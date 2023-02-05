Ондуа о Емельяненко: «Хотелось, чтобы Император победил в последнем бою, как Хабиб. Великий спортсмен, вдохновлявший людей»

Теги Ганновер сборная Камеруна по футболу MMA Федор Емельяненко Bellator Хабиб Нурмагомедов Гаэль Ондуа Матч ТВ Футбол

Гаэль Ондуа хотел, чтобы Федор Емельяненко победил в последнем бою в карьере.

В воскресенье утром Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру за пояс чемпиона в тяжелом весе на турнире Bellator 290. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. После поединка 46‑летний россиянин объявил о завершении карьеры. 

«Мои впечатления от боя, как у всех фанатов нашего Императора по всему миру. Мы хотели бы увидеть, как он побеждает в последнем бою. Так, как это сделал Хабиб Нурмагомедов. Жаль, что бой так быстро закончился.

Мы запомним Федора как великого спортсмена, вдохновлявшего многих людей в разных сферах жизни многие годы. Я очень рад, что он будет работать как тренер и остается в Союзе ММА России», – сказал хавбек сборной Камеруна и немецкого «Ганновера».

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1 комментарий

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нерд халилович
Хабиб и Фёдор на разных уровнях, уважаемый! Махачева с натяжкой можно с Хабибом сравнить, а Фёдора к примеру с Багаутдиновым... Примерно один уровень!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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