У Беллингема 4 (1+3) очка в 4 последних матчах Бундеслиги

Джуд Беллингем отдал голевую передачу в матче с «Фрайбургом».

« » Дортмунд принимает « » в 19-м туре Бундеслиге (5:1, идет второй тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

19-летний хавбек «Дортмунда» на 48-й минуте отдал голевую передачу на Карима Адейеми.

Таким образом, на счету англичанина 4 (1+3) очка в четырех последних матчах Бундеслиги. В матче с «Гладбахом» (2:4) Беллингем сделал ассист, а в игре с «Аугсбургом» (4:3) забил и отдал голевую передачу.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем забил 4 мяча и сделал 4 ассиста в 17 матчах. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.