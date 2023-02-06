Индзаги о результативности Лаутаро: «Последние 12 месяцев он играет стабильно на высочайшем уровне»
Симоне Индзаги похвалил Лаутаро Мартинеса, автора гола в матче «Интер» – «Милан» (1:0).
Аргентинский форвард забил 7 мячей в 9 играх за «нерадзурри» после ЧМ-2022.
«Последние 12 месяцев Лаутаро играет стабильно на высочайшем уровне. Я даже не мог дать ему передохнуть из-за травм Лукаку и Корреа.
Впрочем, не будем умалять достоинства других – сегодня вся команда доминировала, на нее было приятно смотреть», – сказал главный тренер «Интера».
А зачем тогда выпускали фиг его знает
Но на отборе лучше всех показал себя
А так да, на чм много матюкался на него
Надеюсь на копе в следгоду себя покажет
Лаутаро нужно много свободы..
И как раз таки стиль Интера ему идеально подходит.А стиль Аргентины,девяти футболистам на поле надо делать черновую работу и дать мяч Месси и он что нибудь до придумает.Я думаю Ди Марию из-за этого и меняли или же оставляли на скамейке..(Я не говорю,что Ди Мария не топ)