Салихамиджич о тратах «Челси»: «Безумие, невообразимые суммы для «Баварии». Не можем конкурировать с ними финансово»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия деньги Футбол

Спортивный директор «Баварии» считает траты «Челси» на игроков безумием.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

После прихода новых владельцев во главе с Тоддом Боули лондонский клуб подписал 16 игроков, на которых потратит более 600 млн фунтов (около 676 млн евро) с учетом бонусов и аренд.

«Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Даже если у нас вдруг появляется шанс привезти топ-игрока в Бундеслигу, мы сначала думаем, как будем рефинансировать эти траты.

«Баварии» было бы просто невозможно рефинансировать более 600 млн евро. Мы знаем, что в финансовом плане не можем конкурировать с такими клубами, как «Челси». Но мы также знаем, как «Бавария» привлекает игроков за счет стиля игры, успехов, истории и общей обстановки», – сказал Хасан Салихамиджич.

«Челси» пока вписывается в лимит по тратам, но все равно страхуется – просит льготы из-за санкций

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12 комментариев

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E.P.L.
Ответ TC@ER18
Безумие: Это, из года в год забирать со всех команд бундеслиги лучших игроков за копейки!
Как горло?
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kiroaltman
Ответ TC@ER18
Безумие: Это, из года в год забирать со всех команд бундеслиги лучших игроков за копейки!
Безумие писать ерунду)
0
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E.P.L.
Ответ Great ManUtd
Конечно, когда в лиге нет конкуренции, то и смысла в больших тратах нет.
Но это не отменяет того факта, что Члеси посмешище)
0
0
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Great ManUtd
Конечно, когда в лиге нет конкуренции, то и смысла в больших тратах нет.
+1
0
+1
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Slavick Nemkovsky
Тодан Боулимович
0
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TC@ER18
Безумие: Это, из года в год забирать со всех команд бундеслиги лучших игроков за копейки!
+1
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Mancar Camoran 2.0
Ну, у Челси нет под рукой карманной лиги, поэтому да, за игроков приходится платить.
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alexis2020
И тем не менее Бавария гораздо сильнее чем Челси
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Акира_1
Не будет Боэли столько сливать постоянно при полном отсутствии результата.
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trav
Ну так-то при Хасане именно в Баварию стали приходить серьёзные игроки - Де Лигт, Канселу выбрали именно немцев. Мане из всей Европы выбрал Баварию. Это серьёзный показатель того, что игроки сами хотят играть в Мюнхене.
Были времена, когда Бавария усиливалась за целый год Хосе Сосой и Брено, а в основе играл Андрес Оттль.
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udiekemen
Но Боули всё ещё голоден
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Кайыргали Юнусов
Казахстан топ
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