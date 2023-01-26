Маттеус о посещении Гнабри недели моды в Париже: «В выходной можно делать что угодно, если нет ограничений в контракте»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Серж Гнабри стиль Футбол

Лотар Маттеус выступил в защиту Сержа Гнабри.

Нападающий «Баварии» посетил парижскую неделю моды в выходной и выложил несколько фотографий в новой одежде. За это его раскритиковал, в частности, спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Если это не прописано в контракте и у меня выходной, то я могу делать что угодно. Они должны установить более четкие правила. Если бы они это сделали, не было бы этой дискуссии», – сказал бывший игрок «Баварии».

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4 комментария

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<~Inter~>
Теперь футболистам ещё отдыхать запретят? Такими темпами их на цепи можно посадить на базе и мир вернётся во времена рабства
+7
0
+7
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ChefJhonnyMorgan
Не понимаю претензии Салихамиджича, ведь Гнабри не засветился пьяным в клубе или катающемся на горных лыжих...
+10
0
+10
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Михо
Все верно! Он же не на лыжах катался, вот это действительно нужно прописывать в контракте
+12
0
+12
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Юрий Кечко
Лотар явно прочёл комментарии на спортсе под новостью с Салихамиджичем)))
0
-3
-3
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