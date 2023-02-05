Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма»: «Ехать в Лондон – это как ехать в Северную Европу. 4,5 часа до отеля. Очень утомительно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола пожаловался на большое расстояние между Манчестером и Лондоном.

Тренер «Манчестер Сити» высказался после выездного поражения от «Тоттенхэма» (0:1).

«Ехать в Лондон – это как ехать, не знаю, в Северную Европу. 

До отеля ехать 4 часа двадцать минут. Четыре с половиной часа. Простите, но приезжать в Лондон очень утомительно.

Нам нужно вернуться в Манчестер и подготовиться к игре с «Астон Виллой», – сказал Гвардиола.

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65 комментариев

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Андрюха с района
Решил взять пример с одного немца)
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Kappa Pride
Ответ Малек2705
Привет из Хабаровска
Доброе утро)
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Evgeniy 72
Ответ Футбол_это_жизнь
Уже шестой год одно и тоже пишите, а Пеп пылесосит трофеи в Англии
Так то пылесосит Англию с помощью судей. Прошлое чемпионство особенно скандальное, но титул как говорится не пахнет, просто пованивает.
В ЛЧ без судеек постоянные обсеры в первых раундах ПО были постоянно, подключив судеек в каждом раунде - сумел один раз проскочить в финал, но там собственноручно угробил шансы своей команды. Кстати в прошлом году при невероятно убогой игре еле отскочили от Атлетико в ответке также с помощью полосатых. Помню, как все, и Пеп в том числе осуждали автобус Симеоне после первой игры, а ведь Сити в ответке выглядел гораздо хуже, но ему простили как всегда.
Пеп ноет постоянно, и это при том, что у него наиболее укомплектованная команда. Ноет про необходимость пяти замен, но когда это было доступно - использовал даже три дефолтных крайне редко. В общем, он ноет просто потому, что нытик по характеру.
Видимо это и есть ДНК Барселоны - нытьё. Хави после игры во Франкфурте ныл, что там трава высокая. Ну что - ж, на Камп Ноу у вас трава под ваш стиль была подстрижена, но теперь виноваты трибуны оказались, типа фанатов Айнтрахта было многовато.
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Валентин и ыч
Ответ mj23.net
Ну в том то и дело. Если взять всю поездку с места сбора и тд, то там могут получиться те же 4 часа. P.S. Сейчас ради интереса погуглил. От платформы 9 и 3 четверти до Эмирейтс 15 минут. Очень даже удобно однако кататься на матчи против Арса. К ТТХ полчаса. На Стэмфорд тоже полчаса. Нытики в общем.
Да смешно, 4.5 часа от точки до точки в комфортабельном бусе по ровным дорогам - это вообще ни о чем. Как будто команда победившего ревматизма на пенсии была на выезде.
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Александр Володин
Номинант года на самую нелепую отмазку
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Малек2705
Ответ fargys
Ахаха выпишите тур до Хабаровска этому господину
И вам тоже привет из Хабаровска
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three hundred bucks
Ответ mj23.net
https://jalopnik.com/premier-league-soccer-teams-are-running-out-of-private-1849472697 Не вся. Но как бы если Сити ездит в Лондон на бусе, значит и другие ездят на бусе)
Over in Europe they have a different version of football where you actually use your feet to play the game

Ох уже эти американцы
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Малек2705
Ответ Оконио
Это он еще против Ска-Хабаровск за Балтику не играл
Привет из Хабаровска
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mj23.net
Ответ Nuri Shaw
то есть вся АПЛ так теперь ездит на матчи? хз сомнительно
https://jalopnik.com/premier-league-soccer-teams-are-running-out-of-private-1849472697
Не вся. Но как бы если Сити ездит в Лондон на бусе, значит и другие ездят на бусе)
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Валентин и ыч
Ответ Лёша Алёшин
не в три а в 2 раза и там летали самолётом больше 500 км а то что в лондоне и манчестере есть аэропорт клубы не пользуются самолётом так как считается расстояние не большое может и утомительно да судя потому что говорил роналду там только в челси шикарно всё остальные клубы в бардаке хз может они 4 часа на старом автобусе ехали жопэ деревянной станет за 4 с половиной часа
Дооо, Икарусы добивают.
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Nuri Shaw
Ответ mj23.net
Если верить статейкам, то там есть проблема с наличием самих самолетов, и иногда ценник превышает прошлогодний аж в три раза. А поездами они не хотят гонять видимо. Следствие пандемии (часть компаний обанкротилась) и цен на топливо.
то есть вся АПЛ так теперь ездит на матчи? хз сомнительно
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Дороф
Ответ dewald
На то, чтобы перенести Лондон поближе к Манчестеру?
Не, тут нужны триллионы. Даже Ньюкасл не может себе такое позволить.
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three hundred bucks
Ответ Старый Сухи
Понятно что играть после 4.5 часов автобуса тяжело. Но все равно, звучит немного странно. Ну выезжайте на 10 часов раньше, а приехав отдыхайте в отеле. Уж кто-кто а Пеп должен это знать хорошо. В свое время его Барса тряслась больше 10 часов в автобусе на игру ЛЧ с Интером Моура из-за извержения вулкана. И проиграла, во многом потому, что во втором тайме еле ходили по полю от усталости. Хотя Пепу предлагали перенести ту игру. Но он отказался.
Ну и Манчестер - Лондон регулярные рейсы летают. А если неудобно так, Сити себе и чартер со всеми удобствами может позволить.
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Дороф
Ответ Dvin
Тоттенхем может и до вершин не добрался. Но хозяином Сити стал
Он стал хозяином лысого шарлатана.
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Adeen
Ответ Aleus Marcus
Из Манчестера
Це случайно було. Оговорився.
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Дороф
Ответ Футбол_это_жизнь
Уже шестой год одно и тоже пишите, а Пеп пылесосит трофеи в Англии
Пылесосит он только (позорные поражения) в ЛЧ от всяких Лионов...
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three hundred bucks
Ответ МТБ
Бедненький, надо пожалеть. Я бы даже пожалел, но я из сибири когда в Москву летал, проводил 3 с небольшим часа только в самолёте. А в обратную почти 4 часа только в самолёте. О а про 49 часов в поезде я уж и не заикаюсь. За несколько десятков лямов в год можно уж несколько раз скататься
А ты когда из Сибири в Москву летал, с самолета прямо в Лужники, или там в Черкизово, может в Химки и в ЛЧ против Реала или Баварии в основу?
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Старый Сухи
Понятно что играть после 4.5 часов автобуса тяжело. Но все равно, звучит немного странно. Ну выезжайте на 10 часов раньше, а приехав отдыхайте в отеле. Уж кто-кто а Пеп должен это знать хорошо. В свое время его Барса тряслась больше 10 часов в автобусе на игру ЛЧ с Интером Моура из-за извержения вулкана. И проиграла, во многом потому, что во втором тайме еле ходили по полю от усталости. Хотя Пепу предлагали перенести ту игру. Но он отказался.
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mj23.net
Ответ Валентин и ыч
поезд 2 часа с небольшим идет. Уверен рядом с вокзалом можно подобрать что-нибудь недорогое, чтобы Пепу не пришлось преодолевать ужасный лондонский traffic.
Ну в том то и дело. Если взять всю поездку с места сбора и тд, то там могут получиться те же 4 часа.
P.S.
Сейчас ради интереса погуглил. От платформы 9 и 3 четверти до Эмирейтс 15 минут. Очень даже удобно однако кататься на матчи против Арса. К ТТХ полчаса. На Стэмфорд тоже полчаса.
Нытики в общем.
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Лёша Алёшин
Ответ Н.Ф.
От Барселоны до Мадрида в три раза дальше. В свои 40 лет он вроде не ныл по этому поводу.
не в три а в 2 раза и там летали самолётом больше 500 км а то что в лондоне и манчестере есть аэропорт клубы не пользуются самолётом так как считается расстояние не большое может и утомительно да судя потому что говорил роналду там только в челси шикарно всё остальные клубы в бардаке хз может они 4 часа на старом автобусе ехали жопэ деревянной станет за 4 с половиной часа
0
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mj23.net
Ответ Nuri Shaw
Сити на перелетах экономит?
Если верить статейкам, то там есть проблема с наличием самих самолетов, и иногда ценник превышает прошлогодний аж в три раза. А поездами они не хотят гонять видимо. Следствие пандемии (часть компаний обанкротилась) и цен на топливо.
+1
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Валентин и ыч
Ответ mj23.net
Не факт, что там вся поездка выйдет существенно короче.
поезд 2 часа с небольшим идет. Уверен рядом с вокзалом можно подобрать что-нибудь недорогое, чтобы Пепу не пришлось преодолевать ужасный лондонский traffic.
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Пацанчик реальный
Кто-нибудь расскажите ему что у нас в чемпионате России одно время играла Дуч-Энергия из Владивостока и сколько многим командам туда надо было добираться!
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Старый Сухи
Ответ Rjcnbr
В прошлом году кое-что другое пылесосил, ради купленного чемпионства. Ну ничего, ему не привыкать, каждый год в лч такое делает
Я не болею ни за МС, ни за Пепа. Но по поводу "купленного чемпионства" хотелось бы спросить, а что есть факты, или так, лишь бы сказать.
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dewald
Ответ Антон Фалафель
Дайте шарлатану ещё миллиард
На то, чтобы перенести Лондон поближе к Манчестеру?
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