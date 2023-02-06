Индзаги о результативности Лаутаро: «Последние 12 месяцев он играет стабильно на высочайшем уровне»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Лаутаро Мартинес Футбол

Симоне Индзаги похвалил Лаутаро Мартинеса, автора гола в матче «Интер» – «Милан» (1:0).

Аргентинский форвард забил 7 мячей в 9 играх за «нерадзурри» после ЧМ-2022.

«Последние 12 месяцев Лаутаро играет стабильно на высочайшем уровне. Я даже не мог дать ему передохнуть из-за травм Лукаку и Корреа.

Впрочем, не будем умалять достоинства других – сегодня вся команда доминировала, на нее было приятно смотреть», – сказал главный тренер «Интера».

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14 комментариев

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AnMe
Ответ Burel
что с ним случилось на ЧМ
Говорили, что травмирован
А зачем тогда выпускали фиг его знает
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AnMe
Ответ Совесть Черданцева
А что ж ты на ЧМ так хорошо не играл, Лаутаро? И до ЧМ отличная серия из голов была.
Говорят был травмирован
Но на отборе лучше всех показал себя
А так да, на чм много матюкался на него
Надеюсь на копе в следгоду себя покажет
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Николай Овечкин
Ответ otchim kaloeda
Я говорил во время ЧМ меня местные заминусовали.. Лаутаро нужно много свободы.. И как раз таки стиль Интера ему идеально подходит.А стиль Аргентины,девяти футболистам на поле надо делать черновую работу и дать мяч Месси и он что нибудь до придумает.Я думаю Ди Марию из-за этого и меняли или же оставляли на скамейке..(Я не говорю,что Ди Мария не топ)
Опять заминусовали….а ты говорил….
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Света Володько
Ответ otchim kaloeda
Я говорил во время ЧМ меня местные заминусовали.. Лаутаро нужно много свободы.. И как раз таки стиль Интера ему идеально подходит.А стиль Аргентины,девяти футболистам на поле надо делать черновую работу и дать мяч Месси и он что нибудь до придумает.Я думаю Ди Марию из-за этого и меняли или же оставляли на скамейке..(Я не говорю,что Ди Мария не топ)
сорян, но кроме ЧМ бычок хорошо играл в сборной, так что винить в этом стиль сб.Аргентины очень странно.
+1
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+1
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otchim kaloeda
Ответ delicatefirefox
А когда Месси отыгрывал передачами нескольких соперников и выводил Лаутаро на голевой момент, это нельзя считать "черновой работой" под нападающего? Не имею ничего против Мартинеса, но на ЧМ он явно запомнился не тем, что жертвовал своим стилем ради свободы Месси (как Альварес), а скорее ужасной реализацией моментов, которые ЕМУ создавали, когда он выходил в концовках встреч.
Согласен
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Илья Игнатьев
Ответ White Bone
Вроде на ЧМ в Катаре смотрелся откровенно слабо, а за клуб тащит будь здоров. Все таки клуб и сборная большая разница.
Просто реализация не его конёк, как это было у Фирмино, Жезуса или Бензема времён Роналду.
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Глебиньо
Тен Хаг,не спи.Лучшего доступного нападающего на рынке больше нет
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Совесть Черданцева
А что ж ты на ЧМ так хорошо не играл, Лаутаро? И до ЧМ отличная серия из голов была.
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Burel
что с ним случилось на ЧМ
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Jesse Boy
ну да, в Катаре очень стабилен был... стабильный косяпор
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delicatefirefox
Ответ otchim kaloeda
Я говорил во время ЧМ меня местные заминусовали.. Лаутаро нужно много свободы.. И как раз таки стиль Интера ему идеально подходит.А стиль Аргентины,девяти футболистам на поле надо делать черновую работу и дать мяч Месси и он что нибудь до придумает.Я думаю Ди Марию из-за этого и меняли или же оставляли на скамейке..(Я не говорю,что Ди Мария не топ)
А когда Месси отыгрывал передачами нескольких соперников и выводил Лаутаро на голевой момент, это нельзя считать "черновой работой" под нападающего? Не имею ничего против Мартинеса, но на ЧМ он явно запомнился не тем, что жертвовал своим стилем ради свободы Месси (как Альварес), а скорее ужасной реализацией моментов, которые ЕМУ создавали, когда он выходил в концовках встреч.
+16
0
+16
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White Bone
Вроде на ЧМ в Катаре смотрелся откровенно слабо, а за клуб тащит будь здоров. Все таки клуб и сборная большая разница.
+3
0
+3
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Пирс Морган
Если в твоей команде Лаутаро и Лукаку образца ЧМ, то команда противника может играть без вратаря
+6
-3
+3
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otchim kaloeda
Я говорил во время ЧМ меня местные заминусовали..
Лаутаро нужно много свободы..
И как раз таки стиль Интера ему идеально подходит.А стиль Аргентины,девяти футболистам на поле надо делать черновую работу и дать мяч Месси и он что нибудь до придумает.Я думаю Ди Марию из-за этого и меняли или же оставляли на скамейке..(Я не говорю,что Ди Мария не топ)
+1
-4
-3
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