Начо после 0:1 с «Мальоркой»: «Шумиха вокруг Винисиуса никому на пользу не идет. Споры и всякие глупости нужно оставить в стороне»

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Начо Фернандес Винисиус Жуниор Футбол

Защитник «Реала» Начо Фернандес высказался после автогола в матче с «Мальоркой» (0:1).

«Игра получилась сложной, соперник хорошо потрудился, а мы не в лучшей форме. Жаль.

Было тяжело из-за времени между играми, из-за силы соперника. Все лишь усложнилось, когда он вышел вперед. Ему повезло с голом, а мы не забили пенальти.

Шумиха, которую создают вокруг Винисиуса, не идет на пользу никому – даже самому Винисиусу. Споры и всякие глупости нужно оставить в стороне», – сказал Начо.

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16 комментариев

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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Андрей Хенто
Наконец-то хоть кто-то на правах капитана высказался по этой теме.
Капитан должен говарит о проблеме команды а не о напарнике, который бесит своих же болелов. Танцы хорошо на дискотеке а не на футбольном поле. Как занцевались бразилы на ЧМ все видели чем закончился.
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VuNePonimaete
Ответ Экселлент
Да как не принимают,а кто его защищает??? он что один чтоли? за него заступаются! В каждой команде заступятся за своего,иначе это не команда!
Если это происходит то в минимальных случаях, я лично ни одного такого события не могу вспомнить. Рад буду услышать несколько примеров, именно на поле
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Экселлент
Ответ VuNePonimaete
а они то как могут устать от этого? они в конфликтах участия не принимают
Да как не принимают,а кто его защищает??? он что один чтоли? за него заступаются!
В каждой команде заступятся за своего,иначе это не команда!
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VuNePonimaete
Ответ ernar11
честно не понимаю хейтеров Винисиуса, которые обвиняют его в плохой игре. А кто кроме него сейчас играет хорошо в Реале. Бенз в этом сезоне играет через раз, Родриго и Асенсио хороши только как игроки замены, про Азара и Мариано и говорить нечего. Ему реально не с кем играть в атаке, соперники играют против него втроём и фолят на нем. Его не будет в следующем туре чемпионата, так что посмотрим как будет играть Реал без него.
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VuNePonimaete
Нефанатик даже в такой бездарной игре от всей команды умудряется докопаться только до Винисиуса))
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VuNePonimaete
Ответ Экселлент
Мне кажется,они все устали от этой ругани с соперниками из-за Винисиуса
а они то как могут устать от этого? они в конфликтах участия не принимают
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Нефанатик
Ну, Начо, ждем в твой адрес обвинения в расизме от Винисиуса, которого поддержит федерация футбола Бразилии, а вишенкой на торте будет пост в сети от Неймара "Танцуй Вини" ))
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Нефанатик
Сейчас армия школьников во главе с Новиковым польют грязью Начо, напомнят ему его автогол и что ему пора на выход.
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ernar11
честно не понимаю хейтеров Винисиуса, которые обвиняют его в плохой игре. А кто кроме него сейчас играет хорошо в Реале. Бенз в этом сезоне играет через раз, Родриго и Асенсио хороши только как игроки замены, про Азара и Мариано и говорить нечего.
Ему реально не с кем играть в атаке, соперники играют против него втроём и фолят на нем.
Его не будет в следующем туре чемпионата, так что посмотрим как будет играть Реал без него.
+1
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-1
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Экселлент
Ответ VuNePonimaete
для футбола нет, в команде есть 35 летний Бензема, 37 летний Модрич
Мне кажется,они все устали от этой ругани с соперниками из-за Винисиуса
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nobrainnopain
Тот случай, когда в бразильской ювелирке впарили искусственный алмаз по цене выше настоящего
+5
0
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VuNePonimaete
Ответ Гамаль Хайдаров
23 года это уже взрослый чувак, не? тем более по возрасту футбола
для футбола нет, в команде есть 35 летний Бензема, 37 летний Модрич
+3
-2
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Гамаль Хайдаров
Ответ VuNePonimaete
Так выступайте за партнера по команде, на него толпой всегда накидываются, фанаты освистывают, фолы на нем судьи игнорируют. При этом он единственный, кто создает креатив в атаке, помогайте ему мать вашу, пацану 23 года всего
23 года это уже взрослый чувак, не?
тем более по возрасту футбола
+8
0
+8
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VuNePonimaete
Так выступайте за партнера по команде, на него толпой всегда накидываются, фанаты освистывают, фолы на нем судьи игнорируют. При этом он единственный, кто создает креатив в атаке, помогайте ему мать вашу, пацану 23 года всего
+3
-6
-3
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Гамаль Хайдаров
самое бесячие в Винисиусе это его дурацкая улыбка после, неудачной обводки, симуляции или спора с судьей
+14
0
+14
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Андрей Хенто
Наконец-то хоть кто-то на правах капитана высказался по этой теме.
+10
0
+10
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