохо стою, ха-ха.
– Мы как раз ищем вратаря на матч с РПЛ. Готов встать?
– Да. Я всегда готов! Люблю постоять на воротах, – сказал Соболев.
Абаскаля похвалить стоит за то, что он много дает Мелёшину в центре играть, он наверняка будет основным форвардом в Кубке России.