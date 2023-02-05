Асенсио не забил пенальти за фол на Винисиусе в матче с «Мальоркой». Райкович отразил удар

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига судьи Алехандро Эрнандес Эрнандес Предраг Райкович Марко Асенсио Винисиус Жуниор Футбол

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не реализовал пенальти в матче с «Мальоркой».

На 56-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги вингер Винисиус Жуниор упал во вратарской площади после столкновения с голкипером Предрагом Райковичем. В ходе эпизода бразилец также наступил сопернику на руку.

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес указал на одиннадцатиметровую отметку. Асенсио с точки пробил в правый от себя угол, и вратарь сумел отразить удар, переведя мяч на угловой.

Отметим, что Марко впервые в Ла Лиге и второй раз в карьере исполнял пенальти на взрослом уровне. В сезоне-2017/18 он забил «Фуэнлабраде» в Кубке Испании.

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Мадрид» (1:0, второй тайм).

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49 комментариев

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Алексей Сметанин
Переоцененный очень..
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Olegus7
Ответ Iker El Santo
очередное доказательство,что Асенсио пора на выход. Кроме шального дальнего удара в его арсенале умений больше ничего и не осталось
Не согласен: удар нормальный был, в угол, не слабый, просто здорово вратарь сыграл в этом эпизоде.
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Герман Сергеевич
Ответ Yuri Ten
Ливерпуль Малрид, будет величайшая битва инвалидов
Зато в ЛЕ барса-мю, которые на голову щас сильнее этих клубов из ЛЧ.
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Фаррух Шукуров
Чем бы Роналду помешал этому Реалу.
По крайней мере пенальти он бьёт лучше
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Фёдор Кузнецов
Ответ Yuri Ten
Ливерпуль Малрид, будет величайшая битва инвалидов
Реал не настолько плох
+1
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Alex Legend
Ответ Эльдар Сулейманов
Смотрю на состав Реала и не узнаю команду, один шлак
А как же борец с расизмом Винисиус? Напоминает депутата палаты Манчестера.
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Эльдар Сулейманов
Смотрю на состав Реала и не узнаю команду, один шлак
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13lapa13
Ответ Iker El Santo
очередное доказательство,что Асенсио пора на выход. Кроме шального дальнего удара в его арсенале умений больше ничего и не осталось
сразу видно, что в футболе не разбираешься
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Нефанатик
Ответ БЕКБЕРГАН
Как удар не был плохим и Асенсио с своими паузами сам дал понять куда ударить. Удар был очень плохим.
По моему весь мир знал куда он собирается бить. Но справедливости ради, пенальти был не однозначным
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katalonskiy
Абсолютно левый пенальти ! Винисус нырок еще тот
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max bogomazov
Он не особо расстроился. Ну не забил и не забил. Ничего страшного пусть Барса оторвется от нас подумал Асенсио. Красивчик что еще сказать
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vatnikZOV1
какой позор..... мотрита тащить судейский корпус!
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Добрый Ретроград
Ответ Бухгалтер2021
Реал дает фор в итоге чемпионат выиграет
Фор?
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Бухгалтер2021
Реал дает фор в итоге чемпионат выиграет
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БЕКБЕРГАН
Ответ Davron Tashkenbaev
Удар не был плохим, вратарь угадал и отразил.
Как удар не был плохим и Асенсио с своими паузами сам дал понять куда ударить. Удар был очень плохим.
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Iker El Santo
Ответ Nikro9
Иногда это единственное умение очень спасает…
это "иногда" все реже и реже, а вот сколько шансов ему было предоставлено...
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nobrainnopain
Губы невезения у Реала есть
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артмаст
Ночью в Мадриде обещается похолодание до - 8
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Антон Савельев
А почему лунин стоит? Куртуа в заявке
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Nikro9
Ответ Iker El Santo
очередное доказательство,что Асенсио пора на выход. Кроме шального дальнего удара в его арсенале умений больше ничего и не осталось
Иногда это единственное умение очень спасает…
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БЕКБЕРГАН
Ответ Андрей Хенто
Когда увидел, что подходит к мячу Асенсио, был просто уверен, что он не забьёт и для чего делать эту паузу, тем самым сам себя сбил.
Я тоже об этом думал.
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Леван Сиукаев
Реал что,только левые пенки умеет забивать? който веки увидел справедливый пенальти в ползу сливочных,и сразу неудача
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hedgehog111
Ответ Нефанатик
У Азара и близко не было столько шансов как у этого пешехода
если бы не зависимость от бургеров,то Азар нахлобучив Асенсио 🤣😉
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Nika13
даже судьи здесь бессильны
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hedgehog111
Новый контракт этому кривоногому господину))
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