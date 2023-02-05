Шлеменко про поражение Федора: «У меня теплилась надежда, что все будет по-другому»

Теги MMA Федор Емельяненко Александр Шлеменко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на Bellator 290.

«У меня теплилась надежда, что все будет по-другому. Но, с другой стороны, здравый смысл меня подталкивал, что Федор, скорее всего, проиграет, потому что если посмотреть по статистике, он ни разу не выиграл у бойцов, которые поднимались из 93 кг. У них скорость была больше, чем у бойцов-тяжей, а Федор всю жизнь брал скоростью.

Если бы сейчас выставили, к примеру, тяжелого бойца, мне кажется, у Федора было бы больше шансов. Понятно, что у них жестче плюха, но Федор переигрывал бы их на скорости.

Когда Емельяненко дерется с бойцами из 93 кг, он лишен своего преимущества в скорости. Когда он проигрывал Дэну Хендерсону, я говорил, что могут быть проблемы, потому что Дэн быстрый. Тут даже дело не в том, что они бьют быстро, а в том, как они реагируют на удары Федора – у них реакция быстрее», – сказал Шлеменко.

Кровавый финал карьеры Федора Емельяненко – поражение от Бейдера. Разбитый нос и нокаут в первом раунде

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4 комментария

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Рустам
Чейл Соннен с 93 поднялся и Федор его переехал
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Алексей Михайлов
Невероятно безвольное поражение. Зачем с таким настроем выходить вообще? Мешком быть? Не понимаю я этого. Не можешь-прекращай, к чему все это. Больно было смотреть на это. Вообще никакого урона не смог нанести, при этом все удары в себя принимал. Выглядел еще до боя каким-то надломленным.
+3
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mqh9pzrxgf
Если честно не знаю на что рассчитывал федор. Руки опущены, очень удивлен, думал устроит шоу в последнем бою. Но разочарован, все таки возраст не обманешь, плюс травмы спины сказываются
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+3
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evil
Бейдер мог бы и во втором раунде вырубить, из-за уважения к легенде
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