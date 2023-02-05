Гвардиола после 0:1 с «Тоттенхэмом»: «Ман Сити» не в том положении, чтобы думать о чемпионстве»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Сон Хын Мин Деян Кулусевски Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Мы здорово начали матч, как это часто бывает против «Тоттенхэма», но были наказаны за ошибку. При 0:1 уже другая игра. У нас были моменты, но, конечно, тяжело играть против Сона и Кулусевски, когда теряешь мяч в переходных фазах. Мы потеряли три очка.

Игроки по большей части следовали плану, но непросто играть, когда соперник защищается вдесятером и сидит в обороне чуть больше, чем на «Этихаде» две недели назад. Мы играли хорошо, особенно поначалу, не хватало последнего паса, удара, возможно.

Рано или поздно наша статистика на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» изменится, но странно, что мы даже не забивали никогда. Мы промахивались с пенальти. Сложно найти объяснение.

Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве. Думаем лишь о следующем матче – против «Астон Виллы». Мы хорошо подготовимся и сыграем как можно лучше», – сказал Гвардиола.

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32 комментария

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А.В. Бубнов
А чего он не назвал это положение?
Хоть бы на бумаге нарисовал эту позу, раз озвучить стыдно)
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Gheorghe Rusu
Ответ Fox_Mulder_12
Человек забил 25 за полсезона, идёт на рекорд Месси по лигам, но люди говорят нужен ли Холанд. 🤦🏻
Роналду тоже забивал, но где был МЮ мы все знаем. Эти голы были бы и без Холланда, судя по статистике МС прошлых сезонах. Так что, не пукай без причины.
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Fox_Mulder_12
Ответ Gheorghe Rusu
Такое ощущение что Пеп потерял связь с раздевалкой. Все какие-то обиженные, недовольные. Как будто играют за еду, а не за миллионы. Летом нужно сплавить пол команды. Еще вопрос, нужен ли Мансити Холланд.
Человек забил 25 за полсезона, идёт на рекорд Месси по лигам, но люди говорят нужен ли Холанд. 🤦🏻
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Максим Ларченков
Роял всё почистил!!!
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udod
Ответ Экспертное мнение
Началось всё с ухода Сане, достойной замены ему так и не нашлось, Грилиши и Марезы не ровня Стерлингу и Жезусу. Теперь и Бернарду на чемоданах сидит похоже.
Марез хороший игрок, признавался лучшим игроком АПЛ
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Spartakus1984
Арсенал чемпион!!))) надеюсь
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Artuom Batishev
Ответ Artem89S
Комментарий удален модератором
Высокого оцениваете - 1/2 или финал. Раньше покинут турнир.
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Jaxongir Shodiev
Ну справедливости ради дома Шпоры дают бой всем
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Экспертное мнение
Ответ udod
а кто ушёл то? Стерлинг, Жезус, Зинченко - но пришли Холанд, Альварес (заканчивал ЧМ в основе чемпионов мира), Филлипс (игрок сборной Англии)
Началось всё с ухода Сане, достойной замены ему так и не нашлось, Грилиши и Марезы не ровня Стерлингу и Жезусу. Теперь и Бернарду на чемоданах сидит похоже.
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Эксперимент
Ответ udod
а кто ушёл то? Стерлинг, Жезус, Зинченко - но пришли Холанд, Альварес (заканчивал ЧМ в основе чемпионов мира), Филлипс (игрок сборной Англии)
Ушли Стерлинг, Жезус, Зинченко, Фернандиньо, Кансело
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Эксперимент
Ответ UFO Beats
так Холланда на поле не было вообще, потому и говорят
Так его и не было потому что команда играла плохо и создала всего 3 момента за матч и до него мяч вообще не доставляли. Если даже сравнивать с Кейном, то когда он получает мяч спиной к чужим воротам у него сразу 2 варианта с партнерами, а без партнеров ни один нападающий ничего не сделает.
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udod
Ответ Экспертное мнение
Состав у Сити какой-то середняковый стал, это результат политики "мы никого не держим, кто хочет, пусть уходит", в итоге играют непонятными Люьисами в составе, какая тут ЛЧ
