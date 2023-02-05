Шлеменко про поражение Федора: «У меня теплилась надежда, что все будет по-другому»

Российский боец прокомментировал поражение Федора Емельяненко от на 290.

«У меня теплилась надежда, что все будет по-другому. Но, с другой стороны, здравый смысл меня подталкивал, что Федор, скорее всего, проиграет, потому что если посмотреть по статистике, он ни разу не выиграл у бойцов, которые поднимались из 93 кг. У них скорость была больше, чем у бойцов-тяжей, а Федор всю жизнь брал скоростью.

Если бы сейчас выставили, к примеру, тяжелого бойца, мне кажется, у Федора было бы больше шансов. Понятно, что у них жестче плюха, но Федор переигрывал бы их на скорости.

Когда Емельяненко дерется с бойцами из 93 кг, он лишен своего преимущества в скорости. Когда он проигрывал Дэну Хендерсону, я говорил, что могут быть проблемы, потому что Дэн быстрый. Тут даже дело не в том, что они бьют быстро, а в том, как они реагируют на удары Федора – у них реакция быстрее», – сказал Шлеменко.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде