У «Реала» 1 попадание в створ с «Мальоркой» – незабитый пенальти. Мадридцы пробили 20 раз

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Предраг Райкович Футбол

«Реал» нанес один удар в створ ворот «Мальорки» (0:1) в матче 20-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти всего пробила 20 раз, но точным был только один удар – с пенальти. Голкипер Предраг Райкович сумел его парировать.

«Мальорка» нанесла 4 удара, в створ пришелся один.

Также «Реалу» впервые в текущем сезоне не удалось забить на выезде. Ранее он отмечался голами в 15 подряд играх в гостях.

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Attack Sir
Ответ Isa Babaev
С Эвертоном даже в топ 8 не попал за 2 сезона
Справедливости ради, с Эвертоном в топ-8 и не попадёшь, руководство там не очень, а с финансированием совсем беда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Araminho
Ответ Владимир Владимирович
Узнаем Анчелотти. Сейчас меня закидают минусами , но Карло в прошлом году на диком фарте выиграл ЛЧ , а Ла Лигу благодаря мертвой Барселоне. Вообще на дистанции Анчелотти всегда плох , с Миланом лишь одно скудетто, с Псж умудрился отдать чемпионство Монпелье, впоследствии всё таки победив в лиге 1 в следующем сезоне, с Баварией выиграл бы и Семак .
" на дистанции Анчелотти всегда плох" - согласен. Именно этим можно объяснить, что Анчелоти никогда не выигрывал турниры на дистанции, например - чемпионаты Италии, Англии, Германии, Франции и Испании.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
Ответ Криштиану Роналду
Вот и посмотрели больше тайма на Реал без Модрича, Крооса и Бензема... На будущее тут одним трансфером Беллингема точно не обойтись, Перес должен думать о галактической закупке как в 2009 году.
Галактические закупки уже соврешил другой синий лондонский мешок))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Смирнов
Ответ Alex Ser
В лиге чемпионов как обычно разнесут всех
главное, повторять это как мантру. тогда, наверно, поможет, но это не точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Ого, у нашего Ливерпуля есть шансы )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xan.sher.76@gmail.com
Ответ Ян Петров
можно ссылку когда Бенз это сказал?
Тоже об этом слыхал мелком!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xan.sher.76@gmail.com
Ответ ernar11
в том сезоне, состав был мегатоповым и там была 100% вина тренера. А здесь, не могу обвинять Анчи. Ранее Зидан, а сейчас Анчи показывали свое отношение к Азару и Мариано. Что они вообще не рассчитывают на них. А Перес просто игнорирует их и не покупает никого в атаку. Последний раз Реал подписал нападающего в 2019 году и это был Родриго. В прошлом сезоне было реально чудо и команда сумела выиграть трофеи. Это видимо и остановило руководство от вложений, мол они и так выигрывают, зачем кого-то покупать. Так что если Реал останется без трофеев, то здесь вина только руководства. К тому же на следующий сезон они хотят подписать только одного Беллингема, поэтому и следующий сезон будет провальным.
Мое поздравление ! С победой Вас над Мальеркой или как по испанский майорка! 3 рчка неваляются на земле но 1 очко тоже хорош смотрю таблицу незаметно одно очко добавили 46!((
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Ser
В лиге чемпионов как обычно разнесут всех
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Владимир Владимирович
Узнаем Анчелотти. Сейчас меня закидают минусами , но Карло в прошлом году на диком фарте выиграл ЛЧ , а Ла Лигу благодаря мертвой Барселоне. Вообще на дистанции Анчелотти всегда плох , с Миланом лишь одно скудетто, с Псж умудрился отдать чемпионство Монпелье, впоследствии всё таки победив в лиге 1 в следующем сезоне, с Баварией выиграл бы и Семак .
С Эвертоном даже в топ 8 не попал за 2 сезона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Ответ Mikel Dominator Arteta
Из адекватных людей никто так не говорил. Не обобщай, 🤡.
Боже, почитайте что писали в прошлом году фанаты Реала, на серьёзных щщах доказывали, что Винисус не хуже Мбаппе и не надо его подписывать, когда француз отказал Пересу 😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xan.sher.76@gmail.com
Ответ St. Alex
Лучше 13-й минуты автогола и пенальти Асенсио не представить... Ну, Папа Карло, погоди... Буратины Мадрид не простят, если ещё Барса и Сосьедад свои матчи выиграют.
Эсли даже невыиграют ничего страшного дядя Пересу доверяйся, он знает как обделать ВАР(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vcaireac
Ответ ts_vlad
В этом сезоне отличного первого круга и не было…
Отличного может и не было,но шли по дистанции нормально до НГ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vcaireac
