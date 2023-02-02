Балогун обошел Мбаппе в списке бомбардиров Лиги 1. Форвард «Реймса», арендованный у «Арсенала», сделал хет-трик в матче с «Лорьяном»

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Фоларин Балогун обошел Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров Лиги 1.

Нападающий «Реймса», арендованный у «Арсенала», оформил хет-трик в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (4:2).

Таким образом, Балогун сейчас лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, забив 14 мячей. Он обошел форварда «ПСЖ», на счету которого 13 голов.

Третье место делят Терем Моффи («Лорьян»), НеймарПСЖ»), Джонатан Дэвид («Лилль»), Виссам Бен-Йеддер («Монако») и Александр Ляказетт («Лион») – 12 голов.

Подробную статистику Балогуна можно найти здесь.

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7 комментариев

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Человек1991
Балаган творится в бомбардирской гонке Лиги 1 ))
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Stade de Reims
Нахожусь в Реймсе, не долеко от стадиона.
Большие надежды на него, на Балогуна
ЖЕЛАЮ ему удачи и без травм
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Rowsen Tekayew
Ого на новый сезон конкуренция интересно кого же выберет артета между нкетиа и балогуном
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EmptyGuitar1753
При всем уважении к Нкетиа, он бы столько не забил в Лиге 1. Поэтому, Артете стоит дать шанс Балогуну
+2
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BarArsInt
Удачи ему,и главное без травмы пройти этот сезон, ждём летом но ЦН нужен хороший.
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Кукич
Нкетиа,Жезус и Балогун.Можно летом не покупать переоцененного Деревяховича
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Нико Гонсалес
Похоже появляется ещё одна молодая звезда в футболе)
+3
-1
+2
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