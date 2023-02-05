Гвардиола после 0:1 с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» не в том положении, чтобы думать о чемпионстве»

Главный тренер « » подвел итоги игры с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Мы здорово начали матч, как это часто бывает против «Тоттенхэма», но были наказаны за ошибку. При 0:1 уже другая игра. У нас были моменты, но, конечно, тяжело играть против и , когда теряешь мяч в переходных фазах. Мы потеряли три очка.

Игроки по большей части следовали плану, но непросто играть, когда соперник защищается вдесятером и сидит в обороне чуть больше, чем на «Этихаде» две недели назад. Мы играли хорошо, особенно поначалу, не хватало последнего паса, удара, возможно.

Рано или поздно наша статистика на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» изменится, но странно, что мы даже не забивали никогда. Мы промахивались с пенальти. Сложно найти объяснение.

Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве. Думаем лишь о следующем матче – против «Астон Виллы». Мы хорошо подготовимся и сыграем как можно лучше», – сказал Гвардиола.