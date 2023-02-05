Нагельсманн про Нойера: «Я бы не стал давать такое интервью. Оно покою не способствует, занимая всю футбольную Германию»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн Футбол

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не рад интервью вратаря Мануэля Нойера.

«Я знаю, что это горячий вопрос, но мне не хочется на него отвечать. Сейчас мне нужно дать ответ на вопрос о том, кто будет капитаном в ближайшие месяцы – Томас Мюллер, Йозуа Киммих или кто-то еще.

Что дальше? Мюллер правильно сказал: задача Мануэля – поправиться и вернуться, и мы именно этого и ждем. А что потом – посмотрим.

Лично я не стал бы давать такое интервью. Оно не способствует покою, это уж точно. Оно мелькает во всех газетах, оно занимает всю футбольную Германию», – сказал Нагельсманн.

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8 комментариев

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Rabadan_05
Ответ Kimmich Scream
Когда же вы успокойтесь 🤦🏻‍♂️
Когда эти «несвободные» успокоятся
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kvn9
Я бы озаботился лучше состоянием команды, чем интервью, на месте Нагеля. Как раз таки это высказываение по поддержке друга характеризует Нойера хорошо, на мой взгляд, в отличие от катания на лыжах - вот где легкомыслие и непрофессионализм.
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Kimmich Scream
Ответ crazy_elky
Нойер может организовать акцию на лыжах с закрытым ртом. Типа мою свободу слова ущемляют.
Когда же вы успокойтесь 🤦🏻‍♂️
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy_elky
Нойер может организовать акцию на лыжах с закрытым ртом. Типа мою свободу слова ущемляют.
+5
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
whereissuso
Про лодку ничего не сказал?
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Gheorghe Rusu
Нагелью бы лучше позаботиться о своём будущем. Там игра с ПСЖ скоро, если команда так же будет играть, он летом воссоединиться с Лейпцигом, и это в лучшем случае.
+1
-1
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Lindeman
Скорее всего это последний сезон Нойера в Баварии
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnie
🌈
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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