«Интер» разгромил «Милан» в 2 из 3 последних дерби, Лаутаро забил 3 гола

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Суперкубок Италии Лаутаро Мартинес Футбол

«Интер» второй раз за три последних матча одержал крупную победу над «Миланом».

Команда Симоне Индзаги разгромила соперника в игре за Суперкубок Италии со счетом 3:0.

С таким же результатом закончилась встреча клубов в ответном полуфинальном матче Кубка Италии в прошлом сезоне. Форвард Лаутаро Мартинес отметился в этих играх тремя голами.

В Серии А 3 сентября 2022 года «россонери» обыграли «нерадзурри» со счетом 3:2. Во втором круге они проведут матч 5 февраля.

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4 комментария

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nepekamu noJle
Сомневался, Forza Internationale !👏🏻
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Palacio8
Не зря у Лаутаро прозвище "бык", весь матч бегает, прессингует, забивает. Двужильный!
+4
0
+4
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rigobersong
Лаутаро топ, титул за титулом берет и забивает, показывая хейтерам, кто здеть отец:))
+5
-3
+2
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Enotaz24
Поздравляю Индзаги и Интер .
+5
0
+5
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