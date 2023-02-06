Арас Озбилис: «Федун много делал для «Спартака». Тяжело найти еще такого хозяина, который так долго вкладывал деньги и любил команду»

Экс-хавбек « » оценил значимость экс-президента .

«Когда прочитал об уходе Федуна из «Спартака», конечно, был сюрприз. Никто не вечен. Но «Спартак» остается «Спартаком».

Федун очень много делал для клуба. Думаю, тяжело найти еще такого хозяина, который так долго вкладывал деньги в команду и любил ее.

Мы всего пару раз виделись с Федуном. Интересовался, как дела. Зарема? С ней в «Спартаке» не пересекался», – сказал Озбилис.