Джейми Каррагер: «Это не тот «Ман Сити», который мы знаем. Не уверен, что они повторят то, что делали с «Ливерпулем» в чемпионских гонках»
Джейми Каррагер оценил шансы «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.
«Мы продолжаем говорить об «Арсенале», «Ман Сити», о том, что играть еще долго. И мы ждем, что «Сити» прибавит и станет той командой, которую мы так хорошо знаем. Но есть ощущение, что в этом сезоне они, пожалуй, не похожи на себя по ряду причин. Возможно, дело в роли Холанда в команде.
Но это не тот прежний «Ман Сити», если вспомнить, что они делали с «Ливерпулем» в парочке чемпионских гонок. Не уверен, что произойдет что-то подобное, поскольку сейчас, мне кажется, мы наблюдаем другой «Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
В матче 22-го тура АПЛ «горожане» уступили «Тоттенхэму» (0:1). «Манчестер Сити», набрав 45 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице и на 5 очков отстает от «Арсенала», сыгравшего на одну игру меньше.
Короткая скамейка, в защите бегают Аканджи, Аке и Льюис. При всем уважении это не самые выдающиеся защитники.
Нездоровая атмосфера в раздевалке. Некоторые игроки уже собирают чемоданы. Глаза не горят.
Арсенал тоже будет не раз терять очки. Но с таким составом и настроем команде Гвардиолы будет очень тяжело бороться за чемпионство.
Летом надо перестройку делать.
Нужна свежая кровь во все линии кроме нападения.