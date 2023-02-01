«Челси» трижды выслал неверные документы по Зиешу, и аренда в «ПСЖ» сорвалась. Парижане злятся

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

Стало известно, почему сорвался переход Хакима Зиеша в «ПСЖ» из «Челси».

Атакующий полузащитник должен был перейти в «ПСЖ» на правах аренды без обязательства выкупа, но сделка сорвалась, так как «Челси» выслал документы позже дедлайна.

По данным L’Équipe, руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна. Боссы «ПСЖ» очень злятся на «Челси».

Кроме того, задержка связана с тем, что лондонцы долго пытались убедить «ПСЖ» включить право выкупа в арендное соглашение.

Сегодня парижане попытаются подать апелляцию во французскую лигу, но шансы на ее удовлетворение невысоки.

В этом сезоне на счету 29-летнего футболиста 1 голевая передача в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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34 комментария

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igorrado@yandex.ru
Помимо Зиеша, не смогли во время отправить документы по Хатчинсону.
Видать, хорошо отмечали трансфер Энцо)
Ну, а если честно, я даже представить не могу, что сейчас испытывает Хаким. Он уж точно такого не заслужил(
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BZB
Думаю сам Боэли печатал, он же и спортивный директор и врач, и теперь наверное офис-менеджер.
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Имя Фамилия
Пора заводить Челси-2 в Шипе.
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bold
Надо было Яндексом отправлять
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Born is the King
Да Челси как бы пофиг,что ПСЖ злятся. Надо было предлагать трансфер а не аренду
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sacha2
Зиеша надо летом продавать, без всяких там аренд
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*MVP*
Ответ Кукич
Челси Боуэли клуб посмешище.
только ПСЖ не посмешище. весь январь сидели просто так, а под конец уперлись в Малкома. а в самый последний момент, когда Челси полностью занят Энцо, переключились на Зиеша.
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<~Inter~>
Ответ Акира_1
Все равно в обычной аренде смысла не было. А там, глядишь, к лету полноценный трансфер, если Зиеш продолжит стараться для покупателей.
Так у Челси может не хватить мест в заявке на всех новичков
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GuruFutbola
Фк меньше чем шапито как обычно)
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dr. cage
Ответ Нефанатик
Если ПСЖ сильно разозлится то, Чеферин и УЕФА могут исключить Челси из еврокубков
Челси с такой игрой сейчас способны и сами себя исключить из еврокубков легко и непринуждённо..
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Mega• Battman
ПСЖ зол на Челси.
Готовимся, летом ПСЖ заберет у Челси топовых игроков.
Хотя постойте, а кто в Челси сейчас топ??
Должун сейчас объяснит.
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Serge Vendino
The Guardian: ПСЖ трижды хотел зарегистрировать неверного Зиеша
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Кукич
Кажется сам Боуэли ведет трансферные дела,операции .В пьяном угаре от радости подписания аргентинского коротышки не мог правильно написать адрес
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Нефанатик
Если ПСЖ сильно разозлится то, Чеферин и УЕФА могут исключить Челси из еврокубков
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sacha2
В чём проблема, пусть покупают. А Зиеш ещё попылит в Челси до конца сезона.
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Акира_1
Все равно в обычной аренде смысла не было. А там, глядишь, к лету полноценный трансфер, если Зиеш продолжит стараться для покупателей.
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dr. cage
Похоже на подлость со стороны Челси..

Футбольная карма за такое быстро прилетает..
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Гегенпрессинг Рангника
Нравится не нравится терпи моя красавица
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che kaif
Ответ Бухгалтер2021
кажется псж становится пустышкой
Поэтому бегаешь за новостями о ПСЖ ?!
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Кукич
Челси Боуэли клуб посмешище.
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Алексей Ильин
То есть покупать они научились и хорошо. А вот сдавать в аренду...
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FRE3StYLER
Ответ TiNO
Факсом надо было, факсом!
факс не работал(
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113k
опять все тянут до конца и срывают переходы, жизнь ничему никого не учит.
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TaR
Челси просто не знали куда денег отправить
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Бухгалтер2021
кажется псж становится пустышкой
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