Анчелотти о 0:1 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватило удачи. Возможности были, но мы их не использовали»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Мальоркой» (0:1).

«Мы ожидали такую игру – очень жесткую, сложную. Нам не хватило удачи.

Игра постоянно останавливалась, было много фолов. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались.

Нам было сложно действовать между линиями, мы пытались – но без толку.

У Крооса в прошлом матче было повреждение, как и у Модрича», – сказал Анчелотти.

Материалы по теме

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Сижажев
Ответ fatei4
Не узнать реал. Беззубо, нервозно, ведутся на провокации и начо капитан 😀
Нууужееен Мбапе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
max mystique
Ответ Нефанатик
Человек который бегает медленнее всех в команде играет правого вингера, правый вингер в роли центрфорварда, а единственный форвард выходит на 5 минут. Дело тут вовсе не в удаче, а в глупых решениях тренера. Пора бы Карло признать сей факт
Ну теперь то Карло будет знать кто есть кто и где ему играть )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
Ответ Орa Алв
Ахахахха 2 место в ла лиге это закат?
да нет, в общем заметно закат реала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
azax
Состав стремный, если выпадают лидеры возрастные, то в таком режиме как после этого ЧМ и с таким графиком не тянут люди эти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael_the_creator
И мозгов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Удача и справедливость бывают по разную сторону ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Уважаемый Карло скажи команде что надо начинать играть с первых минут матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pg9wxhpz89
Ответ Орa Алв
У всех бывает... У всех, но матч и правда он провел очень плохо, откровенно плохо
надеюсь реал реабилитируется и составит конкуренцию в чемпионате барсе,на лч я готов закрыть глаза так как прошлый сезон доказал кто король лч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орa Алв
Ответ pg9wxhpz89
ну не знаю если бы был лучше он бы не запорол пенальти
У всех бывает... У всех, но матч и правда он провел очень плохо, откровенно плохо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pg9wxhpz89
Ответ Орa Алв
Асенсио в последних матчах был лучше вальверде на голову, вальверде не в форме
ну не знаю если бы был лучше он бы не запорол пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Davron Mamadzhanov
Я так понимаю прежний Реал Мадрид мы увидим не скоро?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ pg9wxhpz89
почему не заявил бензему?он мог исправить ситуацию и почему не снять начо с игры после автогола?такими темпами мы реально проиграем гонку чемпионства и барса прилично оторвется,а в лч вылетем от ливерпуля если анчелоти не одумается
потому что Бензема травму получил в прошлом матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
Всегда бесили эти мерзкие деревенские команды и игры днем, вот тут сошлось комбо прямо.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лукашин Петр
Давненько я такой донной игры не видел, еще о чемпионстве заикаются, барса на голову выше уровнем игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Saboroff
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
бензема, азар и тчуамени - это половина обоймы? диаса за игрока не считает анчелотти, т.ч что он здоров, что нет - играть не будет
Милитао, Алаба только вернулся, Менди, Кроос и Модрич с повреждениями, Васкес их походу ты забыл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Орa Алв
Эхх аукнется бездействие во время зимнего трансферного окна ещё не один раз
Пересу пофиг. Поменяет тренера и дальше пойдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Орa Алв
Ответ pg9wxhpz89
ну тогда почему вальверде не выпустить на пв а не асенсио который с каждым сезоном хуже и проблесками что то делает
Асенсио в последних матчах был лучше вальверде на голову, вальверде не в форме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Football poet
А может дело в тебе, Карло? Когда вся твоя тактика основывается, чтобы вылезти чисто на мастерстве 100 летних Модричей, Бензема и Кроссов?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Мариано Диас не форвард. Уж точно не уровня Реала. Всякий раз когда выходить - ноль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pg9wxhpz89
Ответ Орa Алв
У бензема травма
ну тогда почему вальверде не выпустить на пв а не асенсио который с каждым сезоном хуже и проблесками что то делает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нефанатик
Ответ Saboroff
Не сказал бы то что дело в тренере, тот факт что пол обоймы травмированы тоже сказывается
Мариано за 10 минут два раза опасно пробил по воротам, это ровно на два удара больше чем и всех игроков атаки, не считая удара с 11 метров. Я говорю что его порезал палец, надо перевязывать палец, а не ногу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Saboroff
Не сказал бы то что дело в тренере, тот факт что пол обоймы травмированы тоже сказывается
бензема, азар и тчуамени - это половина обоймы? диаса за игрока не считает анчелотти, т.ч что он здоров, что нет - играть не будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vcaireac
Ответ pg9wxhpz89
почему не заявил бензему?он мог исправить ситуацию и почему не снять начо с игры после автогола?такими темпами мы реально проиграем гонку чемпионства и барса прилично оторвется,а в лч вылетем от ливерпуля если анчелоти не одумается
У Бензема травма.Чтобы поменяла замена Начо?Провалилась вся команда и тренерский штаб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jamilisrafilov66@gmail.com
Ответ Нефанатик
Человек который бегает медленнее всех в команде играет правого вингера, правый вингер в роли центрфорварда, а единственный форвард выходит на 5 минут. Дело тут вовсе не в удаче, а в глупых решениях тренера. Пора бы Карло признать сей факт
Полностью согласен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вася Столяр
Коэффициент ожидаемой удачи, предудача и множество новых терминов и чисел для футбольных гиков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий