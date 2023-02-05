Начо после 0:1 с «Мальоркой»: «Шумиха вокруг Винисиуса никому на пользу не идет. Споры и всякие глупости нужно оставить в стороне»

Защитник « » высказался после автогола в матче с «Мальоркой» (0:1).

«Игра получилась сложной, соперник хорошо потрудился, а мы не в лучшей форме. Жаль.

Было тяжело из-за времени между играми, из-за силы соперника. Все лишь усложнилось, когда он вышел вперед. Ему повезло с голом, а мы не забили пенальти.

Шумиха, которую создают вокруг , не идет на пользу никому – даже самому Винисиусу. Споры и всякие глупости нужно оставить в стороне», – сказал Начо.