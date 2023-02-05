Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма»: «Ехать в Лондон – это как ехать в Северную Европу. 4,5 часа до отеля. Очень утомительно»

пожаловался на большое расстояние между Манчестером и Лондоном.

Тренер « » высказался после выездного поражения от « » (0:1).

«Ехать в Лондон – это как ехать, не знаю, в Северную Европу.

До отеля ехать 4 часа двадцать минут. Четыре с половиной часа. Простите, но приезжать в Лондон очень утомительно.

Нам нужно вернуться в Манчестер и подготовиться к игре с «Астон Виллой», – сказал Гвардиола.

«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов