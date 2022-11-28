Вратарю вломили угловым флажком по затылку, был поджог чужой трибуны и ножевые раны на улицах. После дерби Измира во 2-й лиге Турции задержан 21 человек

На матче «Гезтепе» и «Алтая» во 2-й лиге случились крупные беспорядки.

Во время измирского дерби фанаты «Алтая» бросили зажигательную смесь на трибуну болельщиков . Из-за этого один из зрителей матча был доставлен в больницу на скорой.

Кроме того, фанат «Гезтепе» атаковал вратаря древком углового флажка. Голкипера, как и некоторых других фанатов, доставили в больницу.

После этих событий футболисты «Алтая» отказались продолжать матч и ушли в раздевалку.

За пределами стадиона беспорядки продолжились. Между болельщиками двух команд в разных районах Измира произошли драки. На видео, снятых жителями города из окон, видно, что в результате столкновений пострадали многие болельщики. В драках применялись колюще-режущие орудия.

В частности, есть видео, где человек получил несколько ножевых ранений в спину, пока садился в автомобиль, пытаясь скрыться от атаковавших его болельщиков другой команды.

Администрация губернатора объявила, что по итогам этих событий задержан уже 21 человек.