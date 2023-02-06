Дмитрий Аленичев: «Бакаев ниже уровнем бразильцев «Зенита». Нужно уходить в аренду»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Зелимхан Бакаев Футбол

Дмитрий Аленичев считает, что Зелимхану Бакаеву нужно покинуть «Зенит».

– Зелимхан Бакаев при вас дебютировал за «Спартак». Летом он перешел в «Зенит» и сейчас тоже практически не играет. За него вдвойне обидно?

– Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Если так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы, – сказал бывший тренер «Спартака».

Ранее сообщалось, что Бакаев мог покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно, но принял решение бороться за место в составе сине-бело-голубых. В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник выходил на поле в 13 матчах и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.

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18 комментариев

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Атакующий Юран
В аланию пусть идёт
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Valentin Kompaneytsev
Это было ясно до его перехода в Зенит. Много времени понадобилось Аленичеву, чтобы увидеть это через год.
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Dan Kennedy
Ответ Циник Петербургский
Имхо, Бакаев не слабее по потенциалу тех же Мостового и Сутормина.
Да он по потенциалу сильнее Сутормина.
Только Алексей знает, что его максимум лавка Зенита(и то это везение), он готов работать на команду.

А Бакаев на такого парня не похож. А у Мостового плюс в том, что он профильный левый вингер(Бакаев же правый, еще атакующий полузащитник) и среди легионеров сильных конкурентов нет. Мантуан все же не Малком.
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Зелёный гопник
Ответ Виталий Желтоусов
А зачем вообще приходил то?
Захотел попробовать свои силы в самом сильном клубе страны, что в этом плохого? Каждый нормальный спортсмен хочет расти.
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Виталий Желтоусов
А зачем вообще приходил то?
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Циник Петербургский
Ответ Сергей Лепехин
Не слабее по потенциалу, но играет слабее
Немного поплыл пацан. Бывает. Тут дело, на мой взгляд, исключительно в психологии.
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Сергей Лепехин
Ответ Циник Петербургский
Имхо, Бакаев не слабее по потенциалу тех же Мостового и Сутормина.
Не слабее по потенциалу, но играет слабее
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Владимир Молявин
Пусть поборется. Может пробьётся.
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Пользователь Имени
Переоцененный футболист, в Спартаке не всегда играл в основе, а у Зенита в центре с игроками все в порядке. Только массовый отъезд легионеров может ему помочь заиграть в основе
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Роман Четвериков
Ответ Циник Петербургский
Имхо, Бакаев не слабее по потенциалу тех же Мостового и Сутормина.
А еще Павленко, Яковлева и Ананидзе. Вечно молодой и перспективный (нет)
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Генадий Филимонов
Агент и Папа так не думают, если только Зенит продолжит оплачивать ЗП
+2
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Федот Евграфович
Какая такая аренда!?
Папаня отправил Зелимхана в Зенит баблишко рубить!
Футбол вторичное в их семейном бизнесе!
+3
-1
+2
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OldRedWhite
Ответ Циник Петербургский
Имхо, Бакаев не слабее по потенциалу тех же Мостового и Сутормина.
Два года назад был даже сильнее !
Давайте посмотрим теперь в этом году , он будет определяющим вообще для его карьеры , если себя толком не проявит , то может и отправиться вслед за братом .
В небытие
+1
-1
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nepekamu noJle
Ответ OldRedWhite
Он парень с сильным характером - может и до конца контракта пробороться , сидя на зенитовской лавке )))
Ахааххахаха
+1
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mahurat
Как сказать. После сезона, вероятно, не все бразильцы останутся. Могут уйти и колумбийцы. Придется набирать новую команду, а...Зелимхан уже тут. Есть шанс весной себя показать.
+1
0
+1
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Циник Петербургский
Ответ OldRedWhite
Он парень с сильным характером - может и до конца контракта пробороться , сидя на зенитовской лавке )))
Имхо, Бакаев не слабее по потенциалу тех же Мостового и Сутормина.
+3
0
+3
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OldRedWhite
Ответ Алексей Ненахов
Комментарий удален модератором
Он парень с сильным характером - может и до конца контракта пробороться , сидя на зенитовской лавке )))
+19
-1
+18
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sabur
В Фиорентину
+1
0
+1
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Алексей Ненахов
Комментарий удален
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