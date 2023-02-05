Анчелотти о 0:1 с «Мальоркой»: «Реалу» не хватило удачи. Возможности были, но мы их не использовали»

Главный тренер « » подвел итоги матча с «Мальоркой» (0:1).

«Мы ожидали такую игру – очень жесткую, сложную. Нам не хватило удачи.

Игра постоянно останавливалась, было много фолов. У нас были возможности, но мы ими не воспользовались.

Нам было сложно действовать между линиями, мы пытались – но без толку.

У Крооса в прошлом матче было повреждение, как и у Модрича», – сказал Анчелотти.