Асенсио не забил пенальти за фол на Винисиусе в матче с «Мальоркой». Райкович отразил удар

Полузащитник « » не реализовал пенальти в матче с «Мальоркой».

На 56-й минуте матча 20-го тура вингер упал во вратарской площади после столкновения с голкипером Предрагом Райковичем. В ходе эпизода бразилец также наступил сопернику на руку.

Главный судья указал на одиннадцатиметровую отметку. Асенсио с точки пробил в правый от себя угол, и вратарь сумел отразить удар, переведя мяч на угловой.

Отметим, что Марко впервые в Ла Лиге и второй раз в карьере исполнял пенальти на взрослом уровне. В сезоне-2017/18 он забил «Фуэнлабраде» в Кубке Испании.

Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Мадрид» (1:0, второй тайм).