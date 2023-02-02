Балогун обошел Мбаппе в списке бомбардиров Лиги 1. Форвард «Реймса», арендованный у «Арсенала», сделал хет-трик в матче с «Лорьяном»
Фоларин Балогун обошел Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги 1.
Нападающий «Реймса», арендованный у «Арсенала», оформил хет-трик в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (4:2).
Таким образом, Балогун сейчас лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, забив 14 мячей. Он обошел форварда «ПСЖ», на счету которого 13 голов.
Третье место делят Терем Моффи («Лорьян»), Неймар («ПСЖ»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Александр Ляказетт («Лион») – 12 голов.
Подробную статистику Балогуна можно найти здесь.
Большие надежды на него, на Балогуна
ЖЕЛАЮ ему удачи и без травм