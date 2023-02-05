Ондуа о Емельяненко: «Хотелось, чтобы Император победил в последнем бою, как Хабиб. Великий спортсмен, вдохновлявший людей»

хотел, чтобы Федор Емельяненко победил в последнем бою в карьере.

В воскресенье утром Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру за пояс чемпиона в тяжелом весе на турнире Bellator 290. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. После поединка 46‑летний россиянин объявил о завершении карьеры.

«Мои впечатления от боя, как у всех фанатов нашего Императора по всему миру. Мы хотели бы увидеть, как он побеждает в последнем бою. Так, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. Жаль, что бой так быстро закончился.

Мы запомним Федора как великого спортсмена, вдохновлявшего многих людей в разных сферах жизни многие годы. Я очень рад, что он будет работать как тренер и остается в Союзе ММА России», – сказал хавбек сборной и немецкого « ».

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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