Пиоли о 0:1 от «Интера»: «Милан» защищался неплохо, но вновь оказался не готов к розыгрышу стандарта»

Теги Интер Милан Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли оценил поражение «Милана» от «Интера» (0:1) в Серии А.

«Конечно, мы хотели надежнее сыграть в обороне, поэтому отходили глубже назад. Мы защищались неплохо, но должны были лучше играть в пас – вот почему мы недостаточно контратаковали в первом тайме.

К сожалению, мы вновь оказались не готовы к розыгрышу стандарта, в остальном же, как команда, мы сработали хорошо. Мы недостаточно атаковали в первом тайме, но прибавили в этом плане после перерыва.

Я уверен, что если бы мы показали свой привычный футбол, то сегодня проблем было бы еще больше. В чем-то мы себя ограничили, зато сыграли надежнее, и это может стать фундаментом на будущее, но нам нужно действовать агрессивнее и больше атаковать.

Это не значит, что мы перечеркиваем всю проделанную ранее работу. Просто мы осознаем, что бывают ситуации, когда нужен иной подход для того, чтобы вновь быть конкурентоспособными», – сказал главный тренер «Милана».

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3 комментария

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Футбол_это_жизнь
Ох уволят ведь скоро его. Милан совсем плох в этом сезоне
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бабушка Леброна Джеймса
Какой славный тренер, радуется что не шесть поопустил🤦 Во всех линиях сущий бардак. Ничего не работает, полная безысходность. Летом нужно прощаться с Пиоли.
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Джесси Пинкман
Милан и Ливерпуль после нового года что-то совсем дно. Хотя у Ливерпуля и до нг было не айс.
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+3
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