«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся

Стало известно, почему сорвался переход в «ПСЖ» из «Челси».

Атакующий полузащитник должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без обязательства выкупа, но сделка сорвалась, так как «Челси» выслал документы позже дедлайна.

По данным L’Équipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна. Боссы « » очень злятся на «Челси».

Кроме того, задержка связана с тем, что лондонцы долго пытались убедить «ПСЖ» включить право выкупа в арендное соглашение.

Сегодня парижане попытаются подать апелляцию во французскую лигу, но шансы на ее удовлетворение невысоки.

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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