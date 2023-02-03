Вратарь «Арсенала» Оконкво: «Моя мечта – стать первым номером «канониров». Сейчас он арендован «Штурмом»

мечтает стать первым номером «Арсенала».

21-летний голкипер «канониров» в январе перешел в австрийский « » на правах аренды до конца текущего сезона. Первую часть сезона он провел в аренде в клубе 4-го дивизиона Англии «Крю».

«Мне было комфортно в «Крю», и я получал игровое время, которое мне было нужно. Но я решил, что лучше не оставаться в зоне комфорта слишком долго. Я хотел выбраться и играть на более высоком уровне.

Я не хочу сидеть на скамейке запасных. Хочу постоянно играть, совершенствоваться и однажды стать первым номером « ». Это моя самая большая цель. Это все еще моя мечта», – сказал Оконкво.

Англичанин также привел в пример форварда , который арендован у «Арсенала» « ». 21-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров Лиги 1.

«Фло – отличный пример. Он топ-игрок. Я так рад за него. Но я знаю его уровень, знаю, насколько он хорош, поэтому меня это не удивляет.

Он находится в таком же положении, как и я. Он играл не так стабильно, как ему хотелось бы, и поэтому он ушел. Многие футболисты в наше время уходят в аренду, чтобы играть», – добавил Артур.