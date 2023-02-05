У «Милана» нет ударов в 1-м тайме, «Интер» пробил 9 раз. Это рекордная разница для дерби
«Интер» превзошел «Милан» по ударам за первый тайм матча 21-го тура Серии А.
Команда Стефано Пиоли ни разу не смогла пробить по воротам соперника.
У «нерадзурри» 9 ударов, из которых 2 пришлись в створ. Форвард Лаутаро Мартинес на 34-й минуте открыл счет в игре.
Разница в 9 ударов по итогам первого тайма – рекордная для миланского дерби за время сбора статистики.
«Интер» – «Милан». 1:0 – Лаутаро открыл счет после подачи с углового. Онлайн-трансляция
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