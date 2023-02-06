Ари: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы ЛЧ в ближайшие несколько лет, если бы не отстранение»
Ари считает, что без отстранения «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов через несколько лет.
«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках.
У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.
В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрас» за первую строчку – это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России.
Зенит проигрывал. Спартак проигрывал. И ЦСКА и Динамо. И даже Локо! Все когда-то проигрывали. Мы все об этом в курсе и в этом нет ничего позорного. Тыкание друг друга в какие то седые единичные осеры - плохо.
Бы - прекрасная частица, любой бред оправдывает.