Индзаги про 1:0 с «Миланом»: «Мы полностью доминировали. Великолепная игра, без сомнения»
Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» (1:0).
«Без сомнения, это была великолепная игра, я поздравил ребят. Они были решительны и сосредоточены, мы полностью доминировали, и победа в дерби во второй раз за 20 дней – это то, что мы хотим разделить с нашими болельщиками.
Теперь мы с уверенностью смотрим вперед, у нас есть Лукаку и Брозович, вернувшиеся спустя четыре месяца, но несмотря на их отсутствие, мы все равно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, дошли до полуфинала Кубка Италии и идем вторыми в Серии А», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.
в этом матче весь Индзаги
изумительный первый тайм
и второй, переполненный паникой, ошибками и немощью
два года назад в похожей ситуации Конте раскатал "Милан" 3-0 и взял скудетто
ну а Индзаги радуется, что не обосрался
для него это правда редкость
В очередной раз доказали, что Милан - чёрно-синий 💙🖤