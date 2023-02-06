«Дзюба не великий даже по меркам российского футбола. Заурядный игрок, неоднократно себя компрометировавший». Колосков о форварде
Вячеслав Колосков не считает экс-форварда сборной России Артема Дзюбу великим.
«Дзюба – великий игрок? Сами-то в это верите?
Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов?
Даже по меркам российского футбола не великий. Он заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», – сказал почетный президент РФС.
Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет
А, действительно, у нас же половина РПЛ - чемпионы мира играют...
Но и заурядным его не назовёшь))
И да, Артем тогда был в основе. Забил 15 голов в 30 матчах РПЛ. А всего 22 гола в 43 играх сезона 15/16 его самый результативный сезон в команде.
©
из тех кто не уезжал были Гарин,Терехин,Ширко, но первые двое стали играть в высшем дивизионе намного позже Дзюбы,а последний закончил намного раньше.Кириченко долго просидел в запасе. полузащитникам же тяжело было забивать даже по 15 голов за сезон