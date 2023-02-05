«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге
«Реал» набрал 4 из 9 возможных очков за три последних матча в Ла Лиге.
Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Мальорке» в 20-м туре со счетом 0:1 в результате автогола защитника Начо Фернандеса.
29 января мадридцы сыграли вничью с «Сосьедадом» (0:0), 2 февраля победили «Валенсию» (2:0).
У действующих чемпионов Испании 45 очков, в таблице они занимают второе место и на данный момент отстают от «Барселоны», у которой матч в запасе, на 5 баллов.
Глупое утверждение.
А вы несёте чушь, молодой человек.
И еще посмели написать"объективны" - объективность явно не ваше!
Команда каждые 3 дня играет, вот еще кчм на носу, но хейтеры уже визжат про проигрыш «кризисной Барсе» - это той, которая летом закупила половину состава и пропускает меньше всех в топ-5 лиг
Считать" рофлом на много лет" факт продажи клубом части своих активов, в связи с попаданием в безвыходную для себя экономическую ситуациб -- это, конечно, такой себе ""РОФЛ""))
"Реалу" постоянно не везет с тренерами - Анчелотти, Моуриньо, Зидан
бездари, которые не могут воспользоваться сокровищами, которыми заваливает их маэстро перес