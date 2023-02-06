Экс-следователь УЕФА о 1-м деле против «Сити»: «Армия юристов мешала аудиторам, но у нас остались неопровержимые доказательства мошенничества. Дело АПЛ еще масштабнее»

Экс-следователь УЕФА Ив Летерм прокомментировал дело против « ».

Бывший премьер-министр Бельгии и глава Следственной палаты по финансовому контролю за клубами занимался делом о нарушении финансового фэйр-плей и правил лицензирования, которое завершилось отстранением «Сити» от Лиги чемпионов на два года в 2020-м. Решение было обжаловано клубом в Спортивном арбитражном суде, запрет на участие в еврокубковом турнире был отменен.

Сегодня АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 нарушениях, допущенных клубом с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию.

«Это хорошая инициатива. И от того, что «Сити» не сможет обратиться в , дело становится еще крепче. И есть еще один элемент: масштаб дела больше, чем в случае расследования УЕФА, как с точки зрения временного отрезка, так и с точки зрения содержания. Мы были ограничены пятью годами и потому не могли использовать некоторые важные доказательства.

[В первом деле] наблюдалось полное отсутствие прозрачности в финансовой информации. С помощью целой армии юристов клуб сделал все возможное, чтобы помешать работе наших аудиторов. К тому же тогда выяснилось, что деньги, якобы поступавшие от спонсоров, на деле давал владелец. И были неясности, связанные с контрактами.

Благодаря электронным письмам и банковским выпискам у нас на руках остались неопровержимые доказательства. И я убежден, что «Ман Сити» мошенничал.

Проблема заключалась в том, что решение УЕФА могло быть оспорено в CAS, который не находится ни под чьей реальной юрисдикцией. Те, кто принимают решение, выбираются всегда из тех же 10-12 человек и могут смягчить наказание, если сочтут его слишком суровым», – сказал Летерм.

«Ман Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения

АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10