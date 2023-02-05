В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Месси по контракту: «Хочется видеть его в проекте»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Луиш Кампуш Футбол

Луиш Кампуш подтвердил, что «ПСЖ» ведет с Лионелем Месси переговоры по новому контракту.

Нынешнее соглашение аргентинца действует до июня этого года.

«На данный момент мы ведем переговоры. Я хотел бы видеть его в этом проекте, не буду скрывать. Буду рад, если он останется с нами.

Но сейчас мы обсуждаем, как достичь этой цели, чтобы сохранить Месси», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.

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18 комментариев

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DolJun
походу чави и лапорта его фк мем так и не дождутся)
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Никита Смолов
Лучший вариант для Парижа это Лео 1 1 или 2 1.
Но, продажа Мбаппе или Нея , они не уживаются на одном фланге. И купить ЦФ забивного, Осимена как вариант на долгую. А лучше кто-то вроде Кейна.
надежный полузащитник, с первым пасом, а лучше два, я бы взял Головина и Бернарду.

И распродать шрот, Руис и т.п.

P.S. Веррати топ, но хрусталь.
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Андрюха с района
Лучше бы он вернулся в Барсу) Зашкварно играть за парижский мешок из фермерской лиги, который снова в ЛЧ пролетит мимо ушастого)
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Кино Музыка
На 3 года и по рукам.
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Михаил Стентор
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нужно оставаться и попытаться взять ЛЧ с Парижем Хотя если честно в этом сезоне с такой полузащитой это почти невозможно
ПСЖ с ещё более худшей полузащитой доходила до финала. Тут не угадаешь
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А.Э.РАСИМ
Ну кто же откажется от лучшего футболиста мира, которому 35, и он прекрасно конкурирует со всовсеми юными по футбольным меркам футболистами, и показывает мастер-класс им.

Величайший футболист ведь может и первым Кубком Чемпионов для Парижа ударить в ответ на уважение.

Я понял единственное правило современного футбола:
Месси может абсолютно все с этим мячом сделать.
Он собрал все титулы, почему бы не сделать "чао" европейскому футболу с прощальным кубком чемпионов?
Теперь скажете это невозможно?

Он же взял эти проклятые для Аргентины титулы на Копа и на чемпионате мира? Взял.Став лучшмм на обоих турнирах без влпросов.В обоих лучший бомбардир, лучший ассистент! В обоих больше всех ударов по воротам. В 35 лет!!!!!
То есть, он был лидером, и вел всех вперед своей игрой.

Это редчайщее мастерство! Подумайте об этом.
Он показал свое превосходство на футбольном континенте Южная Америка , и на мировом форуме, над всеми, от молодых до старых.
Я видел как Кемпес гордился им, он не верил своим глазам.
Мы все видели Марадону.То, что он показал в Мексике есть эталон футбольного мастерства.
Диего не ограничил, а расширил границы возможного.
Разве Месси не показал нам нечто подобное, не границу саму, а близость ее?
Это Месси.
У него в помощниках супербоец Рамос, суперталант Мбаппе, супертехничный Старый друг Неймар.
Это большая сила.
Если Мбаппе на этот годик свое эго чуть уберет и примет старшинство Месси, а молодежь будет биться как Энцо, Да Поль, Акунья, Макалистер, убрав парижскую спесь, то все возможно.
Месси просто так футбол играть не хочет, он может взять этих парней за руку и повести их к историческому результату.
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rigobersong
Месси без своих партнеров выиграл 2 матча и к тому же оторвался в таблице, вот что значит Гений!:))
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нужно оставаться и попытаться взять ЛЧ с Парижем Хотя если честно в этом сезоне с такой полузащитой это почти невозможно
Наслаждаться за лучшим игроком всех времен не так уж много времени осталось, нам повезло увидеть игру Мессив вживую а не в архиве историй. Непросто повезло а сказочно повезло! Незнаю после Месси появиться ли еще один такой игрок до наших глубой старости лет. Сомневаюсь!
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Я Гражданин Мира
Ответ Antonio Marcas
Хочу Месси разгромили баварию и взяли Лч и добили фанатов кринжа
Какой же вы вредный!😂😂😂
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Vlad
Ответ Великий Алонсо
На банку пойдёт, выходить на последние 5-10 минут матча, не более.
А ты узнал про будущее роналду
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Я Гражданин Мира
Ответ Фанат Лионеля Месси
Нужно оставаться и попытаться взять ЛЧ с Парижем Хотя если честно в этом сезоне с такой полузащитой это почти невозможно
Я с вами полностью согласен.
Я бы ещё добавил и защиту.
Только нападения нормально и то после травмы Мбпапе и она стала слабее
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Zidan GOAT
Осталось ещё на ЛЧ судей купить и после закрывать этот катарский проект
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Antonio Marcas
Ответ Великий Алонсо
На банку пойдёт, выходить на последние 5-10 минут матча, не более.
Зачем так писать про Роналду ?
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Великий Алонсо
На банку пойдёт, выходить на последние 5-10 минут матча, не более.
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Sevuska
Интересно бы увидеть Месси в Ман Сити , если честно . Они бы с Кевином так бы запасовали Холланда голевыми , что тот бы просто улетел в космос голов 😎
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Antonio Marcas
Хочу Месси разгромили баварию и взяли Лч и добили фанатов кринжа
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Фанат Лионеля Месси
Нужно оставаться и попытаться взять ЛЧ с Парижем
Хотя если честно в этом сезоне с такой полузащитой это почти невозможно
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Antonio Marcas
Ура!
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