«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Начо Фернандес Футбол

«Реал» набрал 4 из 9 возможных очков за три последних матча в Ла Лиге.

Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Мальорке» в 20-м туре со счетом 0:1 в результате автогола защитника Начо Фернандеса.

29 января мадридцы сыграли вничью с «Сосьедадом» (0:0), 2 февраля победили «Валенсию» (2:0).

У действующих чемпионов Испании 45 очков, в таблице они занимают второе место и на данный момент отстают от «Барселоны», у которой матч в запасе, на 5 баллов.

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73 комментария

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Игорь Новиков
Ответ AF007
Неслабым
очень глупо сводить карьеру человека к фарту. На фарте можно раз выиграть, два. но не кучу раз.
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AF007
Ответ Игорь Новиков
Это каким же надо обладать везением, чтобы выиграть 4 ЛЧ и 5 топ-лиг. Глупое утверждение.
Неслабым
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AF007
Ответ Roman
Папа Карло, конечно, самый главный шарлатан футбола. Он очень удачлив, за счет хорошей раздевалки и благоприятного климата, дружбы с игроками он может выдать великий сезон, но потом везде сыпется, потому что кроме этого предложить ему нечего. Он фантастически везуч, взять ту же прошлую ЛЧ, но как тренер идеями не впечатляет. Уже понятно, что Реал проиграл этой кризисной Барсе титул. А ведь глоры сливочные весь сезон подтрунивали над Барсой и ее рычагами
Надо же, хоть кто-то не побоялся рубануть правду-матку про славного милого пухляша Анчика. Даже к Моуринью испытываю больше уважения, тот хоть подлец, провокатор и автобусник, но свой ярко выраженный тренерский почерк у него таки был. А этот даже не скрывает, что его кредо по жизни - это не мешаться под ногами у Пирло, Кака, Шевченко, Зеедорфа, Дрогба, Лэмпарда, Ибры, Модрича, Роналду, Роббена, Рибери
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Иван Павлов
Ответ Алексей Елистратов
Это все бред. Барселона за последние 15 лет выиграла 10 раз Ла лигу, это просто абузеры чемпионата. С этим ничего не поделать. Реал может выиграть еще раз 5 ЛЧ за следующие 10 лет, но Реал не сможет выиграть Ла лигу больше, чем 2 раза за те же 10 лет. Потому что Барселона сжирает Леганесы только в путь. Здесь дело даже не в тренерах. И все началось с Гвардиолы. Это главный гегемон внутренних чемпионатов. Он ни за что не отдаст местную лигу. Хоть убейтесь. Он поставил на поток сначала Барселону, потом Баварию, а теперь и Сити будет выигрывать до конца его контракта. Арсенал уже начал подготовку к полировке нового кубка АПЛ для Пепа.
За последние 15 лет? А почему бы ещё больший отрезок не взять для удобства подтверждения своих рассуждений?
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Игорь Новиков
Ответ Roman
Папа Карло, конечно, самый главный шарлатан футбола. Он очень удачлив, за счет хорошей раздевалки и благоприятного климата, дружбы с игроками он может выдать великий сезон, но потом везде сыпется, потому что кроме этого предложить ему нечего. Он фантастически везуч, взять ту же прошлую ЛЧ, но как тренер идеями не впечатляет. Уже понятно, что Реал проиграл этой кризисной Барсе титул. А ведь глоры сливочные весь сезон подтрунивали над Барсой и ее рычагами
Это каким же надо обладать везением, чтобы выиграть 4 ЛЧ и 5 топ-лиг.

Глупое утверждение.
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Igor Shalamov
Ответ Алексей Елистратов
Это все бред. Барселона за последние 15 лет выиграла 10 раз Ла лигу, это просто абузеры чемпионата. С этим ничего не поделать. Реал может выиграть еще раз 5 ЛЧ за следующие 10 лет, но Реал не сможет выиграть Ла лигу больше, чем 2 раза за те же 10 лет. Потому что Барселона сжирает Леганесы только в путь. Здесь дело даже не в тренерах. И все началось с Гвардиолы. Это главный гегемон внутренних чемпионатов. Он ни за что не отдаст местную лигу. Хоть убейтесь. Он поставил на поток сначала Барселону, потом Баварию, а теперь и Сити будет выигрывать до конца его контракта. Арсенал уже начал подготовку к полировке нового кубка АПЛ для Пепа.
если бы не судьи, то вместо барселоны чемпионаты брал бы Реал. Реал за 10 лет только 12/13, 18/19 слил по своей тупости, а не судеек из каталонии
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Рустам Атаев
бестрофейный реал 2022/23 😁
Не-а, ещё есть шансы что-нибудь зацепить. Не за тренерские идеи, а на индивидуальном классе игроков.
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Ivchev
Ответ Mikel Dominator Arteta
Он физрук лютый, а Перес коррупционер. Реал не реализует и половину своего потенциала, пока у руля такие маразматики. Будем объективны.
Человек написал, может и отчасти спорный, но адекватный, разумный, и аргументированный комментарий.
А вы несёте чушь, молодой человек.
И еще посмели написать"объективны" - объективность явно не ваше!
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Lana Rhoades
Сколько 🤡 в комментариях
Команда каждые 3 дня играет, вот еще кчм на носу, но хейтеры уже визжат про проигрыш «кризисной Барсе» - это той, которая летом закупила половину состава и пропускает меньше всех в топ-5 лиг
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Нефанатик
Никогда не сравнивал Модрича с КДБ. Бельгийцу до сравнения с Лукой как ракам до луны.
И правильго несравнивай кудааа хорватскому бегунку до КдБ, когда последней раз выдавал хорват выдающиеся игры КДБ? ( пол года назад?) который почти в каждом матче демонстрирует))
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Тимофей Кушнир
Теперь надо не проиграть Севилье. Мадридцы проиграли по делу, в створ чаще бить надо, а не пенальти просить.
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Леван Мкртчян
Ответ White Buddha
Никто и не закончил рофлить над рычагами. Это лол на много лет. Особо не радуйся, любитель потоптаться на неудачах других.
"Рофл на много лет" говорите, ну если только для совсем недалеких и умственно отсталых, тех кому палец покажи или забавное слово "рычаг" скажи, и они будут ржать без умолку.
Считать" рофлом на много лет" факт продажи клубом части своих активов, в связи с попаданием в безвыходную для себя экономическую ситуациб -- это, конечно, такой себе ""РОФЛ""))
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Stivi M.D.
Ответ Roman
Папа Карло, конечно, самый главный шарлатан футбола. Он очень удачлив, за счет хорошей раздевалки и благоприятного климата, дружбы с игроками он может выдать великий сезон, но потом везде сыпется, потому что кроме этого предложить ему нечего. Он фантастически везуч, взять ту же прошлую ЛЧ, но как тренер идеями не впечатляет. Уже понятно, что Реал проиграл этой кризисной Барсе титул. А ведь глоры сливочные весь сезон подтрунивали над Барсой и ее рычагами
Да он в принципе и не скрывает, что у него нет идей, и его команды играют «как попало»
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Рустам Атаев
Ответ Игорь Новиков
Если бы это так работало, люди давно бы уже были только дрброжелательны друг к другу.
Ну это да
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Игорь Новиков
Ответ Рустам Атаев
А как иначе,
Если бы это так работало, люди давно бы уже были только дрброжелательны друг к другу.
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Mikel Dominator Arteta
Перес снова будет спать и оставит физрука у руля? Тогда трофеев можно не ждать, максимум если что-нибудь зацепят на индивидуальном скилле игроков. Игры 0. Тренер — физрук!
Поздравляю болельщиков реал сегодняшней ничьей ах проигрышем , но ничего одно очко тоже хорошо чем ничего .незнал за проигрыш отдает одно очко как в заголовке причисляли вам 1 очко((
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Berekella 999
Ну что сказать, реал позориться
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Рустам Атаев
Ответ Mikel Dominator Arteta
Комментарий удален модератором
бестрофейный реал 2022/23 😁
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Kasilas__1
Ответ Алексей Елистратов
Это все бред. Барселона за последние 15 лет выиграла 10 раз Ла лигу, это просто абузеры чемпионата. С этим ничего не поделать. Реал может выиграть еще раз 5 ЛЧ за следующие 10 лет, но Реал не сможет выиграть Ла лигу больше, чем 2 раза за те же 10 лет. Потому что Барселона сжирает Леганесы только в путь. Здесь дело даже не в тренерах. И все началось с Гвардиолы. Это главный гегемон внутренних чемпионатов. Он ни за что не отдаст местную лигу. Хоть убейтесь. Он поставил на поток сначала Барселону, потом Баварию, а теперь и Сити будет выигрывать до конца его контракта. Арсенал уже начал подготовку к полировке нового кубка АПЛ для Пепа.
🤡🤡🤡
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TDB
Ответ Фанат Лионеля Месси
Как же так получилось ? Что «пучеглазый ватник из Катара» стал хозяином великого Анчелотти за год с лишним ?
Просто фанатам Реала пора вытащить методичку «реал в этом сезоне сделал ставку на ЛЧ». До вылета, конечно же.
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Нефанатик
Ответ xan.sher.76@gmail.com
И вы этого модрича сравниванте с КДБ???? (Иной раз с самого Месси) я сказал давно этот носатый малый год три четыре раза блеснет и этого достоточно чтобы его пиарили сами же болелы мадрида до небес. Бенз шантажиста особо неперевариваю , но он действительно тащет этот донной урал мадрид.
Никогда не сравнивал Модрича с КДБ. Бельгийцу до сравнения с Лукой как ракам до луны.
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Рустам Атаев
Меньше надо было смеяться над Барселоной
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Экочёрт 4000
Ответ Mikel Dominator Arteta
Перес снова будет спать и оставит физрука у руля? Тогда трофеев можно не ждать, максимум если что-нибудь зацепят на индивидуальном скилле игроков. Игры 0. Тренер — физрук!
полностью поддерживаю, сэр доминатор
"Реалу" постоянно не везет с тренерами - Анчелотти, Моуриньо, Зидан
бездари, которые не могут воспользоваться сокровищами, которыми заваливает их маэстро перес
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Нефанатик
Ответ Макс Кидалов
Вообще Асенсио это обычная классическая десятка, как хамес был в своё время или озил. Но никак не фланговый игрок. Он очень медленный для фланга и кроме левой ноги ничего нет. Я бы его использовал в центре полузащиты чтобы развивать атаки и бить издали. Так хоть польза была бы от него
С Озилом его вообще сравнивать нельзя. Озил видел поле и раздавал, этот кроме ударов издали которые редко доходят до цели ну вообще ничем не отличается.
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VuNePonimaete
Ответ Mikel Dominator Arteta
И какую же игру показывала команда, когда все были в строю? "Оборона -> пас на Менди -> пас на Вини -> прострел/навес на Бензема"? Эту, что ли? Тебе самому не смешно, лол? 🤣
ты сейчас тренерские идеи Зидана написал
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