Салихамиджич о выкупе Канселу за 70 млн евро: «Жоау знает, что мы давно мечтали о нем. Но «Баварии» сложно будет выплатить такую сумму в ближайшие годы»

Спортивный директор «Баварии» высказался о будущем .

Защитник арендован у « » до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

«Мы играем с открытыми картами. Самое важное – что Жоау комфортно себя чувствует в Мюнхене и может проявить себя во второй части сезона.

Но мы четко донесли до него, что нам сложно представить выплату такой суммы в ближайшие годы. Но также я кое-что понял: если все стороны сильно хотят найти компромисс, это в итоге удается.

Жоау знает, что мы много лет мечтали о его подписании», – сказал Салихамиджич в интервью Bild.