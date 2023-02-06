Нигматуллин о Хвиче: «Семин говорил, что он сильнее даже Измайлова. Марат – его давний любимчик, такая оценка говорит о многом»

Теги Локомотив Марат Измайлов Юрий Семин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Руслан Нигматуллин Чемпионат.com Хвича Кварацхелия Футбол

Руслан Нигматуллин оценил игру Хвичи Кварацхелии.

«Даже не удивлен таким успехам Хвичи в «Наполи». Объясню, почему: несколько лет назад, когда Кварацхелия только пришел в «Локомотив», я встретился с Юрием Семиным. И я спросил у него: «Действительно ли Хвича настолько хорош, чтобы в 18 лет быть игроком старта?»

Тогда Семин говорил мне: «Хвича Кварацхелия сильнее даже Марата Измайлова». А Марат является давним любимчиком Юрия Павловича. Такая оценка от Семина говорит о многом. Кварацхелия действительно оказался отличным игроком», – сказал бывший вратарь сборной России.

В текущем сезоне на счету Хвичи 8 голов и 9 голевых передач в 17 матчах Серии А. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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1 комментарий

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Serg Irk
Да, жаль, конечно, Измайлов не реализовал себя и на 1/10 от своего таланта
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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