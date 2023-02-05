У «Реала» 1 попадание в створ с «Мальоркой» – незабитый пенальти. Мадридцы пробили 20 раз
«Реал» нанес один удар в створ ворот «Мальорки» (0:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти всего пробила 20 раз, но точным был только один удар – с пенальти. Голкипер Предраг Райкович сумел его парировать.
«Мальорка» нанесла 4 удара, в створ пришелся один.
Также «Реалу» впервые в текущем сезоне не удалось забить на выезде. Ранее он отмечался голами в 15 подряд играх в гостях.
Ну, Папа Карло, погоди... Буратины Мадрид не простят, если ещё Барса и Сосьедад свои матчи выиграют.
А здесь, не могу обвинять Анчи. Ранее Зидан, а сейчас Анчи показывали свое отношение к Азару и Мариано. Что они вообще не рассчитывают на них. А Перес просто игнорирует их и не покупает никого в атаку. Последний раз Реал подписал нападающего в 2019 году и это был Родриго.
В прошлом сезоне было реально чудо и команда сумела выиграть трофеи. Это видимо и остановило руководство от вложений, мол они и так выигрывают, зачем кого-то покупать.
Так что если Реал останется без трофеев, то здесь вина только руководства. К тому же на следующий сезон они хотят подписать только одного Беллингема, поэтому и следующий сезон будет провальным.