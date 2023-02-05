Канчельскис может возглавить клуб в ОАЭ или Саудовской Аравии: «Ведутся переговоры. Арабы не любят торопиться – не сказали «нет», уже хорошо»
Андрей Канчельскис может стать тренером клуба из ОАЭ или Саудовской Аравии.
– Вы действительно ведете переговоры с клубами и в ОАЭ, и в Саудовской Аравии?
– Да, и там, и там ведутся переговоры – где попадет.
– Как продвигается?
– В субботу и воскресенье у арабов семейные дни, поэтому завтра‑послезавтра снова начнем общаться. Есть ли понимание, когда будет какой‑то сдвиг? У них – нет. Арабы никогда не торопятся, живут в очень спокойном режиме. Поэтому ждем. Они не сказали «нет», а это уже хорошо.
– Их можно как‑то подстегнуть в этом вопросе?
– Они не любят, когда их подстегивают и торопят. Если вы будете каждый день звонить шейху или принцу… Они этого не любят. Раз они сказали – они там что‑то решают, думают. Я там играл, знаю их менталитет: тут надо просто ждать. Понятно, что мы любим все сделать побыстрее, а они к этому относятся очень нормально, спокойно, тихо. А в один прекрасный момент решат вопрос.
– Но хотя бы медленный прогресс наблюдается?
– Да, наблюдается. Если бы они сказали «нет», мы бы давно уже закончили переговоры. Все идет спокойно, мирно, – сказал Канчельскис.
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