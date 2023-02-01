«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся
Стало известно, почему сорвался переход Хакима Зиеша в «ПСЖ» из «Челси».
Атакующий полузащитник должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без обязательства выкупа, но сделка сорвалась, так как «Челси» выслал документы позже дедлайна.
По данным L’Équipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна. Боссы «ПСЖ» очень злятся на «Челси».
Кроме того, задержка связана с тем, что лондонцы долго пытались убедить «ПСЖ» включить право выкупа в арендное соглашение.
Сегодня парижане попытаются подать апелляцию во французскую лигу, но шансы на ее удовлетворение невысоки.
В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
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Видать, хорошо отмечали трансфер Энцо)
Ну, а если честно, я даже представить не могу, что сейчас испытывает Хаким. Он уж точно такого не заслужил(
Готовимся, летом ПСЖ заберет у Челси топовых игроков.
Хотя постойте, а кто в Челси сейчас топ??
Должун сейчас объяснит.
Футбольная карма за такое быстро прилетает..