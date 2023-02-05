«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге

« » набрал 4 из 9 возможных очков за три последних матча в .

Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Мальорке» в 20-м туре со счетом 0:1 в результате автогола защитника Начо Фернандеса.

29 января мадридцы сыграли вничью с «Сосьедадом» (0:0), 2 февраля победили «Валенсию» (2:0).

У действующих чемпионов Испании 45 очков, в таблице они занимают второе место и на данный момент отстают от «Барселоны», у которой матч в запасе, на 5 баллов.