Нигматуллин о Хвиче: «Семин говорил, что он сильнее даже Измайлова. Марат – его давний любимчик, такая оценка говорит о многом»
Руслан Нигматуллин оценил игру Хвичи Кварацхелии.
«Даже не удивлен таким успехам Хвичи в «Наполи». Объясню, почему: несколько лет назад, когда Кварацхелия только пришел в «Локомотив», я встретился с Юрием Семиным. И я спросил у него: «Действительно ли Хвича настолько хорош, чтобы в 18 лет быть игроком старта?»
Тогда Семин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова». А Марат является давним любимчиком Юрия Павловича. Такая оценка от Семина говорит о многом. Кварацхелия действительно оказался отличным игроком», – сказал бывший вратарь сборной России.
В текущем сезоне на счету Хвичи 8 голов и 9 голевых передач в 17 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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