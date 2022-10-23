Индзаги о дубле Лаутаро: «У форвардов бывает так, что они забивают после 5 ударов, а бывает и дубль с двух ударов»

Главный тренер высказался о дубле в матче с «Фиорентиной» (4:3).

«Он очень важный для нас игрок. После того как он сделал дубль, а также забивал в двух предыдущих матчах, это кажется легким, но даже перед игрой с «Барселоной» я говорил, что волноваться не нужно (до игры на «Камп Ноу» у Лаутаро была 8-матчевая безголевая серия за «Интер» – прим. Sports.ru).

У форвардов бывают периоды, когда они забивают после 5 ударов, а также отрезки, в которых они делают дубль с двух ударов», – сказал .