«Милан» на 18 очков отстает от «Наполи» после 21-го тура Серии А, «Интер» – на 13

Теги Интер Милан серия А Италия Наполи Футбол

«Милан» опустился на 6-е место турнирной таблицы Серии А.

В 21-м туре «россонери» уступили «Интеру» со счетом 0:1. Это третье поражение «Милана» в Серии А подряд.

Набрав 38 очков, «Милан» идет на 6-й строчке турнирной таблицы. Отрыв от лидера таблицы «Наполи», в активе которого 56 баллов, составляет 18 очков.

«Интер», идущий вторым, отстает от лидера на 13 очков, занимающая 3-ю строчку «Рома» – на 16 очков. «Лацио» и «Аталанта» имеют равное с «Миланом» количество очков, однако римляне сыграли на один матч меньше, а «Аталанта» опережает «россонери» по разнице мячей.

 

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10 комментариев

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Andrei Panteleev
Ответ Ислам Бободжанов
Атлетико тоже на 18 очков отстаёт от Барсы, они тоже копят силы на финал ЛЧ ?)))
Пацан просто пошутил, а вы бараны сразу серьёзно воспринимаете
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Yri Yrov
Ответ Ислам Бободжанов
Атлетико тоже на 18 очков отстаёт от Барсы, они тоже копят силы на финал ЛЧ ?)))
Ну значит на полуфинал копят все трое. Четвертый кто фиг его знает
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Bekhzod Sidikov
Ответ Ислам Бободжанов
Атлетико тоже на 18 очков отстаёт от Барсы, они тоже копят силы на финал ЛЧ ?)))
не, атм просто лохи
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Pb-SE
Пока сложно загадывать, но похоже, в следующей ЛЧ Италию ждёт большой провал.
0
-1
-1
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Данил Луговский
Ответ Ислам Бободжанов
Атлетико тоже на 18 очков отстаёт от Барсы, они тоже копят силы на финал ЛЧ ?)))
копят силы, чтобы в след году выйти в финал ЛЧ
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Ислам Бободжанов
Ответ llolishe
Ливерпуль и Милан копят силы на финал ЛЧ
Атлетико тоже на 18 очков отстаёт от Барсы, они тоже копят силы на финал ЛЧ ?)))
+10
-1
+9
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Artem89S
Ответ llolishe
Ливерпуль и Милан копят силы на финал ЛЧ
В фифе или pes если только)
+3
-2
+1
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Адепт Суперлиги
Ну Милан отлично Ювентус поддержать решил! Серия А, кажется, в следующем сезоне уже будет на уровне Португалии, если не ниже.
0
-2
-2
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Artem89S
Ливерпуль:ребята, а давайте превратимся в середняк, не будем побеждать с декабря и опустимся на 7 место?
Милан:подержи мое пиво
0
-2
-2
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llolishe
Ливерпуль и Милан копят силы на финал ЛЧ
+6
-2
+4
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