а кто ушёл то? Стерлинг, Жезус, Зинченко - но пришли Холанд, Альварес (заканчивал ЧМ в основе чемпионов мира), Филлипс (игрок сборной Англии)
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Dark_Darkin
Пеп сегодня перемудрил. Но, и ТТХ надо дать должное, отлично сыграли.
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Андрей Катков
Ответ Экспертное мнение
Состав у Сити какой-то середняковый стал, это результат политики "мы никого не держим, кто хочет, пусть уходит", в итоге играют непонятными Люьисами в составе, какая тут ЛЧ
Но все будут твердить про три состава Сити
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Экспертное мнение
Ответ Gheorghe Rusu
Такое ощущение что Пеп потерял связь с раздевалкой. Все какие-то обиженные, недовольные. Как будто играют за еду, а не за миллионы. Летом нужно сплавить пол команды. Еще вопрос, нужен ли Мансити Холланд.
Проще Пепу уйти в ПСЖ и воссоединиться с Месси Лео
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Dmitriy Semenchenko
Ответ Экспертное мнение
Состав у Сити какой-то середняковый стал, это результат политики "мы никого не держим, кто хочет, пусть уходит", в итоге играют непонятными Люьисами в составе, какая тут ЛЧ
а какая обратная сторона удерживать игрока, который не будет вкладываться тк не хочет играть за клуб (какая бы ни была причина)?
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Виталий Поварещенков
Лондон объединился ради победы хоть одного клуба из столицы
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UFO Beats
Ответ Эксперимент
При чем тут Холанд? Вы почему-то все списываете на Холанда хотя Сити уже 3 сезона не может выиграть Тоттенхэм и даже забить.
так Холланда на поле не было вообще, потому и говорят
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Тимур Таубаев
Ответ Леван Мкртчян
Ну, именно сегодня, МС было бы тяжело практически с любой командой АПЛ, а не только с Тотенхемом. Тот случай когда , скорее, заслуга Сити в поражении прилично выше, чем заслуга ТТХ в победе. Тяжело играть , когда ,как минимум три игрока, просто мимо своей позиции .
Да , это точно
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Леван Мкртчян
Ответ Тимур Таубаев
Был шанс подобраться к Арсеналу сегодня , Пеп не воспользовался , а вообще все игры с ТТХ тяжелые у МС в последнее время
Ну, именно сегодня, МС было бы тяжело практически с любой командой АПЛ, а не только с Тотенхемом.
Тот случай когда , скорее, заслуга Сити в поражении прилично выше, чем заслуга ТТХ в победе.
Тяжело играть , когда ,как минимум три игрока, просто мимо своей позиции .
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Эксперимент
Ответ Gheorghe Rusu
Такое ощущение что Пеп потерял связь с раздевалкой. Все какие-то обиженные, недовольные. Как будто играют за еду, а не за миллионы. Летом нужно сплавить пол команды. Еще вопрос, нужен ли Мансити Холланд.
При чем тут Холанд? Вы почему-то все списываете на Холанда хотя Сити уже 3 сезона не может выиграть Тоттенхэм и даже забить.
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Эксперимент
К сожалению команда сейчас так и не вошла в ритм. Многие игроки так же не в форме, стабильности тоже нет, чередуются хорошие матчи с провальными. Так чемпионство не получиться бороться.
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Artem89S
Комментарий удален
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Gheorghe Rusu
Такое ощущение что Пеп потерял связь с раздевалкой. Все какие-то обиженные, недовольные. Как будто играют за еду, а не за миллионы. Летом нужно сплавить пол команды. Еще вопрос, нужен ли Мансити Холланд.
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ruslan_khaibulov
как же все привыкли что команды как в компьютере спокойно отыгрывают всех, но это АПЛ, тут много сильных команд, и судьба титула совсем не решена как в прошлые годы. все дцмаоия что Эрлинг Холанд будет недостающим звеном для Ман Сити стать супер командой, но в итоге Ман Сити стал предсказуемым по игре. Пепу нужно строить игруть в два форварда, но он вообще всю жизнь играл без форварда (исключение Бавария, но там уровень сопротивления в чемпионате плюшевый был). Пеп сам учится играть с одним наконечником, и ломает всю свою привычную игру.
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