Индзаги перед дерби: «Милан» не в лучшей форме, но он чемпион Италии, участник 1/8 финала ЛЧ»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед матчем с «Миланом» в Серии А.

Команды встретятся 5 февраля, начало – в 22:45 по московскому времени.

«Мы провели много дерби, и все они были разными. Победы в Кубке Италии позволили нам выиграть два трофея. В чемпионате результаты разочаровывали. Поэтому нужно подойти к матчу с должным уровнем концентрации. Очки сейчас нужны независимо от того, какая цель стоит перед командой.

Встретятся две команды, которые разыграли скудетто в прошлом сезоне, боролись за Суперкубок Италии. В таких противостояниях все может решить один эпизод.

Я не ожидаю, что «Милан» проведет плохую игру. Напротив, он захочет провести отличное дерби, я с уважением отношусь к этой команде.

«Милан» не в лучшей форме, но он чемпион Италии, участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Это качественная команда, нам нужно будет сыграть внимательно и решительно, проявить мастерство», – сказал Индзаги.

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1 комментарий

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Robi Baggio 95
Нужна победа. Любая осечка может оставить команду вне зоны ЛЧ. Говорить о борьбе за скудетто не приходится, но Интер обязан взять уверенно второе место.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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