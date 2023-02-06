Экс-следователь УЕФА о 1-м деле против «Сити»: «Армия юристов мешала аудиторам, но у нас остались неопровержимые доказательства мошенничества. Дело АПЛ еще масштабнее»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА бизнес происшествия CAS Футбол

Экс-следователь УЕФА Ив Летерм прокомментировал дело против «Манчестер Сити».

Бывший премьер-министр Бельгии и глава Следственной палаты по финансовому контролю за клубами занимался делом о нарушении финансового фэйр-плей и правил лицензирования, которое завершилось отстранением «Сити» от Лиги чемпионов на два года в 2020-м. Решение было обжаловано клубом в Спортивном арбитражном суде, запрет на участие в еврокубковом турнире был отменен.

Сегодня АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 нарушениях, допущенных клубом с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию.

«Это хорошая инициатива. И от того, что «Сити» не сможет обратиться в CAS, дело становится еще крепче. И есть еще один элемент: масштаб дела больше, чем в случае расследования УЕФА, как с точки зрения временного отрезка, так и с точки зрения содержания. Мы были ограничены пятью годами и потому не могли использовать некоторые важные доказательства.

[В первом деле] наблюдалось полное отсутствие прозрачности в финансовой информации. С помощью целой армии юристов клуб сделал все возможное, чтобы помешать работе наших аудиторов. К тому же тогда выяснилось, что деньги, якобы поступавшие от спонсоров, на деле давал владелец. И были неясности, связанные с контрактами.

Благодаря электронным письмам и банковским выпискам у нас на руках остались неопровержимые доказательства. И я убежден, что «Ман Сити» мошенничал.

Проблема заключалась в том, что решение УЕФА могло быть оспорено в CAS, который не находится ни под чьей реальной юрисдикцией. Те, кто принимают решение, выбираются всегда из тех же 10-12 человек и могут смягчить наказание, если сочтут его слишком суровым», – сказал Летерм.

«Ман Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ за финансовые нарушения

АПЛ обвинила «Ман Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10

42 комментария

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Reece24
Ответ Dm Kznts
такое впечатление что ты так и не понял за что наказывают их.
Если это правда, и Сити действительно занимался махинациями, думаешь об этом не знали раньше?)
Я думаю у шейхов какие-то траблы с британским правительством, вот и все.
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Wekil Halylow
Ответ Reece24
Плохие новости. Я за то, чтобы таких клубов как Сити было больше. Отличный же проект создали, рынок особо не взрывали. Всего 1 трансфер в истории за 100 миллионов. А так 40-60 стандартные трансферы от Сити. Я уверен, что просто перешли кому-то дорогу шейхи и их решили задвинуть. Любители олдовой АПЛ с единственным мешком в виде МЮ в экстазе. Но если Сити сейчас загонят, то АПЛ от этого только потеряет. Я в принципе не понимаю, как можно построить топ клуб без больших влияний на старте. Получается у других клубов просто нет шансов стать топ клубом. В общем осуждаю, оставьте Сити в покое.
Жеймс след за сити твой клуб на пердив.
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Роман
Снимут очки за какой-нибудь год, где они не первые в Лиге были.
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Ковид 07.10.52
Когда же доберутся до одного похожего клуба из одного города одного вождя....
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Ман Сити
Да ладно, если бы были неопровержимые доказательства, вы бы их предъявили на суде, когда судились с вашей продажной УЕФА. Вас же полностью разгромили в суде, не сомневаюсь, что разгромят и АПЛ.

