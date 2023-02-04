Обамеянг шокирован исключением из заявки «Челси» в ЛЧ. Окружение форварда думает, что клуб хочет избавиться от него

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Стало известно, как Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на исключение из заявки «Челси» в ЛЧ.

По данным The Telegraph, габонец был шокирован и разочарован решением лондонцев. И полетел в Милан – вероятно, чтобы отдохнуть с семьей.

Отмечается, что будущее Обамеянга в «Челси» находится под вопросом: источники из окружения форварда убеждены, что клуб хочет избавиться от него.

Статистику Обамеянга можно изучить здесь.

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47 комментариев

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pq
Ответ MonkeyMeister
Ты лично, вероятно, с ним контракт подписывал?
не он лично, а все русичи на совете старейшин
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Agamyrat Agamyradow
Ответ Фанат Лионеля Месси
Этим и остаётся гордится болельщицам фк МЕМА (дикими переплатами ),хотя болельщик любого другого клуба застыдился бы ,когда увидел ,что его клуб тратит 80 млн на чувака из УПЛ и при этом находится в середине таблицы ,но ФК мем и её болельщицы полностью соответствуют своему имиджу
и ещё Пянич передает тебе привет
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Полуэктов Пётр
Ответ Shuller18
А Обамеянг все-таки форвард, и мало того, что в Челси нападающий заранее обречен на провал, так ещё и в нынешних реалиях обречен быть на голодном пайке.
А что ему тогда в Арсенале мешало в футбол играть? Там источником "бардака" был лишь один человек в клубе в тот момент и звали его Пьер-Эмерик
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Shuller18
Ответ rigobersong
а чего еще ждать от токсичного клуба, там даже Малуду выставили за дверь который помог клубу взять впервые в истории ЛЧ, а тут Ауба залетный на полгода:)) И люди еще поступкам синего мешка удивляются, хотя так было всегда:))
Вместо Малуда, который не играл при Ди Маттео, купили Азара, но француз сам не захотел уходить, его выбор.
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Agamyrat Agamyradow
Ответ Фанат Лионеля Месси
Этим и остаётся гордится болельщицам фк МЕМА (дикими переплатами ),хотя болельщик любого другого клуба застыдился бы ,когда увидел ,что его клуб тратит 80 млн на чувака из УПЛ и при этом находится в середине таблицы ,но ФК мем и её болельщицы полностью соответствуют своему имиджу
дикая переплата? ты говоришь о Коутиньо или Дембеле а может про Эрика Гарсию?
ой извинити я забыл про Феррана
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Висита Эльмурзаев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Не включили своего лучшего бомбардира и ассистента в ЛЧ :)) Фк МЕМ продолжает смешить народ Жаль Аубу ,сейчас в Барсе бы точно лишним не был
фк Мем - это барселона
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HellLight
да ладно, а что случилось? его покупка изначально была благотворительностью для барселоны
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MonkeyMeister
Ответ rusichi
Играть надо, а не шокироваться и разочаровываться. Мы серьезно рассчитывали на него.
Ты лично, вероятно, с ним контракт подписывал?
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Burel
ну мешок без истории всегда был кладбищем форвардов
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фанат Лионеля Месси
Не включили своего лучшего бомбардира и ассистента в ЛЧ :)) Фк МЕМ продолжает смешить народ Жаль Аубу ,сейчас в Барсе бы точно лишним не был
А зачем ФК "Всё по 150 млн" единственный чистый центрфорвард, когда они полагаются на схему 4-4-3 и скупают исключительно раннинбэков(бегунков)?🤓
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Shuller18
Ответ Полуэктов Пётр
А Обамеянг - тонкий ценитель строгого порядка? Если его чуткая душа ощущает присутствие бардака, то его ноги перестают бегать, открываться, создавать моменты, забивать голы... Жалко его даже стало.
А Обамеянг все-таки форвард, и мало того, что в Челси нападающий заранее обречен на провал, так ещё и в нынешних реалиях обречен быть на голодном пайке.
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Александр Тихомиров
жалко обаму, пришел в барсу, спасал ее, выкинули, ушел в челси к тухелю, опять выкидывают
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Hong Kil
Может просто поляки отказываются играть с ним.
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мс-мешок
обидно конечно
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Полуэктов Пётр
Ответ Shuller18
Да все он хочет, просто в клубе бардак
А Обамеянг - тонкий ценитель строгого порядка? Если его чуткая душа ощущает присутствие бардака, то его ноги перестают бегать, открываться, создавать моменты, забивать голы...
Жалко его даже стало.
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Эден Азаров
Своей игрой он не шокирован? Он просто НАХОДИТСЯ на поле, когда его выпускают, и никаких других действий
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Bellevue
Ответ *MVP*
мем-банкрот из Каталонии не может себе позволить того, кто не попадает даже на скамейку Челси.
Мем-банкрот хочет банкнот. Никак не может лишних повыталкивать. Жаль Обаму получилось
+3
-7
-4
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Gustish
Руководство Челси шокировано и разочаровано плохой результативностью габонца, они думают, что Обамеянг просто вытягивает из них деньги.
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Петя Семечкин
«Окружение»😂🤣.
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-1
-1
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rigobersong
а чего еще ждать от токсичного клуба, там даже Малуду выставили за дверь который помог клубу взять впервые в истории ЛЧ, а тут Ауба залетный на полгода:)) И люди еще поступкам синего мешка удивляются, хотя так было всегда:))
+5
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$cous
как гром среди ясного неба
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kutavlik
А от чего шокирован??? Ты же переходил, чтобы бабла на старости лет приподнять, а не в футбол играть - радуйся!!!!
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Shuller18
Ответ Полуэктов Пётр
Чем он там шокирован. Он же буквально не хочет играть в футбол ВООБЩЕ!
Да все он хочет, просто в клубе бардак
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Акира_1
А он ждал, что будет выходить на поле, ходить пешком и получать ЗП на карту. С таким только в Барселоне можно. 🤷‍♂️
+1
-1
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Антон Акимов
Ответ kaka10
Ну так причём тут центральный нападающий Обамеянг? или на острие атаке будет играть Энцо или Мудрик?
Феликс
+1
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