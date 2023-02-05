Салихамиджич о тратах «Челси»: «Безумие, невообразимые суммы для «Баварии». Не можем конкурировать с ними финансово»

Спортивный директор «Баварии» считает траты «Челси» на игроков безумием.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули лондонский клуб подписал 16 игроков, на которых потратит более 600 млн фунтов (около 676 млн евро) с учетом бонусов и аренд.

«Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Даже если у нас вдруг появляется шанс привезти топ-игрока в Бундеслигу, мы сначала думаем, как будем рефинансировать эти траты.

«Баварии» было бы просто невозможно рефинансировать более 600 млн евро. Мы знаем, что в финансовом плане не можем конкурировать с такими клубами, как «Челси». Но мы также знаем, как « » привлекает игроков за счет стиля игры, успехов, истории и общей обстановки», – сказал .

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