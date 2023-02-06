Экс-защитник «Ливерпуля» Флэнаган пошутил о лишении «Сити» титула АПЛ-2013/14: «Когда у нас чемпионский парад?»

Экс-защитник « » надеется, что «Манчестер Сити» лишат чемпионства в сезоне-2013/14.

Сегодня АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 эпизодах с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 на рассмотрение в соответствующую комиссию.

Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

«Когда у нас чемпионский парад на автобусе с открытым верхом?» – написал .

В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 2 очка и занял второе место в лиге.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан