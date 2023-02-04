Обамеянг шокирован исключением из заявки «Челси» в ЛЧ. Окружение форварда думает, что клуб хочет избавиться от него

Стало известно, как отреагировал на исключение из заявки « » в ЛЧ.

По данным The Telegraph, габонец был шокирован и разочарован решением лондонцев. И полетел в Милан – вероятно, чтобы отдохнуть с семьей.

Отмечается, что будущее Обамеянга в «Челси» находится под вопросом: источники из окружения форварда убеждены, что клуб хочет избавиться от него.

Статистику Обамеянга можно изучить здесь.