Карло Анчелотти: «Реал» будет бороться за Ла Лигу до конца. Еще много матчей»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался после матча с «Мальоркой» (0:1).

«Болезненное поражение, поскольку оно сильно влияет на ситуацию в Ла Лиге. Матч был таким, как мы и ожидали: жестким, трудным, с большим количеством пауз.

Первый тайм определил ход игры, и мелкие детали стали решающим фактором. На нас повлиял пропущенный гол, у нас не получалось играть с холодной головой в первом тайме.

Мы будем стараться бороться за Ла Лигу до конца. Осталось много матчей, и то, что случилось с нами сегодня, может случиться и с ними (вероятно, речь о лидирующей «Барселоне» и осечке – прим. Sports.ru)», – сказал итальянец.

Напомним, «Барса» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 5 очков от «Реала» и имеет матч в запасе.

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21 комментарий

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Vlad
Как всегда в своих интервью Анчи оглядывается на Барселону. И про глубину состава когда говорил, тоже на трансферы Барсы обратил внимание. Значит Анчелотти всё равно уважает этот клуб и видит в нём достойного соперника. Берите пример, глоры и школота, у тренера вашего любимого клуба. И оставьте в покое Хави когда он даёт интервью. Кстати, он тоже уважительно отзывается о Реале.
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aidos_1979
Ответ Ansu Fati
Анчелотти после 35 тура, отставая на 20 очков: - Реал будет бороться за Ла Лигу до конца. Еще много матчей))
В следующем сезоне))
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Mamontilo
Ответ инок
Борьба с Барсой за чемпионство будет очень сложной
Или нет
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Mamontilo
Ответ fan brightona
Великая китайская мудрость- «никогда не заходите в коменты спортса если там тема Реала или барсы»
Сунь Цзы (с)
0
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0
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Ansu Fati
Анчелотти после 35 тура, отставая на 20 очков:
- Реал будет бороться за Ла Лигу до конца. Еще много матчей))
+7
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Tanabay
Где хаби алонсо?
0
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MAL10RMA
Ответ Dmitrii K.
Без Роналду Реал просто уничтожен. И до сих пор не могут прийти в себя, непонятно, когда команда вернется на былые позиции
на короткой дистанции, да, без Рона попёрло и у Юве, и МЮ, и у РМА, но на длинной ... это уже команды не ста очков в чемпионатах ...
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gPk
Ответ Dmitrii K.
Без Роналду Реал просто уничтожен. И до сих пор не могут прийти в себя, непонятно, когда команда вернется на былые позиции
Предполагаю, что Роналду без Реала в разы хуже, чем Реалу без него. Роналду без Мадрида стал главным посмешищем в футболе, Реал без него зацепил Ла Лигу и ЛЧ’ж
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Ansu Fati
Фанаты Реала недавно рассуждали про чемпионство, а сегодня к ним вплотную приблизится сосьедад и будет новая тема для обсуждений))
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MAL10RMA
Ответ GuruFutbola
Глоры мчк, я говорил, что вы останетесь без трофеев в этом сезоне, так и будет 🤣 Карма за смех над Хави, бггг 😌☝🏻
а где жешь самые-самые фанаты Лео, что она мол пропадет без Месси

да какбэ раньше, чем ПСЖ не взяла элчей или просто еврокубок/суперкубок УЕФА!!!
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MAL10RMA
если бы Барселона была бы Арсеналом или Наполи, тогда другой разговор
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Jaxongir Shodiev
С таким составом это будет тяжело
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Jaxongir Shodiev
Ответ Dmitrii K.
Без Роналду Реал просто уничтожен. И до сих пор не могут прийти в себя, непонятно, когда команда вернется на былые позиции
Странно, как они смогли выиграть чемп и ЛЧ без него, если команда не пришла в себя
+16
0
+16
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инок
Борьба с Барсой за чемпионство будет очень сложной
+1
0
+1
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GuruFutbola
Глоры мчк, я говорил, что вы останетесь без трофеев в этом сезоне, так и будет 🤣
Карма за смех над Хави, бггг
😌☝🏻
+1
-8
-7
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Dmitrii K.
Комментарий скрыт
0
-9
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Виталий Желтоусов
звучит как аутотренинг)))
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fan brightona
Великая китайская мудрость- «никогда не заходите в коменты спортса если там тема Реала или барсы»
+31
-5
+26
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Dmitrii K.
Реал слабый, игроки не знают, что делать с мячом. Невозможно смотреть на игру, Анчелотти не угадывает с заменами, все ждут чуда от других, не принимая ответственности за свои решения. Футболисты просто не понимают, как играть без мяча. Оборона не умеет играть в прессинг. Дядя Карло, что случилось?
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-2
-2
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Barcelona FC
Папа карло, давай досвиданья!
+1
-5
-4
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cektor
Барса должна делать +8 сегодня
+17
-7
+10
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