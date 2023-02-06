Арас Озбилис: «Федун много делал для «Спартака». Тяжело найти еще такого хозяина, который так долго вкладывал деньги и любил команду»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Арас Озбилиз Футбол

Экс-хавбек «Спартака» Арас Озбилиз оценил значимость экс-президента Леонида Федуна.

«Когда прочитал об уходе Федуна из «Спартака», конечно, был сюрприз. Никто не вечен. Но «Спартак» остается «Спартаком».

Федун очень много делал для клуба. Думаю, тяжело найти еще такого хозяина, который так долго вкладывал деньги в команду и любил ее.

Мы всего пару раз виделись с Федуном. Интересовался, как дела. Зарема? С ней в «Спартаке» не пересекался», – сказал Озбилис.

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9 комментариев

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леша коваленко
Ответ Dmitry Aqf
Ну Спартак он тоже не за "спасибо" содержал. По каким рукам? Так и будет лукойловским.
Откуда такая уверенность?
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Dmitry Aqf
Ответ леша коваленко
Озбилис прав, таких дураков уже не будет, как бы Спартак по рукам не пошл
Ну Спартак он тоже не за "спасибо" содержал. По каким рукам? Так и будет лукойловским.
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Владимир Молявин
И за стадион Спасибо!!!
+1
0
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леша коваленко
Озбилис прав, таких дураков уже не будет, как бы Спартак по рукам не пошл
+1
-1
0
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AlainProst
Ответ nepekamu noJle
Ему уже 32🙈 как быстро летит время…Жано не даст соврать✊🏻🙈
Через месяц 33
+1
0
+1
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nepekamu noJle
Ему уже 32🙈 как быстро летит время…Жано не даст соврать✊🏻🙈
+1
0
+1
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окечуква
Тяжело найти такого владельца, при управлении которого, один из лучших клубов чемпионата сподобился выиграть лишь несколько трофеев за 20 лет, действительно.
0
-2
-2
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QWertY
Мовсисян и Озбилис были крутыми игроками
+4
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+4
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bodros
Эх, Арас, такие надежды на тебя были. Очень интересным игроком был
+6
0
+6
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