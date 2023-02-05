Карло Анчелотти: «Реал» будет бороться за Ла Лигу до конца. Еще много матчей»

Главный тренер «Реала» высказался после матча с «Мальоркой» (0:1).

«Болезненное поражение, поскольку оно сильно влияет на ситуацию в Ла Лиге. Матч был таким, как мы и ожидали: жестким, трудным, с большим количеством пауз.

Первый тайм определил ход игры, и мелкие детали стали решающим фактором. На нас повлиял пропущенный гол, у нас не получалось играть с холодной головой в первом тайме.

Мы будем стараться бороться за Ла Лигу до конца. Осталось много матчей, и то, что случилось с нами сегодня, может случиться и с ними (вероятно, речь о лидирующей «Барселоне» и осечке – прим. Sports.ru)», – сказал итальянец.

Напомним, «Барса» лидирует в с отрывом в 5 очков от « » и имеет матч в запасе.