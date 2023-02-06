Ари: «Допускаю, что «Зенит» выиграл бы ЛЧ в ближайшие несколько лет, если бы не отстранение»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Ари Футбол

Ари считает, что без отстранения «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов через несколько лет.

«Допускаю, что «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках.

У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы.

В чемпионате Бразилии «Зенит» боролся бы с «Фламенго» и «Палмейрас» за первую строчку – это самые сильные команды. Возможно, «Зенит» был бы среди лучших трех команд лиги», – сказал бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и сборной России.

Материалы по теме

133 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry__HiLL
Теперь можно фантазировать на разные темы. Можно с тем же успехом сказать, что и Ротор в ближайшие годы выиграл бы ЛЧ. Если бы да кабы. Пи..деть, как говорится, не мешки ворочать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
Ответ Вася Жучкин
У него с головой вообще всё в порядке?
За Спартак играл это уже группа риска по психическим заболеваниям.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леха Lepik
Лигу чемпионов ФНЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rb
хахахахахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
Наш Зенит даже скромный Брюгге на поводок посадил.Быть поставщиком очков для второсортных команд вот удел нашего Зенита.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Мыло "судейское"
Миллер экономит на туалетной бумаге)
неправда, пользуется биде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мыло "судейское"
Миллер экономит на туалетной бумаге)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
не понятно, как вообще такое можно постить, ну енто же бред, ну бред же
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зелёный гопник
Ответ Михаил Савченко
Не понимаю таких комментариев вообще. "А вы этим проигрывали!". Черт, ВСЕ команды когда-то кому-то проигрывали. В том числе разгромно и неожиданно. Это нормально. Бред, просто бред, который почему то тут обсасывают и обсасывают. Интересно, на испанском аналоге Спортса фанатам Барсы припоминают проигрыш Рубину? Типа "ахааха, чимпиены, на первом месте идут они, сначала Рубин научитесь обыгрывать ахааха". Бредово же выглядит? Где сейчас Рубин и где Барса? Зенит проигрывал. Спартак проигрывал. И ЦСКА и Динамо. И даже Локо! Все когда-то проигрывали. Мы все об этом в курсе и в этом нет ничего позорного. Тыкание друг друга в какие то седые единичные осеры - плохо.
Тут такие знатоки футбола, от горшка два вершка, недальновидные я бы сказал😁 Они боюсь не поймут твой посыл, но я согласен.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ Slavnov
тут нужно быть реалистами,в течении ближайших 5 лет,зенит мог бы бороться,твердо,без нервов,за 3 место в группе
только в случае если из четвертой корзины не всплывут немцы-португальцы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SopTecret
Ответ Безымянный болельщик
Я сейчас просто уверен, что ему кто-то скидывает тексты для интервью. За деньги или за что-то еще, но чушь эту он несет умышленно. Не может футбольный человек быть абсолютным болваном.
То есть, Кокорин может, а он - нет?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tynianoff
Дурень думкой богатеет..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SopTecret
Импортозаместили западный юмор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ари поплыл...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max M
бразильский тарасов по уровню интеллекта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Савченко
Ответ Анюточка Колыханова
Брюгге бы им для начала научиться обыгрывать
Не понимаю таких комментариев вообще. "А вы этим проигрывали!". Черт, ВСЕ команды когда-то кому-то проигрывали. В том числе разгромно и неожиданно. Это нормально. Бред, просто бред, который почему то тут обсасывают и обсасывают. Интересно, на испанском аналоге Спортса фанатам Барсы припоминают проигрыш Рубину? Типа "ахааха, чимпиены, на первом месте идут они, сначала Рубин научитесь обыгрывать ахааха". Бредово же выглядит? Где сейчас Рубин и где Барса?

Зенит проигрывал. Спартак проигрывал. И ЦСКА и Динамо. И даже Локо! Все когда-то проигрывали. Мы все об этом в курсе и в этом нет ничего позорного. Тыкание друг друга в какие то седые единичные осеры - плохо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimur
А сборная России стала бы чемпионом мира.
Бы - прекрасная частица, любой бред оправдывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alcibiades
Так Европа и спровоцировала нас на СВО, чтобы предотвратить предстоящую победу "Зенита" в ЛЧ. Тем, что не хотела отдавать ЛЧ "Зениту". Но компромисс все еще возможен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rahym Hommadow
В фифа я точно буду чемпом 10 раз подряд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Сысоев
Смешной 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Безымянный болельщик
Я сейчас просто уверен, что ему кто-то скидывает тексты для интервью. За деньги или за что-то еще, но чушь эту он несет умышленно. Не может футбольный человек быть абсолютным болваном.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Кадет
смешно читать подобное
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Лч фэнтези он имеет ввиду, вот уже около 10 лет ПСЖ И МАН СИТИ с миллиардными тратами не могут выиграть, а как его выиграет клуб у которого в составе должно быть минимум 4 полена
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Васильков
Как ЭТО убрать из ленты новостей?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanonir152
Согласен, все для победы в ЛЧ было: выходы из группы с первых мест, прохождение в поздние стадии кубка. Зенит - один из фаворитов был до СВО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий