Анчелотти о 0:1 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватило удачи. Возможности были, но мы их не использовали»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Мальоркой» (0:1).
«Мы ожидали такую игру – очень жесткую, сложную. Нам не хватило удачи.
Игра постоянно останавливалась, было много фолов. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались.
Нам было сложно действовать между линиями, мы пытались – но без толку.
У Крооса в прошлом матче было повреждение, как и у Модрича», – сказал Анчелотти.
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