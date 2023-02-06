Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган пошутил о лишении «Сити» титула АПЛ-2013/14: «Когда у нас чемпионский парад?»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Джон Флэнаган Футбол

Экс-защитник «Ливерпуля» надеется, что «Манчестер Сити» лишат чемпионства в сезоне-2013/14.

Сегодня АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 эпизодах с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 на рассмотрение в соответствующую комиссию.

Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

«Когда у нас чемпионский парад на автобусе с открытым верхом?» – написал Джон Флэнаган.

В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 2 очка и занял второе место в лиге.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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29 комментариев

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Ханахаки_Вицбуллер
Через 27 лет
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Магомед Саид Амирханов
Ответ llolishe
Стивен Джеррард всетаки выиграл АПЛ!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
там за 17/18 и 20/21 нет претензий? МЮ чемпионство не помешало бы тоже))
Ну ребята!
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Арман Мартиросян
Думаю он про здешнего маскота, а не про клуб.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ vladimir.kostrichko
потому,что это позорный клуб
Так же как и Зенит
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#SharkTeam
Трофеи выиграны конкретными людьми в футбольных матчах. Не этим клоунам шутки шутить
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Dr. Dre_123
Лишить их титулов
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Заяцволк
Ой, вот не надо опять сейчас вперёд паровоза, а то перед финалом ЛЧ Салах по всем углам вопил про реванши и квадруплы, а в итоге пук в лужу. Дождёмся, когда Сито раздраконят, тогда можно будет о чём-то говорить.
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dr. cage
Ответ Buba
Ковид единственное полушарие повредил?
Это лучше не у меня спрашивать, а у своего лечащего врача..
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Jaxongir Shodiev
Это ж сколько чемпионств отменят ....
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Арман Мартиросян
Ответ vladimir.kostrichko
потому,что это позорный клуб
Думаю он про здешнего маскота, а не про клуб.
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6tspey7tb5
Ответ llolishe
Так все ржут с Сити сейчас-они читеры и это доказанно уже дважды)
Сити выйдет сухим из воды. И ещё АПЛ придётся извиниться. Бабки бабки бабки как сказал ВЕЛИКИЙ Козловский.))))
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vladimir.kostrichko
Ответ Пако
Из 11 комментариев ни одного сочувствующего МанСи. "Глас народа - глас Божий!"
потому,что это позорный клуб
+6
-5
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А.В.Бубнов
Комментарий удален
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llolishe
Ответ 6tspey7tb5
Кто то верит что у Сити нет таких юристов что бы отмазать и не было таких финансистов которые все дыры в правилах перелазили вдоль и поперёк?
Так все ржут с Сити сейчас-они читеры и это доказанно уже дважды)
+1
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Buba
Ответ dr. cage
Будет весьма забавно, что 2 чемпионства Ливерпуля за 30 лет - будут с душком.. Одно ковидное, другое кабинетное..
Ковид единственное полушарие повредил?
+1
-1
0
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Пако
Из 11 комментариев ни одного сочувствующего МанСи. "Глас народа - глас Божий!"
+4
-1
+3
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llolishe
Ответ dr. cage
Будет весьма забавно, что 2 чемпионства Ливерпуля за 30 лет - будут с душком.. Одно ковидное, другое кабинетное..
Не глору Реала говорить про честность)
+2
-3
-1
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Snid
Ответ Snid
На четыре, вроде.
На две.
+5
-1
+4
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
там за 17/18 и 20/21 нет претензий? МЮ чемпионство не помешало бы тоже))
0
-1
-1
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dr. cage
Будет весьма забавно, что 2 чемпионства Ливерпуля за 30 лет - будут с душком.. Одно ковидное, другое кабинетное..
+1
-7
-6
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6tspey7tb5
Кто то верит что у Сити нет таких юристов что бы отмазать и не было таких финансистов которые все дыры в правилах перелазили вдоль и поперёк?
+6
0
+6
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Snid
Ответ Minuvert
Манчестер Юнайтед тогда тоже может рассчитывать на звездочку
На четыре, вроде.
+4
-2
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llolishe
Если Ливерпулю вручат трофей АПЛ того сезона будет заслуженно ведь команда играла лучше всех,в атаке сияли Старридж и Суарес.Даже в сборную года АПЛ больше игроков Ливерпуля попало чем игроков Сити.
0
-3
-3
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Krauvec Cool
Раздайте чемпионства бедным, как говорится.
+14
-3
+11
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