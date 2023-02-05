У «Реала» 1 попадание в створ с «Мальоркой» – незабитый пенальти. Мадридцы пробили 20 раз

«Реал» нанес один удар в створ ворот «Мальорки» (0:1) в матче 20-го тура .

Команда Карло Анчелотти всего пробила 20 раз, но точным был только один удар – с пенальти. Голкипер Предраг сумел его парировать.

« » нанесла 4 удара, в створ пришелся один.

Также « » впервые в текущем сезоне не удалось забить на выезде. Ранее он отмечался голами в 15 подряд играх в гостях.