Салихамиджич о выкупе Канселу за 70 млн евро: «Жоау знает, что мы давно мечтали о нем. Но «Баварии» сложно будет выплатить такую сумму в ближайшие годы»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Жоау Канселу Футбол

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем Жоау Канселу.

Защитник арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

«Мы играем с открытыми картами. Самое важное – что Жоау комфортно себя чувствует в Мюнхене и может проявить себя во второй части сезона.

Но мы четко донесли до него, что нам сложно представить выплату такой суммы в ближайшие годы. Но также я кое-что понял: если все стороны сильно хотят найти компромисс, это в итоге удается.

Жоау знает, что мы много лет мечтали о его подписании», – сказал Салихамиджич в интервью Bild.

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25 комментариев

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Kimmich Scream
Ответ Ильнур Хасанов
А что Бавария банкрот ?
Хитрость дело такое, сторгуются около 50 млн, уверен
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Maggio 13
Готовит почву для будущих торгов
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simplehumble
Ответ Flavius
45+5 млн за Левандовски уже пропили?
де лигт
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Zomourning33
Ответ Ильнур Хасанов
А что Бавария банкрот ?
Нет. У них свой ффп. Это же не игрушка шейхов.
+1
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oberkorn
Мы тебя выкупим, если ты треть суммы из своего кармана отдашь
0
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Serg Irk
Ответ Ильнур Хасанов
А что Бавария банкрот ?
От того, наверное она и не банкрот, что не выкидывает каждые пол года по 600 мультов.
+3
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+3
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TiGra
Был бы игрок из Бундеслиги, а не Сити, аренда была бы заключена до конца действия контракта, при этом Бавария только частично платила бы зп)
А если серьезно, то очень интересно посмотреть на Канселу в БМ. Игрок наитоповейший.
+4
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+4
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Bunyod Turgunov
Ага. Поэтому за 80 млн купили Эрнандеса
И провалились с этим трансфером.
Бавария скорее теперь будет и дальше разворовывать бундеслигу за копейки, чем совершать такие трансферы
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Jor Hakobyan
Леву продали, Павара продайте и вот нам игрок мечты. Канселу игрок, которому не надо упускать. Второго шанса не будет
+5
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Geor Cherches
Ответ Артем Дорохин
Бедная Бавария вот у Челси займите или кредит возьмите не надоело ещё жаловаться как бабки на рынке.
Согласен. Вечно себя выставляют нищими
+2
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Abu Ibrahim
Ответ Bunyod Turgunov
Ага. Поэтому за 80 млн купили Эрнандеса
заплатили за 22 летнего игрока рассчитывая закрыть позицию на долгие годы . и то покупка себя не оправдала .
+1
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Александр Киричев
Ответ Артем Дорохин
Бедная Бавария вот у Челси займите или кредит возьмите не надоело ещё жаловаться как бабки на рынке.
да есть у евреев деньги. только вот своих буэли и бартомеу нет.
+1
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Химчанин Юран
Началось. Не удивлен на самом деле. Изначально, когда пошли новости о 70 млн, сразу стало понятно, что Канселу там на пол года, не более
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Peterson
Перевожу: "Мы тебя выкупим, если Ман сити сделают огромную скидку"))
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Футбол_это_жизнь
Такие смешные эти баварские деятели.
+11
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Александр Киричев
Ответ Ильнур Хасанов
А что Бавария банкрот ?
сглазили баварию бедную
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Рагим Гиримов
Ответ Артем Дорохин
Бедная Бавария вот у Челси займите или кредит возьмите не надоело ещё жаловаться как бабки на рынке.
ты дурачок или да?
+3
-4
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Игорь Новиков
Мечтали, но выкупать не будем)))
+3
-1
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Flavius
45+5 млн за Левандовски уже пропили?
+10
0
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Артем Дорохин
Ответ Ильнур Хасанов
А что Бавария банкрот ?
Видимо побираться скоро будут .
+3
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Артем Дорохин
Бедная Бавария вот у Челси займите или кредит возьмите не надоело ещё жаловаться как бабки на рынке.
+5
-2
+3
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Ильнур Хасанов
А что Бавария банкрот ?
+16
-1
+15
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Abu Ibrahim
Нет смысла платить больше 40-45 за 28 летнего крайка
+1
-2
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Собака-буддист
Челси на готове
+18
-2
+16
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Bunyod Turgunov
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Ага. Поэтому за 80 млн купили Эрнандеса
+11
-4
+7
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