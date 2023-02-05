Форвард «Наполи» Осимхен забил 16 голов в Серии А, в топ-5 лиг больше лишь у Холанда

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Форвард «Наполи» Виктор Осимхен лидирует в гонке бомбардиров в Серии А.

24-летний нападающий из Нигерии сделал дубль в матче 21-го тура Серии А со «Специей» (3:0). Виктор забил 15-й и 16-й голы в 17 играх в чемпионате Италии.

В топ-5 лиг Европы больше Осимхена забил только один футболист – форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (25). У Харри Кейна из «Тоттенхэма» тоже 16 мячей.

У лучшего на данный момент бомбардира Бундеслиги Никласа Фюллькруга («Вердер») 13 голов. Лидирующий в Ла Лиге Роберт Левандовски из «Барселоны» забил 14 мячей. Те же 14 голов забил Фоларин Балогун («Реймс») во Франции.

Подробная статистика выступлений Осимхена доступна здесь.

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15 комментариев

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Geronimo Good
Антропометрия, техника и атлетизм у Осимхена мирового уровня.
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nick-basil
Осимен супер-забивака!
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Гильяно
Отличный форвард кстати, без всяких «но», ибо хорош в игре и головой и ногами.
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Мукунку хороший
Остановите.. Витю)))
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Человек1991
Холлан возьмёт первую Золотую Бутсу, а Мбаппе кстати пока что не брал её.)
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Pikachu Pikachu
Ответ Zidan GOAT
Чем хуже Холланда?
Холланд стабильнее
+2
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Zidan GOAT
Чем хуже Холланда?
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-1
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Милан Тео 19
Осимхен красавец, сейчас Наполи главное не продать его года 2-3 что бы взять ещё одно Скудетто или ЛЧ, ну а потом в лет 27 продать за лямов 150 не меньше ☝️...
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Artem89S
Поздравляю Неаполь со Скудетто
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инок
Вы на правильном пути. Наполи и Спаллетти в этом сезоне заслуживает скудетто
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jvs5t7gcrf
Когда Хвича отдал голевой на пустые ворота Оси было круто, обстановка в коллективе супер
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felixdyadya
Ждём в МЮ за 200+лямов
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Матвей Суицидин
Ответ А.В.Бубнов
Надеюсь, выберет себе потом правильный клуб, а не как дурачок халанд поведется на грязные доллары
он и так в правильном клубе!
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Mr@k
Боули зашёл в чат))
+12
-3
+9
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А.В.Бубнов
Комментарий скрыт
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-16
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