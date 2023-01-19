«Интер» разгромил «Милан» в 2 из 3 последних дерби, Лаутаро забил 3 гола

« » второй раз за три последних матча одержал крупную победу над « ».

Команда Симоне Индзаги разгромила соперника в игре за со счетом 3:0.

С таким же результатом закончилась встреча клубов в ответном полуфинальном матче Кубка Италии в прошлом сезоне. Форвард Лаутаро отметился в этих играх тремя голами.

В Серии А 3 сентября 2022 года «россонери» обыграли «нерадзурри» со счетом 3:2. Во втором круге они проведут матч 5 февраля.