Джейми Каррагер: «Это не тот «Ман Сити», который мы знаем. Не уверен, что они повторят то, что делали с «Ливерпулем» в чемпионских гонках»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Каррагер оценил шансы «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.

«Мы продолжаем говорить об «Арсенале», «Ман Сити», о том, что играть еще долго. И мы ждем, что «Сити» прибавит и станет той командой, которую мы так хорошо знаем. Но есть ощущение, что в этом сезоне они, пожалуй, не похожи на себя по ряду причин. Возможно, дело в роли Холанда в команде.

Но это не тот прежний «Ман Сити», если вспомнить, что они делали с «Ливерпулем» в парочке чемпионских гонок. Не уверен, что произойдет что-то подобное, поскольку сейчас, мне кажется, мы наблюдаем другой «Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

В матче 22-го тура АПЛ «горожане» уступили «Тоттенхэму» (0:1). «Манчестер Сити», набрав 45 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице и на 5 очков отстает от «Арсенала», сыгравшего на одну игру меньше.

11 комментариев

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А.В. Бубнов
Каррагер, ты позабыл одну оксиому: Нефтепроушина не может, судья поможет
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Артем Дорохин
Ответ Wekil Halylow
Надеюс Арсенал станет чемпионам C.O.Y.G!!!
Помечтайте мечтать не вредно.
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Chuha-Motibg
Видимо та борьба Ливерпуля и МС опустошила обе команды в эмоциональном плане.
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Donald Subanov
Состав у Сити какой-то не сбалансированный.
Короткая скамейка, в защите бегают Аканджи, Аке и Льюис. При всем уважении это не самые выдающиеся защитники.
Нездоровая атмосфера в раздевалке. Некоторые игроки уже собирают чемоданы. Глаза не горят.

Арсенал тоже будет не раз терять очки. Но с таким составом и настроем команде Гвардиолы будет очень тяжело бороться за чемпионство.

Летом надо перестройку делать.
Нужна свежая кровь во все линии кроме нападения.
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ДедаДома.нет
Посадите Холанда на лавку. И будет результат.
+2
-1
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Gheorghe Rusu
Ответ Gheorghe Rusu
Кирпичь из Бундеслиги испортил, по сути, всю игру Сити. Примерно, та же история что с Роналду и МЮ. Голы деревянные аутам кладёт, но команде это не помогает.
Плюс, всё дело в Де Брюйне. Если он в форме - Сити разрывает, если нет, то мы видим то что есть. Он главная деталь в Сити.
+4
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Wekil Halylow
Надеюс Арсенал станет чемпионам C.O.Y.G!!!
+8
-5
+3
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Евгений Волков
Покупка Холанда - ошибка Сити. Он сделал команду слишком зависимой от себя, тактику менее варьиативной. Ключевые фишки Пепа с ним не работают больше. Уход от основной концепции может дорого стоить горожанам.
+1
-1
0
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Gheorghe Rusu
Кирпичь из Бундеслиги испортил, по сути, всю игру Сити. Примерно, та же история что с Роналду и МЮ. Голы деревянные аутам кладёт, но команде это не помогает.
+4
-2
+2
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Johnie
Джейми, как Васант из Мяч Production: что не прогноз - все в молоко
0
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-1
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Daniel Ţurcanu
Эх Арсик... Такой шанс был. Ну думаю это поражение взбодрит ребят и спустят с небес на землю и будут играть хорошо.
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-1
-1
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