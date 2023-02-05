Дана Уайт: «Никогда не считал Федора величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»
Президент UFC Дана Уайт высказался об уходе Федора Емельяненко из спорта.
«Этому парню ведь 46 лет? Он не должен драться. Он, конечно, взрослый мужик и может делать все что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад.
Жалею ли я, что мы не подписали его? Нет. У меня нет антипатии к Федору, ничего такого. Но этого [подписания] не случилось. Мы пытались, но что есть то есть. Я не хочу засирать парня, он закончил карьеру сегодня и все такое, но вы помните мои старые интервью.
Я никогда не считал, что Федор был так [хорош]. Его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон, понимаете? Это... Люди любят его, хвалят его, но он никогда не протестировал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считал его одним из величайших всех времен», – сказал Уайт.
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Когда Прайд умер и взошло UFC - этот спорт стал совсем другим. Появилось много спец. залов, спортсмены, которые пришли не из бокса или самбо, а именно из ММА. Универсальные спортсмены, с тренировками под ММА. Ушли фрик-бои, частые в Прайде. И, конечно, тестирование на допинг. Да и гонорары другие, у звезд.
В этой среде Федором, КроКопом, Ногейрой и т.д. просто вытирали канвас и избивали их, даже средние бойцы.
Федор звезда другого вида спорта, бои без правил, имеющего мало общего с современными смешанными единоборствами.
Прощай чемп...
Тема уже 500 раз обсосана о том что pride тех лет это вышка в мма и все свои тесты Фёдор сдавал именно там и именно там он и бил чемпионов UFC.
То что было после так себе, но постоянно про какие то тесты в ufc говорить. Несерьёзном для такого серьёзного человека в этом бизнесе.
Я к слову фанатом Фёдора не являюсь, но его бои в pride пушка и никакие Зулузиньё и трёхметровые корейцы не должны никого вводить в заблуждения)
Ну и к слову, думаю и сам Фёдор мог бы в средний вес гонять при желании.