У «Милана» нет ударов в 1-м тайме, «Интер» пробил 9 раз. Это рекордная разница для дерби

«Интер» превзошел «Милан» по ударам за первый тайм матча 21-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли ни разу не смогла пробить по воротам соперника.

У «нерадзурри» 9 ударов, из которых 2 пришлись в створ. Форвард Лаутаро Мартинес на 34-й минуте открыл счет в игре.

Разница в 9 ударов по итогам первого тайма – рекордная для миланского дерби за время сбора статистики.

«Интер» – «Милан». 1:0 – Лаутаро открыл счет после подачи с углового. Онлайн-трансляция