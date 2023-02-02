Балогун обошел Мбаппе в списке бомбардиров Лиги 1. Форвард «Реймса», арендованный у «Арсенала», сделал хет-трик в матче с «Лорьяном»

обошел в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

Нападающий « », арендованный у « », оформил хет-трик в матче 21-го тура чемпионата Франции против « » (4:2).

Таким образом, Балогун сейчас лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, забив 14 мячей. Он обошел форварда «ПСЖ», на счету которого 13 голов.

Третье место делят («Лорьян»), (« »), («Лилль»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Александр Ляказетт («Лион») – 12 голов.

Подробную статистику Балогуна можно найти здесь.