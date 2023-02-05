Нагельсманн про Нойера: «Я бы не стал давать такое интервью. Оно покою не способствует, занимая всю футбольную Германию»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не рад интервью вратаря Мануэля Нойера.
«Я знаю, что это горячий вопрос, но мне не хочется на него отвечать. Сейчас мне нужно дать ответ на вопрос о том, кто будет капитаном в ближайшие месяцы – Томас Мюллер, Йозуа Киммих или кто-то еще.
Что дальше? Мюллер правильно сказал: задача Мануэля – поправиться и вернуться, и мы именно этого и ждем. А что потом – посмотрим.
Лично я не стал бы давать такое интервью. Оно не способствует покою, это уж точно. Оно мелькает во всех газетах, оно занимает всю футбольную Германию», – сказал Нагельсманн.
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