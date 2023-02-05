В «ПСЖ» подтвердили переговоры с Месси по контракту: «Хочется видеть его в проекте»

подтвердил, что «ПСЖ» ведет с переговоры по новому контракту.

Нынешнее соглашение аргентинца действует до июня этого года.

«На данный момент мы ведем переговоры. Я хотел бы видеть его в этом проекте, не буду скрывать. Буду рад, если он останется с нами.

Но сейчас мы обсуждаем, как достичь этой цели, чтобы сохранить Месси», – сказал советник « » по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.