Идет обычное давление на Сити чтобы притормозить, не в первый раз уже. И это работает, результаты падают.
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Визувий
Ответ Reece24
Плохие новости. Я за то, чтобы таких клубов как Сити было больше. Отличный же проект создали, рынок особо не взрывали. Всего 1 трансфер в истории за 100 миллионов. А так 40-60 стандартные трансферы от Сити. Я уверен, что просто перешли кому-то дорогу шейхи и их решили задвинуть. Любители олдовой АПЛ с единственным мешком в виде МЮ в экстазе. Но если Сити сейчас загонят, то АПЛ от этого только потеряет. Я в принципе не понимаю, как можно построить топ клуб без больших влияний на старте. Получается у других клубов просто нет шансов стать топ клубом. В общем осуждаю, оставьте Сити в покое.
Ну МЮ как то построил ТОП-клуб. Правда залез в долги. Пускай остальные тоже лезут в долги. Но с риском обанкротится как Лидс. Но таких клубов как Сити и ПСЖ не должно существовать. Они просто пользуются нефтедоларами другой страны.
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Dm Kznts
Ответ Reece24
Плохие новости. Я за то, чтобы таких клубов как Сити было больше. Отличный же проект создали, рынок особо не взрывали. Всего 1 трансфер в истории за 100 миллионов. А так 40-60 стандартные трансферы от Сити. Я уверен, что просто перешли кому-то дорогу шейхи и их решили задвинуть. Любители олдовой АПЛ с единственным мешком в виде МЮ в экстазе. Но если Сити сейчас загонят, то АПЛ от этого только потеряет. Я в принципе не понимаю, как можно построить топ клуб без больших влияний на старте. Получается у других клубов просто нет шансов стать топ клубом. В общем осуждаю, оставьте Сити в покое.
такое впечатление что ты так и не понял за что наказывают их.
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А.В. Бубнов
Ответ Reece24
Плохие новости. Я за то, чтобы таких клубов как Сити было больше. Отличный же проект создали, рынок особо не взрывали. Всего 1 трансфер в истории за 100 миллионов. А так 40-60 стандартные трансферы от Сити. Я уверен, что просто перешли кому-то дорогу шейхи и их решили задвинуть. Любители олдовой АПЛ с единственным мешком в виде МЮ в экстазе. Но если Сити сейчас загонят, то АПЛ от этого только потеряет. Я в принципе не понимаю, как можно построить топ клуб без больших влияний на старте. Получается у других клубов просто нет шансов стать топ клубом. В общем осуждаю, оставьте Сити в покое.
Да уж...
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А.В. Бубнов
Ответ Диер Ташкент
В прошлой раз CAS спас задницу сити. В этот раз думаю не выкрутятся сити и получать серьёзное наказание
Вот увидишь, они ещё у CAS потребуют возврат денег. Чек сохранили)
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А.В. Бубнов
Ответ Евгений Ох
ФА может их даже понизить в классе, про трансферы - могут не только новых игроков запретить регистрировать, но и на старых наложить ограничения.
Новых не будет, а на старых нацепят цепь с ядром) И форму выкрасят в полоску. Типа как в вчерашнем матче)
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Reece24
Плохие новости.
Я за то, чтобы таких клубов как Сити было больше. Отличный же проект создали, рынок особо не взрывали. Всего 1 трансфер в истории за 100 миллионов. А так 40-60 стандартные трансферы от Сити.
Я уверен, что просто перешли кому-то дорогу шейхи и их решили задвинуть.

Любители олдовой АПЛ с единственным мешком в виде МЮ в экстазе. Но если Сити сейчас загонят, то АПЛ от этого только потеряет.

Я в принципе не понимаю, как можно построить топ клуб без больших влияний на старте. Получается у других клубов просто нет шансов стать топ клубом.

В общем осуждаю, оставьте Сити в покое.
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А.В. Бубнов
Ответ ман сити фейк
Нашли способ как нибудь остановить гегемона
Другого ответа, от такое как ты и не ждали.
Гегемоша, раз был на СК поддержке...
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Диер Ташкент
Ответ Рашпель793
Вот вроде и что-то серьёзное намечается, но вообще не верю, что реально как-то серьёзно накажут, как Юве, например.
в прошлый раз CAS помешали УЕФА. в случае с АПЛ CAS не поможет. а раз АПЛ выявили больше 100 нарушений, то скорее последует серьёзное наказание
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AmanEsen
Че за движения начались. Я так понимаю расчищают лигу под американцев? Или конфликт интересов более богатых хозяев Ньюкасла?
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А.В. Бубнов
Ответ John Gotti
Наказываем английские мешки: МЮ,МС,Челси. Кто там еще? Всех сослать в пердив. Потом, надо взяться за ПСЖ.
А МЮ тут причём?
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Диер Ташкент
В прошлой раз CAS спас задницу сити. В этот раз думаю не выкрутятся сити и получать серьёзное наказание
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Дядя ТУРА
Ответ ЛяЛя Тополя
ПСЖ такой же мешок как и Сити, пусть чешутся что бы самим во французскую пердь не вылететь .
так в этом самый кайф будет. Сити отправят в чемпионшип и Пеп сбежит в ПСЖ.
следом ПСЖ отправят в Лигу 2 и Пеп сбежит в Амкар
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Wiley Fox
Рви мешковину на волокна
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Евгений Ох
Ответ Nikolo Cocacolo
Фа не имеет таких прав, максимум снять очки что бы сити не попал в ЛЧ. все а отстранить от еврокубков и бан на трансферы дает только УЕФА
ФА может их даже понизить в классе, про трансферы - могут не только новых игроков запретить регистрировать, но и на старых наложить ограничения.
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Плакса Джон ушел налево
Press F
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А.В. Бубнов
Ответ Ебздрогыч
После подтверждения доказательств о нарушениях Мансити с Ювентуса снимут еще 15 очков
Ювентус такой: да ё-моё! Как так то?
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А.В. Бубнов
Ответ Nikolo Cocacolo
Фа не имеет таких прав, максимум снять очки что бы сити не попал в ЛЧ. все а отстранить от еврокубков и бан на трансферы дает только УЕФА
УЕФА будет игнорировать, что клуб недобрал очки?
Интересно будет наблюдать развитие событий.
Пока всё похоже на летящий коричнево-жёлтый ком снега
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А.В. Бубнов
Ответ ЛяЛя Тополя
ПСЖ такой же мешок как и Сити, пусть чешутся что бы самим во французскую пердь не вылететь .
Французы под защитой CAS)
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ман сити фейк
Нашли способ как нибудь остановить гегемона
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Пако
"Да свершится правосудие, даже если от этого погибнет весь мир " (с)
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