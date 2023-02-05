Асенсио не забил пенальти за фол на Винисиусе в матче с «Мальоркой». Райкович отразил удар
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио не реализовал пенальти в матче с «Мальоркой».
На 56-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги вингер Винисиус Жуниор упал во вратарской площади после столкновения с голкипером Предрагом Райковичем. В ходе эпизода бразилец также наступил сопернику на руку.
Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес указал на одиннадцатиметровую отметку. Асенсио с точки пробил в правый от себя угол, и вратарь сумел отразить удар, переведя мяч на угловой.
Отметим, что Марко впервые в Ла Лиге и второй раз в карьере исполнял пенальти на взрослом уровне. В сезоне-2017/18 он забил «Фуэнлабраде» в Кубке Испании.
Фото: кадр из трансляции Ziggo Sport
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Реал Мадрид» (1:0, второй тайм).
По крайней мере пенальти он бьёт лучше