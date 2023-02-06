Индзаги про 1:0 с «Миланом»: «Мы полностью доминировали. Великолепная игра, без сомнения»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Ромелу Лукаку Марцело Брозович Футбол

Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» (1:0).

«Без сомнения, это была великолепная игра, я поздравил ребят. Они были решительны и сосредоточены, мы полностью доминировали, и победа в дерби во второй раз за 20 дней – это то, что мы хотим разделить с нашими болельщиками.

Теперь мы с уверенностью смотрим вперед, у нас есть Лукаку и Брозович, вернувшиеся спустя четыре месяца, но несмотря на их отсутствие, мы все равно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, дошли до полуфинала Кубка Италии и идем вторыми в Серии А», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.

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10 комментариев

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Андрей Бандалак
Ответ Экочёрт 4000
особенно второй тайм был великолепен в этом матче весь Индзаги изумительный первый тайм и второй, переполненный паникой, ошибками и немощью два года назад в похожей ситуации Конте раскатал "Милан" 3-0 и взял скудетто ну а Индзаги радуется, что не обосрался для него это правда редкость
Ну комментатор говорил что у Симы нет побед над Миланом в чемпе(с Интером). Так что чувак в экстазе, точнее галочку поставил...
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Экочёрт 4000
особенно второй тайм был великолепен

в этом матче весь Индзаги
изумительный первый тайм
и второй, переполненный паникой, ошибками и немощью
два года назад в похожей ситуации Конте раскатал "Милан" 3-0 и взял скудетто
ну а Индзаги радуется, что не обосрался
для него это правда редкость
+1
-1
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Трупейро
Разгромили 1-0
+2
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ZamoRano
Мулан ничтожен👆
+3
-2
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инок
Поздравляю всех болел Интера, хорошая игра, есть все шансы есть пошуметь в ЛЧ
+2
-1
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Рэд Уайт
милан вернулся
+1
0
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mr kovalsky
Адепт Артетыча)
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remontada
Восстановил баланс-равновесие вселенского доминирования, нарушенный вчера Артетой.
+8
0
+8
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Artem Piatkov
Интер молодцы!
В очередной раз доказали, что Милан - чёрно-синий 💙🖤
+6
-1
+5
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Михо
Да. Было именно доминирование, Милан к сожалению очень слаб в последних матчах
+11
0
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