Индзаги про 1:0 с «Миланом»: «Мы полностью доминировали. Великолепная игра, без сомнения»

прокомментировал победу «Интера» над « » (1:0).

«Без сомнения, это была великолепная игра, я поздравил ребят. Они были решительны и сосредоточены, мы полностью доминировали, и победа в дерби во второй раз за 20 дней – это то, что мы хотим разделить с нашими болельщиками.

Теперь мы с уверенностью смотрим вперед, у нас есть и , вернувшиеся спустя четыре месяца, но несмотря на их отсутствие, мы все равно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, дошли до полуфинала Кубка Италии и идем вторыми в Серии А», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.