Маттеус о посещении Гнабри недели моды в Париже: «В выходной можно делать что угодно, если нет ограничений в контракте»

выступил в защиту .

Нападающий «Баварии» посетил парижскую неделю моды в выходной и выложил несколько фотографий в новой одежде. За это его раскритиковал, в частности, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Если это не прописано в контракте и у меня выходной, то я могу делать что угодно. Они должны установить более четкие правила. Если бы они это сделали, не было бы этой дискуссии», – сказал бывший игрок «Баварии».