Дэвид, Хатчинсон, Бьюкенен, Ларин и Борян – в составе Канады на ЧМ-2022. Альфонсо Дэвис заявлен нападающим
Объявлен состав сборной Канады на чемпионат мира-2022.
В окончательную заявку вошли 26 футболистов.
Вратари: Джеймс Пантемис («Монреаль Импэкт»), Милан Борян («Црвена Звезда»), Дэйн Сент-Клэр («Миннесота Юнайтед»);
Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор»), Джоэл Уотермэн, Алистер Джонстон, Камал Миллер (все – «Монреаль Импэкт»), Ричи Ларейя («Торонто»), Стивен Витория («Шавеш»), Дерек Корнелиус («Панэтоликос»);
Полузащитники: Лиэм Фрэйзер («Дейнзе»), Исмаэль Коне, Самюэль Пьет (оба – «Монреаль Импэкт»), Марк-Энтони Кей («Торонто»), Атиба Хатчинсон («Бешикташ»), Стивен Эуштакиу («Порту»), Дэвид Уозерспун («Сент-Джонстон»);
Нападающие: Лукас Каваллини («Ванкувер Уайткэпс»), Лиэм Миллар («Базель»), Ике Угбо («Труа»), Таджон Бьюкенен, Кайл Ларин (оба – «Брюгге»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Дэвид Хойлетт («Рединг»).
Канада сыграет в группе F с Бельгией, Марокко и Хорватией.
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