Тим Сильвия: «Ужасно, что Федор заканчивает вот так. Мое уважение величайшему тяжеловесу в истории»
Ветеран ММА Тим Сильвия прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.
На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.
«Ужасно, что Федор заканчивает вот так. Для меня было честью выходить на ринг вместе с ним. Он всегда был хорошим парнем. Мое уважение величайшему тяжеловесу в истории», – написал американец.
В 2008 году Сильвия проиграл Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире Affliction.
Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры
Вышел за титул с человеком , который Молдавского побеждал, который на 15 лет младше. Тут либо лаки панч, либо так… Просто надо понимать что Федор не думает о графе поражений, он выходит и бьется, конечно было понятно что шансов нет, но то что каждый великий спортсмен считает его величайшим, гордость и только гордость