Индзаги о результативности Лаутаро: «Последние 12 месяцев он играет стабильно на высочайшем уровне»

похвалил , автора гола в матче «Интер» – «Милан» (1:0).

Аргентинский форвард забил 7 мячей в 9 играх за «нерадзурри» после ЧМ-2022.

«Последние 12 месяцев Лаутаро играет стабильно на высочайшем уровне. Я даже не мог дать ему передохнуть из-за травм Лукаку и Корреа.

Впрочем, не будем умалять достоинства других – сегодня вся команда доминировала, на нее было приятно смотреть», – сказал главный тренер « ».