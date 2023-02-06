Пиоли о 0:1 от «Интера»: «Милан» защищался неплохо, но вновь оказался не готов к розыгрышу стандарта»

оценил поражение «Милана» от « » (0:1) в Серии А.

«Конечно, мы хотели надежнее сыграть в обороне, поэтому отходили глубже назад. Мы защищались неплохо, но должны были лучше играть в пас – вот почему мы недостаточно контратаковали в первом тайме.

К сожалению, мы вновь оказались не готовы к розыгрышу стандарта, в остальном же, как команда, мы сработали хорошо. Мы недостаточно атаковали в первом тайме, но прибавили в этом плане после перерыва.

Я уверен, что если бы мы показали свой привычный футбол, то сегодня проблем было бы еще больше. В чем-то мы себя ограничили, зато сыграли надежнее, и это может стать фундаментом на будущее, но нам нужно действовать агрессивнее и больше атаковать.

Это не значит, что мы перечеркиваем всю проделанную ранее работу. Просто мы осознаем, что бывают ситуации, когда нужен иной подход для того, чтобы вновь быть конкурентоспособными», – сказал главный тренер « ».