У «Милана» нет ударов в 1-м тайме, «Интер» пробил 9 раз. Это рекордная разница для дерби

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» превзошел «Милан» по ударам за первый тайм матча 21-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли ни разу не смогла пробить по воротам соперника.

У «нерадзурри» 9 ударов, из которых 2 пришлись в створ. Форвард Лаутаро Мартинес на 34-й минуте открыл счет в игре.

Разница в 9 ударов по итогам первого тайма – рекордная для миланского дерби за время сбора статистики.

«Интер» – «Милан». 1:0 – Лаутаро открыл счет после подачи с углового. Онлайн-трансляция

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26 комментариев

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Марина Быстрова
Ответ Ксяоми Ноутов
Похоже после этого матча Пиоли может искать себе новую работу.
Кому он нужен,вечный неудачник.
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Feliks Chilingaryan
Ответ Казбек Бимбасов
Болельщик Милана с 2006 года и так противно не было болеть за команду даже в самые темные времена с девятыми местами в турнирной таблице и составом полных ноунеймов, то, что владельцы делают с клубом это просто нонсенс, трансферное окно закрылось, лазарет полный, состав просто отказываются укреплять, при таком раскладе как удержать лидеров? Зарплату им не дадут, если еще и Пиоли вдруг уволят, то вообще мрак, а ведь он и сам может уйти, любой Конте на его месте уже давно скандалил бы с руководством во всю. Команда выиграла сериал в прошлом сезоне, вышла в ЛЧ, а владельцы не могут найти денег на укрепление состава? Американские коммерсанты просто гробят любимый клуб и на это больно смотреть
Bolelshik Milana s 2003-ogo. Tolko odin vopros, tebe nravilos smotret igru s sostavom Konstant, Emmanuelson, Kucka, Birsa i Niang???
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Said Akhmadaliev
Ответ tolstiy
такое ощущение что это 3 и 4 тайм матча за суперкубок.... милан не может, а интер чисто на эконом режиме.....
Сливают тренера, никакой искры в глазах и желания у игроков Милана не вижу. Нету желания бороться за мяч. Какая была матч в прошлом дерби в Сериале, когда выиграл Милан со счётом 3:2.
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Дмитрий Калашников
Ответ tolstiy
такое ощущение что это 3 и 4 тайм матча за суперкубок.... милан не может, а интер чисто на эконом режиме.....
главное, чтобы хватило этого эконом режима, а то счёт всего лишь 1 - 0 , а то какая нибудь шальная дура залетит , и всё!
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Игорь Новиков
Ответ Марина Быстрова
Понятное дело,раз там играет такой мусор,как Шарль. Спасибо Кукольдини и менеджменту
выздоравливайте.
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Марина Быстрова
Ответ Игорь Новиков
Нынешний Милан не сильнее Брюгге.
Понятное дело,раз там играет такой мусор,как Шарль. Спасибо Кукольдини и менеджменту
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Игорь Новиков
Ответ Марина Быстрова
Он "талант" уровня Брюгге. И играл более, чем достаточно. Пусть уjoбываeт
Нынешний Милан не сильнее Брюгге.
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Марина Быстрова
Ответ Игорь Новиков
Шарль - талант, который должен играть. Без игры ничего не будет.
Он "талант" уровня Брюгге. И играл более, чем достаточно. Пусть уjoбываeт
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Давид Agabekyan
Какое же унижение второго миланского
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Игорь Новиков
Ответ Марина Быстрова
Шарля Кукольдини вёл,это чисто его трансфер.не знаю,купили бы или нет,но 4.5 млн в год великий менеджер дал. Это провал
Шарль - талант, который должен играть. Без игры ничего не будет.
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Марина Быстрова
Ответ Игорь Новиков
Шарля тренер не выпускает. При чем тут Мадьдини? Ориги - шляпа. но вместо него все равно никого не купили бы.
Шарля Кукольдини вёл,это чисто его трансфер.не знаю,купили бы или нет,но 4.5 млн в год великий менеджер дал. Это провал
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Игорь Новиков
Ответ Марина Быстрова
Пусть сосёт Шарлю,чтобы отработать часть его трансфера. И подмахивает Ориги с зп в 4.5 млн на 4 года)
Шарля тренер не выпускает. При чем тут Мадьдини? Ориги - шляпа. но вместо него все равно никого не купили бы.
+1
-1
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Ксяоми Ноутов
