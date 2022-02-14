Жером Ротен: «Месси не оставит в «ПСЖ» ни следа. Это лучший игрок в истории, но он уже не тот»

Бывший полузащитник «ПСЖ» раскритиковал нападающего парижан .

«Месси не оставит в ни следа. Это парень другого клуба, «Барсы», и это его жизнь. То же самое касается и города. Он ездит в Барселону на выходные. Месси просто проходил мимо, никто не ждал его там, даже он сам.

Он подписал контракт на 2 сезона в 34 года. Это точно лучший игрок в истории, но он уже не тот. Он уже не может играть так, как раньше. И, кроме того, и это самое главное, у него нет хорошей команды и товарищей. В клубе нужно чувствовать себя хорошо, а сейчас в «ПСЖ» много проблем с адаптацией. Это влияет на личную жизнь. Так что я не думаю, что он оставит такой след, как Ибрагимович.

Хотя история «ПСЖ» коротка, но там были такие великие игроки, как Раи, Луис Фернандес... Месси не вписывается туда», – сказал Ротен в эфире RMC.