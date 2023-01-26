Маттеус о посещении Гнабри недели моды в Париже: «В выходной можно делать что угодно, если нет ограничений в контракте»
Лотар Маттеус выступил в защиту Сержа Гнабри.
Нападающий «Баварии» посетил парижскую неделю моды в выходной и выложил несколько фотографий в новой одежде. За это его раскритиковал, в частности, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.
«Если это не прописано в контракте и у меня выходной, то я могу делать что угодно. Они должны установить более четкие правила. Если бы они это сделали, не было бы этой дискуссии», – сказал бывший игрок «Баварии».
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