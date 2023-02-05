Канчельскис о Хвиче: «Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился»
Андрей Канчельскис оценил игру вингера Хвичи Кварацхелии за «Наполи».
«Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии.
Но сезон на сезон не приходится. Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился.
Самое главное – стабильность! Это признак мастерства. Знаю, что Кварацхелией всерьез интересовались некоторые хорошие клубы Англии.
Посмотрим, что будет дальше. Второй год Хвичи в «Наполи» будет показательным», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Во первых Шава свои лучшие годы отдал Зениту . Приехал доигрывать , и , да , поначалу показывал приличный класс , но всегда , с самого начала жаловался на бешеный темп игры в АПЛ .
Хвича же , ещё молод и у него ещё всё впереди , поэтому это другая история .
Сам же Канчельскис тоже поначалу заездил в МЮ , пока бегал по флангу как конь , но потом стал не нужен - требования Ферги были уж очень высоки .