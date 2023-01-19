«Интер» разгромил «Милан» в 2 из 3 последних дерби, Лаутаро забил 3 гола
«Интер» второй раз за три последних матча одержал крупную победу над «Миланом».
Команда Симоне Индзаги разгромила соперника в игре за Суперкубок Италии со счетом 3:0.
С таким же результатом закончилась встреча клубов в ответном полуфинальном матче Кубка Италии в прошлом сезоне. Форвард Лаутаро Мартинес отметился в этих играх тремя голами.
В Серии А 3 сентября 2022 года «россонери» обыграли «нерадзурри» со счетом 3:2. Во втором круге они проведут матч 5 февраля.
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