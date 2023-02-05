Федотов о Fan ID: «Как развиваться, уходить от госфинансирования без болельщиков? Матчи теряют огромную аудиторию»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес болельщики Владимир Федотов Fan ID Футбол

Тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о Fan ID.

«Когда мы пришли в ЦСКА, активная часть фанатов еще была на трибунах. Их единение, поддержка – грандиозно. Этого на самом деле не хватает.

Матчи теряют огромную аудиторию. Уже понятно, чего это стоит для футбола. Мы говорим о развитии, об уходе от госфинансирования – а как это делать без болельщиков?» – заявил Федотов.

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10 комментариев

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Кино Музыка
Fan ID не отменят. Насколько я понял, фанатские группировки напугали всех и их предпочтут контролировать. Для футбола это приговор, но выхода никто не придумал. Достаточно посмотреть направленность комментариев на спортивных сайтах, чтобы делать выводы. Злоба зашкаливает, игнорировать ее явно не будут. Я против этого новшества, но не думаю что его отменят.
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a2wai
Очередной адекватный комментарий от человека из среды.

Жаль, депутатоподобные вместо того, чтобы задуматься, говорят о том, что нужно исполнять ту дрисню, которую они приняли.
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Dead88 Poets
собственно для кого футбол для народа для обычных людей с доков окраин фавел и гольяново если кто то хочет и может идёт в вип ложу или ресторан в камерной обстановке смотреть футбол обсуждая очередное падение индексов норильского никеля , а все остальное и остальные это и есть футбол танцы кричалки мат фаера и драйв
+2
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+2
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Slavnov
30 лет развивались,все не развились,откажитесь от гос денег и давайте в свободный рынок,все эти баны отличный способ очиститься,перезапустить систему,просто отмена всего,лимита,гос финансирования,фан уйди,после такого,сотни присосок отвалится от рф футбола и появится стимул,выращивать своих,чтоб продать,играть на результат,чтоб больше зарабатывать и тд и тп
+1
0
+1
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инок
Молодец Федотов, что не побоялся сказать правду.
Fan ID навсегда должны исчезнуть со всех наших стадионов
+9
0
+9
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Харламов Никита
Ща тебе от Родниной и прочих Терюшковых прилетит 🤪
+4
-1
+3
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Pertinax Gandi
Тренеры и игроки открыто критикуют фан-ай-ди, а руководители клубов как в рот воды набрали. Как и руководство РПЛ и РФС.
+13
0
+13
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Udokan
не думаю что фанаты так уж влияют на посещаемость - нужно копать в другом направлении - привлекать в спорт, на трибуны широкие массы. а это означает закрыть матч тв - главный разрушитель спорта у нас в стране.
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-8
-8
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Никому_никабельный
А пилить что будут? От госфинансирования он уходить собрался. Ага
+18
-3
+15
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Данил Луговский
Factos
+11
-2
+9
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