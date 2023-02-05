Канчельскис о Хвиче: «Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился»

оценил игру вингера за « ».

«Мне очень радостно за Хвичу. Приятно, что он так здорово зарекомендовал себя в Италии.

Но сезон на сезон не приходится. Аршавин тоже первый год феерил в АПЛ, но потом провалился.

Самое главное – стабильность! Это признак мастерства. Знаю, что Кварацхелией всерьез интересовались некоторые хорошие клубы Англии.

Посмотрим, что будет дальше. Второй год Хвичи в «Наполи» будет показательным», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».