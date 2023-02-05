Тим Сильвия: «Ужасно, что Федор заканчивает вот так. Мое уважение величайшему тяжеловесу в истории»

Теги MMA Тим Сильвия Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Тим Сильвия прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру.

«Ужасно, что Федор заканчивает вот так. Для меня было честью выходить на ринг вместе с ним. Он всегда был хорошим парнем. Мое уважение величайшему тяжеловесу в истории», – написал американец.

В 2008 году Сильвия проиграл Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире Affliction.

Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры

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6 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ответ Лютый альбинос
Да кто будет вспоминать эти его поражения на спаде карьеры? Когда вспоминают Мохаммеда Али, думают о его боях с Листоном, Фрейзером или Форманом, а не об избиениях Холмсом или Бербиком. Тут будет тоже самое - это лишь спорцовская школота из биографии Фёдора помнит лишь поражения Хендо или тому же Бейдеру.
Не только школота, ещё спортовские либерасты и сочувствующие морекопателям
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инок
Всё дело в деньгах. Со временем они закончатся, и опять будет последний бой, к сожалению...
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wexor
Избиение пузатого старика , который представляет собой тень легенды смотреть ужасно, настоящие болельщики Федора бы не позволили такому произойти, ужасно что ради денег легенда вышел побыть мешком...
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supepper
закончил как клоун, как мешок для битья. И всё из-за денег.
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Лютый альбинос
Ответ Тёма Давыдов
Ну 46 лет мужику. Вышел за титул с человеком , который Молдавского побеждал, который на 15 лет младше. Тут либо лаки панч, либо так… Просто надо понимать что Федор не думает о графе поражений, он выходит и бьется, конечно было понятно что шансов нет, но то что каждый великий спортсмен считает его величайшим, гордость и только гордость
Да кто будет вспоминать эти его поражения на спаде карьеры? Когда вспоминают Мохаммеда Али, думают о его боях с Листоном, Фрейзером или Форманом, а не об избиениях Холмсом или Бербиком. Тут будет тоже самое - это лишь спорцовская школота из биографии Фёдора помнит лишь поражения Хендо или тому же Бейдеру.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тёма Давыдов
Ну 46 лет мужику.
Вышел за титул с человеком , который Молдавского побеждал, который на 15 лет младше. Тут либо лаки панч, либо так… Просто надо понимать что Федор не думает о графе поражений, он выходит и бьется, конечно было понятно что шансов нет, но то что каждый великий спортсмен считает его величайшим, гордость и только гордость
+9
-3
+6
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