«Дзюба не великий даже по меркам российского футбола. Заурядный игрок, неоднократно себя компрометировавший». Колосков о форварде

не считает экс-форварда сборной России Артема Дзюбу великим.

«Дзюба – великий игрок? Сами-то в это верите?

Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов?

Даже по меркам российского футбола не великий. Он заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», – сказал почетный президент .

Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет