«Милан» на 18 очков отстает от «Наполи» после 21-го тура Серии А, «Интер» – на 13

« » опустился на 6-е место турнирной таблицы Серии А.

В 21-м туре «россонери» уступили « » со счетом 0:1. Это третье поражение «Милана» в Серии А подряд.

Набрав 38 очков, «Милан» идет на 6-й строчке турнирной таблицы. Отрыв от лидера таблицы « », в активе которого 56 баллов, составляет 18 очков.

«Интер», идущий вторым, отстает от лидера на 13 очков, занимающая 3-ю строчку «Рома» – на 16 очков. «Лацио» и «Аталанта» имеют равное с «Миланом» количество очков, однако римляне сыграли на один матч меньше, а «Аталанта» опережает «россонери» по разнице мячей.