Главный тренер «Баварии» не рад интервью вратаря .

«Я знаю, что это горячий вопрос, но мне не хочется на него отвечать. Сейчас мне нужно дать ответ на вопрос о том, кто будет капитаном в ближайшие месяцы – , или кто-то еще.

Что дальше? Мюллер правильно сказал: задача Мануэля – поправиться и вернуться, и мы именно этого и ждем. А что потом – посмотрим.

Лично я не стал бы давать такое интервью. Оно не способствует покою, это уж точно. Оно мелькает во всех газетах, оно занимает всю футбольную Германию», – сказал Нагельсманн.

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