Дэвид, Хатчинсон, Бьюкенен, Ларин и Борян – в составе Канады на ЧМ-2022. Альфонсо Дэвис заявлен нападающим

Теги Бавария Лилль Труа высшая лига Шотландия высшая лига Португалия Порту Рединг МЛС ФК Торонто Колорадо Рэпидс премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Брюгге высшая лига Бельгия Базель высшая лига Швейцария Бешикташ высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда высшая лига Греция сборная Канады по футболу Ноттингем Форест чемпионшип Атиба Хатчинсон ЧМ-2022 Дэвид Хойлетт Ванкувер Уайткэпс Сент-Джонстон Шавеш Панэтоликос Морейренсе высшая лига Канада Дейнзе Милан Борян Самюэль Пьет Хатайспор Монреаль Импэкт Стивен Витория Дэвид Уозерспун Миннесота Юнайтед Ике Угбо Сэм Адекугбе Лукас Каваллини Кайл Ларин Ричи Ларейя Альфонсо Дэвис Дерек Корнелиус Стивен Эуштакиу Лиэм Миллар Марк-Энтони Кэй Джеймс Пантемис Лиэм Фрэйзер Джонатан Дэвид Камал Миллер Таджон Бьюкенен Дэйн Сент-Клэр Джоэл Уотермэн Алистер Джонстон Исмаэль Коне Футбол

Объявлен состав сборной Канады на чемпионат мира-2022.

В окончательную заявку вошли 26 футболистов.

Вратари: Джеймс Пантемис («Монреаль Импэкт»), Милан Борян («Црвена Звезда»), Дэйн Сент-Клэр («Миннесота Юнайтед»);

Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэл Уотермэн, Алистер Джонстон, Камал Миллер (все – «Монреаль Импэкт»), Ричи Ларейя («Торонто»), Стивен Витория («Шавеш»), Дерек Корнелиус («Панэтоликос»);

Полузащитники: Лиэм Фрэйзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне, Самюэль Пьет (оба – «Монреаль Импэкт»), Марк-Энтони Кей («Торонто»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стивен Эуштакиу («Порту»), Дэвид Уозерспун («Сент-Джонстон»);

Нападающие: Лукас Каваллини («Ванкувер Уайткэпс»), Лиэм Миллар («Базель»), Ике Угбо («Труа»), Таджон Бьюкенен, Кайл Ларин (оба – «Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»),  Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).

Канада сыграет в группе F с Бельгией, Марокко и Хорватией.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные