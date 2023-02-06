Дмитрий Аленичев: «Бакаев ниже уровнем бразильцев «Зенита». Нужно уходить в аренду»
Дмитрий Аленичев считает, что Зелимхану Бакаеву нужно покинуть «Зенит».
– Зелимхан Бакаев при вас дебютировал за «Спартак». Летом он перешел в «Зенит» и сейчас тоже практически не играет. За него вдвойне обидно?
– Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у «Зенита». Если так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы, – сказал бывший тренер «Спартака».
Ранее сообщалось, что Бакаев мог покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно, но принял решение бороться за место в составе сине-бело-голубых. В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник выходил на поле в 13 матчах и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.
Только Алексей знает, что его максимум лавка Зенита(и то это везение), он готов работать на команду.
А Бакаев на такого парня не похож. А у Мостового плюс в том, что он профильный левый вингер(Бакаев же правый, еще атакующий полузащитник) и среди легионеров сильных конкурентов нет. Мантуан все же не Малком.
Папаня отправил Зелимхана в Зенит баблишко рубить!
Футбол вторичное в их семейном бизнесе!
Давайте посмотрим теперь в этом году , он будет определяющим вообще для его карьеры , если себя толком не проявит , то может и отправиться вслед за братом .
В небытие