Дмитрий Аленичев: «Бакаев ниже уровнем бразильцев «Зенита». Нужно уходить в аренду»

считает, что Зелимхану Бакаеву нужно покинуть «Зенит».

– при вас дебютировал за « ». Летом он перешел в «Зенит» и сейчас тоже практически не играет. За него вдвойне обидно?

– Ему сложно конкурировать с теми футболистами, которые есть в наличии у « ». Если так будет продолжаться, ему нужно уходить в аренду. Зелимхан однозначно ниже уровнем, чем бразильцы, – сказал бывший тренер «Спартака».

Ранее сообщалось, что Бакаев мог покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно, но принял решение бороться за место в составе сине-бело-голубых. В текущем сезоне Мир полузащитник выходил на поле в 13 матчах и забил 1 гол. Его подробная статистика доступна здесь.