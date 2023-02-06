«Дзюба не великий даже по меркам российского футбола. Заурядный игрок, неоднократно себя компрометировавший». Колосков о форварде

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Вячеслав Колосков Футбол

Вячеслав Колосков не считает экс-форварда сборной России Артема Дзюбу великим.

«Дзюба – великий игрок? Сами-то в это верите?

Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов?

Даже по меркам российского футбола не великий. Он заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», – сказал почетный президент РФС.

Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет

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77 комментариев

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Владислав Романов
Ответ DiMaXFCZP
Как человек, воочию наблюдавший за Дзюбой с трибун и экрана много лет, могу сказать только одно. Это самый деревянный и зависимый форвард, который был в Зените. Халк его использовал как столб. Он не может никого обыграть на дриблинге, потому что его у него нет. Он не бьет мощными ударами из за штрафной или красивыми обводящими. В отличии от того же Кержакова. Это игрок одного касания или игрок борьбы в штрафной. А сколько он запорол 100% моментов, даже не сосчитать. Так что в чем Колосков не прав? Он где то что то показал, помимо Зенита? С такими ассистентами ,как Халк, Малком и так далее, даже я буду забивать =)) Чемпионат Турции все показал . А он далеко не самый сильный в Европе.
я его не защищаю, но, амплуа Дзюбы в этом и заключается, чтобы одним касанием голы забивать. С его ростом тяжело финтить или бегать быстро. Со своими прямыми обязанностями он справлялся, тренеров устраивал. Да, он не великий, но и не бездарный игрок.
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Shuller18
Ответ Antonio Gaudi
Если бы ещё Дзюба был быстрым, сильно и точно бил и выпрыгивал как баскетболист, то это был бы уже какой-то Ибрагимович.
Ну да, был бы топ форвард европейского уровня. Но по факту слабых мест у Дзюбы было очень много, просто он свои сильные места раскрыл максимально
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Hennady
Средней руки игрок
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Пацанчик реальный
Ответ Lindeman
Я СССР в счёт не брал
Ну так там есть игроки,которые в дальнейшем представляли российский футбол!
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encaro_one
Ответ Вячеслав Тотров
лучший бомбардир в истории априори не может быть посредственным игроком. но раньше лучшие нападающие уезжали играть в Европу.
Веретенников куда уехал?
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Lindeman
Ответ Пацанчик реальный
Победителей ОИ у нас много,СССР в 1988 СССР выигрывали ОИ,кстати в той команде был Добровольский,который еще и ЛЧ с Марселем брал!
Я СССР в счёт не брал
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Валерий Питерский
Но наколотил, будь здоров. У меня не повернëтся язык назвать Дзюбу заурядным. ))
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Dinamik1
Прав Колосков на все 100%.
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Overkiller
"Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов?"

А, действительно, у нас же половина РПЛ - чемпионы мира играют...
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superpab
Что не великий это точно
Но и заурядным его не назовёшь))
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Вячеслав Тотров
Ответ sprmn
Почему лучшие должны уезжать, уровнь мастерство определяет сам человек, а не лига где он играет.
потому что раньше в России не было таких денег и хорошие игроки при первом же варианте готовы были ехать за границу. Соответственно способные при своем потенциале забивать +- 20 голов за сезон лучшие свои годы провели не в российском чемпионате
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Антон Орехов
Сколько можно про него писать ,то он великий ,то он худший ,когда было нужно он приносил пользу сборной за это ему спасибо ,остальное мне не интересно!
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funkey 007
факты
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Loooong
Ответ Tpy6kaMerlina
По меркам российского футбола, Дзюба не великий, но выдающийся игрок, который на пике и пас тонкий выдавал и замыкал успешно. Игрок без слабых мест, сильный, высокий с точным ударом и высокой культурой виденья поля (что для габаритного центрфорварда довольно необычно). Мог и разрезать передачей, мог и в дриблинг. Мог солировать, а мог удачно подставлять ногу/голову под пушку Халка. Короче, наброс. По меркам РПЛ - Дзюба лютый топчик, отличный футболист
Согласен полностью.
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Antonio Gaudi
Ответ Shuller18
Игрок безусловно хороший, но слабых мест у него было предостаточно. Отсутствие скорости, сильного удара, мало подвижен, не мог выпрыгнуть... Но свои исходные данные сполна реализовал
Если бы ещё Дзюба был быстрым, сильно и точно бил и выпрыгивал как баскетболист, то это был бы уже какой-то Ибрагимович.
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sprmn
Ответ Вячеслав Тотров
лучший бомбардир в истории априори не может быть посредственным игроком. но раньше лучшие нападающие уезжали играть в Европу.
Почему лучшие должны уезжать, уровнь мастерство определяет сам человек, а не лига где он играет.
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Андрей Синельщиков
Адекватно и по делу
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bodros
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Ну слово великий слишком громкое. Но Дзюба был хорошим игроком.
Стал хорошим только перейдя в газпром, где мог фолить в атаке
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Алексей Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
Ну помятно.забэээкал, замэээкал. Было епт)
Ты про свои комментарии на этой ветке и в новостях про Дзюбу? Зачем самокритично про себя писать?
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Алексей Кузнецов
Ответ Максим Пантелеев
Где его тонкие пасы в еврокубках? 4 сезона Зенит с ним в основе адски позорился. Вот где маркер, а не в газпромлиге с ее карманными судьями и договрняками.
Сезон 15/16 "Зенит" был в 1/8 ЛЧ, причем забил Артем тогда 6 мячей. Слабоват на факты ты опять.
И да, Артем тогда был в основе. Забил 15 голов в 30 матчах РПЛ. А всего 22 гола в 43 играх сезона 15/16 его самый результативный сезон в команде.
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Кокич
Дзюба вовсе не величайший из российский футболистов. Выдающийся и только!
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Mapku3
Ответ Максим Пантелеев
Колосков такое никогда не говорил. Вы далекие от футбола нанятые боты. даже не в курсе темы по которой топите.Чуть в сторону от методички -плавать тут же начинаете.
Поисковик тебе в помощь! Sportbox 5 января. А про бота - не суди о других людях по себе. И будет тебе добро!
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Вячеслав Тотров
Ответ Каба
не все уезжали
а кто из нападающих,забивавших много-столько,чтобы забить больше Дзюбы не уехал в Европу?( Веретенников -полузащитник). Бесчастных,Радченко,Симутенков,Черышев,Кирьяков,Колыванов,Шмаров,Нидергаус,Деметрадзе.
из тех кто не уезжал были Гарин,Терехин,Ширко, но первые двое стали играть в высшем дивизионе намного позже Дзюбы,а последний закончил намного раньше.Кириченко долго просидел в запасе. полузащитникам же тяжело было забивать даже по 15 голов за сезон
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Faust Doc
Великий рукоблуд.
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Valentin Kompaneytsev
А кто сказал, что он великий? Это смешно.
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