Похоже после этого матча Пиоли может искать себе новую работу.
+3
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whereissuso
Ответ Казбек Бимбасов
Болельщик Милана с 2006 года и так противно не было болеть за команду даже в самые темные времена с девятыми местами в турнирной таблице и составом полных ноунеймов, то, что владельцы делают с клубом это просто нонсенс, трансферное окно закрылось, лазарет полный, состав просто отказываются укреплять, при таком раскладе как удержать лидеров? Зарплату им не дадут, если еще и Пиоли вдруг уволят, то вообще мрак, а ведь он и сам может уйти, любой Конте на его месте уже давно скандалил бы с руководством во всю. Команда выиграла сериал в прошлом сезоне, вышла в ЛЧ, а владельцы не могут найти денег на укрепление состава? Американские коммерсанты просто гробят любимый клуб и на это больно смотреть
Что владельцы делают с клубом? Третий сезон подряд в зимнее ТО только аренды. То, что в этом году никого даже в аренду не нашли - это к владельцам разве вопросы?
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Марина Быстрова
Ответ trav
Жиру что ли 5 лет назад пришел? Нет. Просто у Милана нет денюжек, а хозяева жмоты
Кстати,при трансфере Жиру убогого Кукольдини облапошили)
Лишний миллион евро стрясли с "топ-менеджера"
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tolstiy
такое ощущение что это 3 и 4 тайм матча за суперкубок.... милан не может, а интер чисто на эконом режиме.....
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Марина Быстрова
Ответ Игорь Новиков
Мальдини из своих личных средств должен контракты заключать и новичков покупать, если руководство денег не даёт?
Пусть сосёт Шарлю,чтобы отработать часть его трансфера. И подмахивает Ориги с зп в 4.5 млн на 4 года)
+2
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-2
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Казбек Бимбасов
Болельщик Милана с 2006 года и так противно не было болеть за команду даже в самые темные времена с девятыми местами в турнирной таблице и составом полных ноунеймов, то, что владельцы делают с клубом это просто нонсенс, трансферное окно закрылось, лазарет полный, состав просто отказываются укреплять, при таком раскладе как удержать лидеров? Зарплату им не дадут, если еще и Пиоли вдруг уволят, то вообще мрак, а ведь он и сам может уйти, любой Конте на его месте уже давно скандалил бы с руководством во всю. Команда выиграла сериал в прошлом сезоне, вышла в ЛЧ, а владельцы не могут найти денег на укрепление состава? Американские коммерсанты просто гробят любимый клуб и на это больно смотреть
+2
-2
0
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whereissuso
Ответ Artem89S
Пиоли и Мальдини аут. Первый не может наладить игру, ладно с Интером нет игры, но с сасуолами то можно было играть. Мальдини как директор днарь, за 2 года не удержал никого из лидеров и полностью провалил уже какое по очереди ТО
Только лучше чем они все равно никого не будет. Ладно, спортдира, может, еще можно заманить т.к. милан это отличная строка в резюме, но на хорошего тренера денег просто нет
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Игорь Новиков
Мальдини из своих личных средств должен контракты заключать и новичков покупать, если руководство денег не даёт?
+1
-5
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trav
Ответ Artem89S
Пиоли и Мальдини аут. Первый не может наладить игру, ладно с Интером нет игры, но с сасуолами то можно было играть. Мальдини как директор днарь, за 2 года не удержал никого из лидеров и полностью провалил уже какое по очереди ТО
Жиру что ли 5 лет назад пришел? Нет. Просто у Милана нет денюжек, а хозяева жмоты
+2
-1
+1
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Artem89S
Пиоли и Мальдини аут. Первый не может наладить игру, ладно с Интером нет игры, но с сасуолами то можно было играть. Мальдини как директор днарь, за 2 года не удержал никого из лидеров и полностью провалил уже какое по очереди ТО
+4
-7
-3
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trav
Сразу видно, что Станкович и Дзанетти не дают Пирло и Зеедорфу спокойно принимать мяч и доставлять его в атаку где Индзаги на голодном пайке бегает
0
-3
-3
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Трупейро
С такой игрой и во втором не будет
+4
0
+4
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Zapp Brannigan
Милан слаб
+7
0
+7
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