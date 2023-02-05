Федотов о Fan ID: «Как развиваться, уходить от госфинансирования без болельщиков? Матчи теряют огромную аудиторию»
Тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о Fan ID.
«Когда мы пришли в ЦСКА, активная часть фанатов еще была на трибунах. Их единение, поддержка – грандиозно. Этого на самом деле не хватает.
Матчи теряют огромную аудиторию. Уже понятно, чего это стоит для футбола. Мы говорим о развитии, об уходе от госфинансирования – а как это делать без болельщиков?» – заявил Федотов.
Жаль, депутатоподобные вместо того, чтобы задуматься, говорят о том, что нужно исполнять ту дрисню, которую они приняли.
Fan ID навсегда должны исчезнуть со всех наших стадионов