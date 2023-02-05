В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Месси по контракту: «Хочется видеть его в проекте»
Луиш Кампуш подтвердил, что «ПСЖ» ведет с Лионелем Месси переговоры по новому контракту.
Нынешнее соглашение аргентинца действует до июня этого года.
«На данный момент мы ведем переговоры. Я хотел бы видеть его в этом проекте, не буду скрывать. Буду рад, если он останется с нами.
Но сейчас мы обсуждаем, как достичь этой цели, чтобы сохранить Месси», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.
Но, продажа Мбаппе или Нея , они не уживаются на одном фланге. И купить ЦФ забивного, Осимена как вариант на долгую. А лучше кто-то вроде Кейна.
надежный полузащитник, с первым пасом, а лучше два, я бы взял Головина и Бернарду.
И распродать шрот, Руис и т.п.
P.S. Веррати топ, но хрусталь.
Величайший футболист ведь может и первым Кубком Чемпионов для Парижа ударить в ответ на уважение.
Я понял единственное правило современного футбола:
Месси может абсолютно все с этим мячом сделать.
Он собрал все титулы, почему бы не сделать "чао" европейскому футболу с прощальным кубком чемпионов?
Теперь скажете это невозможно?
Он же взял эти проклятые для Аргентины титулы на Копа и на чемпионате мира? Взял.Став лучшмм на обоих турнирах без влпросов.В обоих лучший бомбардир, лучший ассистент! В обоих больше всех ударов по воротам. В 35 лет!!!!!
То есть, он был лидером, и вел всех вперед своей игрой.
Это редчайщее мастерство! Подумайте об этом.
Он показал свое превосходство на футбольном континенте Южная Америка , и на мировом форуме, над всеми, от молодых до старых.
Я видел как Кемпес гордился им, он не верил своим глазам.
Мы все видели Марадону.То, что он показал в Мексике есть эталон футбольного мастерства.
Диего не ограничил, а расширил границы возможного.
Разве Месси не показал нам нечто подобное, не границу саму, а близость ее?
Это Месси.
У него в помощниках супербоец Рамос, суперталант Мбаппе, супертехничный Старый друг Неймар.
Это большая сила.
Если Мбаппе на этот годик свое эго чуть уберет и примет старшинство Месси, а молодежь будет биться как Энцо, Да Поль, Акунья, Макалистер, убрав парижскую спесь, то все возможно.
Месси просто так футбол играть не хочет, он может взять этих парней за руку и повести их к историческому результату.
Я бы ещё добавил и защиту.
Только нападения нормально и то после травмы Мбпапе и она стала слабее
Хотя если честно в этом сезоне с такой полузащитой это почти невозможно