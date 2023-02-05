Салихамиджич о выкупе Канселу за 70 млн евро: «Жоау знает, что мы давно мечтали о нем. Но «Баварии» сложно будет выплатить такую сумму в ближайшие годы»
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем Жоау Канселу.
Защитник арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.
«Мы играем с открытыми картами. Самое важное – что Жоау комфортно себя чувствует в Мюнхене и может проявить себя во второй части сезона.
Но мы четко донесли до него, что нам сложно представить выплату такой суммы в ближайшие годы. Но также я кое-что понял: если все стороны сильно хотят найти компромисс, это в итоге удается.
Жоау знает, что мы много лет мечтали о его подписании», – сказал Салихамиджич в интервью Bild.
А если серьезно, то очень интересно посмотреть на Канселу в БМ. Игрок наитоповейший.
Бавария скорее теперь будет и дальше разворовывать бундеслигу за копейки, чем совершать такие трансферы