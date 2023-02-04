Индзаги перед дерби: «Милан» не в лучшей форме, но он чемпион Италии, участник 1/8 финала ЛЧ»

Главный тренер « » высказался перед матчем с « » в Серии А.

Команды встретятся 5 февраля, начало – в 22:45 по московскому времени.

«Мы провели много дерби, и все они были разными. Победы в Кубке Италии позволили нам выиграть два трофея. В чемпионате результаты разочаровывали. Поэтому нужно подойти к матчу с должным уровнем концентрации. Очки сейчас нужны независимо от того, какая цель стоит перед командой.

Встретятся две команды, которые разыграли скудетто в прошлом сезоне, боролись за Суперкубок Италии. В таких противостояниях все может решить один эпизод.

Я не ожидаю, что «Милан» проведет плохую игру. Напротив, он захочет провести отличное дерби, я с уважением отношусь к этой команде.

«Милан» не в лучшей форме, но он чемпион Италии, участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Это качественная команда, нам нужно будет сыграть внимательно и решительно, проявить мастерство», – сказал Индзаги.