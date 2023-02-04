У Беллингема 4 (1+3) очка в 4 последних матчах Бундеслиги

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Фрайбург Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем отдал голевую передачу в матче с «Фрайбургом».

«Боруссия» Дортмунд принимает «Фрайбург» в 19-м туре Бундеслиге (5:1, идет второй тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

19-летний хавбек «Дортмунда» на 48-й минуте отдал голевую передачу на Карима Адейеми.

Таким образом, на счету англичанина 4 (1+3) очка в четырех последних матчах Бундеслиги. В матче с «Гладбахом» (2:4) Беллингем сделал ассист, а в игре с «Аугсбургом» (4:3) забил и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 17 матчах. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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7 комментариев

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simplehumble
Ответ Собака-буддист
Боруссия после рестарта очень радует
Но результаты хорошие
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simplehumble
Ответ Собака-буддист
Боруссия после рестарта очень радует
Не совсем. В позиционной атаке большие проблемы
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simplehumble
Очень зрелый футбол показывает Биллингем, несмотря на свой юный возраст. Такого игрока подписать - это бриллиант для каждого топ клуба
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Stewee
Ответ simplehumble
Возможно в Ливерпуль
Зачем это Беллингему?
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simplehumble
Ответ Футбол_это_жизнь
Думаю уйдёт в сити после этого сезона на замену Бернарду и Гюндогану
Возможно в Ливерпуль
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Собака-буддист
Боруссия после рестарта очень радует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Думаю уйдёт в сити после этого сезона на замену Бернарду и Гюндогану
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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