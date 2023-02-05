Канчельскис о Хвиче: «Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился»

Теги Андрей Аршавин серия А Италия Наполи Андрей Канчельскис Чемпионат.com Хвича Кварацхелия Футбол

Андрей Канчельскис оценил игру вингера Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии.

Но сезон на сезон не приходится. Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился.

Самое главное – стабильность! Это признак мастерства. Знаю, что Кварацхелией всерьез интересовались некоторые хорошие клубы Англии.

Посмотрим, что будет дальше. Второй год Хвичи в «Наполи» будет показательным», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Slavnov
как можно феерить на скамейке?
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Кокич
Из серии "игрок одного сезона".
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AF007
*но потом забил Барсе и стал третьим ассистентом АПЛ 10-11
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Антон Фалафель
Да Аршавин был лентяем, плюс банально спился.
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Shuller18
Ответ Олег Мохов
щас аршавинолюбы набегут,и скажут как он не прав.
Ждем Ваню Петровского, он же Васильевская стрелка)
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Schiaff1no
Дурацкое сравнение. Шава уже наевшейся звездой приезжал, доказал что могёт не только в России и слился, да и лидером полноценным там никогда не был, Хвича по сути только путь начинает
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Sevuska
Канчелсис сравнивает не совсем сравнимое .
Во первых Шава свои лучшие годы отдал Зениту . Приехал доигрывать , и , да , поначалу показывал приличный класс , но всегда , с самого начала жаловался на бешеный темп игры в АПЛ .
Хвича же , ещё молод и у него ещё всё впереди , поэтому это другая история .
Сам же Канчельскис тоже поначалу заездил в МЮ , пока бегал по флангу как конь , но потом стал не нужен - требования Ферги были уж очень высоки .
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Зато все помнят его покер на Энфилде.
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Жоржиньо Не Вейналдум
Аршавин феерил в отдельных матчах, такого сезона у него и близко не было. Плюс он был почти на 10 лет старше
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Инженер Управляющий
по каким параметрам Канчельскис сравнивает Аршавина и Хвичу?
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ML26
Из-за лени. Если Хвчиа не будет лениться - всё у него получится.
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Иван Новиков
Сначала феерил в Арсенале, потом - в ночном пабе. Два клуба он не смог вывезти.
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Олег Мохов
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