Ответ ernar11
в том сезоне, состав был мегатоповым и там была 100% вина тренера. А здесь, не могу обвинять Анчи. Ранее Зидан, а сейчас Анчи показывали свое отношение к Азару и Мариано. Что они вообще не рассчитывают на них. А Перес просто игнорирует их и не покупает никого в атаку. Последний раз Реал подписал нападающего в 2019 году и это был Родриго. В прошлом сезоне было реально чудо и команда сумела выиграть трофеи. Это видимо и остановило руководство от вложений, мол они и так выигрывают, зачем кого-то покупать. Так что если Реал останется без трофеев, то здесь вина только руководства. К тому же на следующий сезон они хотят подписать только одного Беллингема, поэтому и следующий сезон будет провальным.
Вина есть и на тренере,у команды игры нет поставленной,своего стиля.Постоянно вывозят за счёт индивидуальных действий.И по поводу трансферов его вина есть,он должен требовать а не обходится имеющимися игроками.Зидан почему ушёл,он хотел большего влияния на трансферы,и не был согласен с уходом Роналду.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TC@ER18
Обычный 3-ий сезон карло. Он почти в каждом клубе 3 сезон проваливает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Только Крылья
Ответ Нефанатик
Попытка обвода - потеря - идиотская улыбка. Попытка обвода - падение - апелляции к арбитру - улыбка. Попытка обвода - симуляция - апелляция к арбитру - улыбка. Вот все чем запомнился любимчик всех школьников - Винисиус. Бензема был прав когда сказал что это существо играет против Реала.
Если игра в одном матче не пошла, сразу существо? Статистика прошлых игр не в счёт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
9wkbc9rjcb
Смотреть лалигу это пытка, в центре поля толкания, споры с судьями со словами мамой клянусь не трогал минут пять, один гол и как правило красная карточка, подписку продлять не буду одна тошнота!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ Ян Петров
можно ссылку когда Бенз это сказал?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/2848516.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
St. Alex
Лучше 13-й минуты автогола и пенальти Асенсио не представить...
Ну, Папа Карло, погоди... Буратины Мадрид не простят, если ещё Барса и Сосьедад свои матчи выиграют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Butrymovich Mikalai
Ответ Mikel Dominator Arteta
Из адекватных людей никто так не говорил. Не обобщай, 🤡.
а кто мюсюизтвас в адекватные? давай пл никам......
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
Ответ Галина Пивоварчик
А как же фирменное "Попытка обвода - падение - обвинение в расизме"?)
- улыбка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ernar11
Ответ vcaireac
Заслуженное поражение,просто отвратительно сыграли.Прям сезон 14/15 перед глазами,тогда тоже первый круг провели отлично в ЛЛ и ЛЧ,а после НГ пошел кризис,и как следствие провалились по всем фронтам...Боюсь что и в этом году так же будет,игру уселять не кем,нужны точечные покупки летом по многим позициям...Иначе ничего хорошего и в новом сезоне ждать не приходится.
в том сезоне, состав был мегатоповым и там была 100% вина тренера.
А здесь, не могу обвинять Анчи. Ранее Зидан, а сейчас Анчи показывали свое отношение к Азару и Мариано. Что они вообще не рассчитывают на них. А Перес просто игнорирует их и не покупает никого в атаку. Последний раз Реал подписал нападающего в 2019 году и это был Родриго.
В прошлом сезоне было реально чудо и команда сумела выиграть трофеи. Это видимо и остановило руководство от вложений, мол они и так выигрывают, зачем кого-то покупать.
Так что если Реал останется без трофеев, то здесь вина только руководства. К тому же на следующий сезон они хотят подписать только одного Беллингема, поэтому и следующий сезон будет провальным.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ян Петров
Ответ Bunyod Turgunov
"Винисиус и Родриго лучше Мбаппе" - фанат Мадрида
отскоки в ЛЧ вскружили голову, иначе не объяснить кто такую чушь мог сказать на полном серьезе)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ян Петров
Ответ Нефанатик
Попытка обвода - потеря - идиотская улыбка. Попытка обвода - падение - апелляции к арбитру - улыбка. Попытка обвода - симуляция - апелляция к арбитру - улыбка. Вот все чем запомнился любимчик всех школьников - Винисиус. Бензема был прав когда сказал что это существо играет против Реала.
можно ссылку когда Бенз это сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ Bunyod Turgunov
"Винисиус и Родриго лучше Мбаппе" - фанат Мадрида
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andr d
так пенка не считается ударом в створ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий