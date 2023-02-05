Гвардиола после поражения от «Тоттенхэма»: «Ехать в Лондон – это как ехать в Северную Европу. 4,5 часа до отеля. Очень утомительно»
Пеп Гвардиола пожаловался на большое расстояние между Манчестером и Лондоном.
Тренер «Манчестер Сити» высказался после выездного поражения от «Тоттенхэма» (0:1).
«Ехать в Лондон – это как ехать, не знаю, в Северную Европу.
До отеля ехать 4 часа двадцать минут. Четыре с половиной часа. Простите, но приезжать в Лондон очень утомительно.
Нам нужно вернуться в Манчестер и подготовиться к игре с «Астон Виллой», – сказал Гвардиола.
«Тоттенхэм» привычно грохнул «Сити» дома. У Кейна – 200 голов в АПЛ и рекорд, у Холанда – 0 ударов
В ЛЧ без судеек постоянные обсеры в первых раундах ПО были постоянно, подключив судеек в каждом раунде - сумел один раз проскочить в финал, но там собственноручно угробил шансы своей команды. Кстати в прошлом году при невероятно убогой игре еле отскочили от Атлетико в ответке также с помощью полосатых. Помню, как все, и Пеп в том числе осуждали автобус Симеоне после первой игры, а ведь Сити в ответке выглядел гораздо хуже, но ему простили как всегда.
Пеп ноет постоянно, и это при том, что у него наиболее укомплектованная команда. Ноет про необходимость пяти замен, но когда это было доступно - использовал даже три дефолтных крайне редко. В общем, он ноет просто потому, что нытик по характеру.
Видимо это и есть ДНК Барселоны - нытьё. Хави после игры во Франкфурте ныл, что там трава высокая. Ну что - ж, на Камп Ноу у вас трава под ваш стиль была подстрижена, но теперь виноваты трибуны оказались, типа фанатов Айнтрахта было многовато.
Ох уже эти американцы
Не вся. Но как бы если Сити ездит в Лондон на бусе, значит и другие ездят на бусе)
P.S.
Сейчас ради интереса погуглил. От платформы 9 и 3 четверти до Эмирейтс 15 минут. Очень даже удобно однако кататься на матчи против Арса. К ТТХ полчаса. На Стэмфорд тоже полчаса.
Нытики в общем.