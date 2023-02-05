Форвард «Наполи» Осимхен забил 16 голов в Серии А, в топ-5 лиг больше лишь у Холанда

Форвард « » лидирует в гонке бомбардиров в Серии А.

24-летний нападающий из Нигерии сделал дубль в матче 21-го тура Серии А со «Специей» (3:0). Виктор забил 15-й и 16-й голы в 17 играх в чемпионате Италии.

В топ-5 лиг Европы больше Осимхена забил только один футболист – форвард «Манчестер Сити» (25). У Харри из «Тоттенхэма» тоже 16 мячей.

У лучшего на данный момент бомбардира Бундеслиги Никласа Фюллькруга («Вердер») 13 голов. Лидирующий в Ла Лиге Роберт Левандовски из «Барселоны» забил 14 мячей. Те же 14 голов забил («Реймс») во Франции.

Подробная статистика выступлений Осимхена доступна здесь.