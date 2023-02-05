Тим Сильвия: «Ужасно, что Федор заканчивает вот так. Мое уважение величайшему тяжеловесу в истории»

Ветеран ММА Тим Сильвия прокомментировал уход из спорта.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде .

«Ужасно, что Федор заканчивает вот так. Для меня было честью выходить на ринг вместе с ним. Он всегда был хорошим парнем. Мое уважение величайшему тяжеловесу в истории», – написал американец.

В 2008 году Сильвия проиграл Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире Affliction.

Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры