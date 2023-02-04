Пиоли перед дерби: «Милан» не утратил дух, делавший нас особенными. «Интер» в отличной форме, но мы хотим победить»

Главный тренер « » поделился ожиданиями от игры с « » в Серии А.

«На этой неделе мы отлично поработали – с охотой, сосредоточенно. Мы выучили план на игру, приняв к сведению наши последние матчи, в том числе за .

Для нас это отличная возможность, и нужно сделать все, чтобы ею воспользоваться. «Интер» подходит к игре в отличной форме, но мы очень хотим победить. Мы постараемся это сделать, хотим показать отличный футбол.

Легко анализировать матч, в котором ошибки приводят к серьезным последствиям, как игру за Суперкубок. Мы пропустили трижды после стандартных положений. В этом аспекте надо прибавлять.

Я бы не сказал, что нас чрезмерно критикуют, уровень критики соответствует ситуации. Когда дела идут не лучшим образом, я первым задаю вопросы. Нам нужно прибавлять, мы не соответствовали требованиям в последних матчах.

Я увидел, с каким отношением к делу мы работали на этой неделе, и вновь убедился, что работаю с особенной командой. Мы не лишились того духа, который делает нас особенными, и должны снова его проявить», – сказал Пиоли.