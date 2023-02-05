Дана Уайт: «Никогда не считал Федора величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»

Теги UFC Дана Уайт MMA Федор Емельяненко Дэн Хендерсон тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт высказался об уходе Федора Емельяненко из спорта.

«Этому парню ведь 46 лет? Он не должен драться. Он, конечно, взрослый мужик и может делать все что хочет, но ему стоило завязать несколько лет назад.

Жалею ли я, что мы не подписали его? Нет. У меня нет антипатии к Федору, ничего такого. Но этого [подписания] не случилось. Мы пытались, но что есть то есть. Я не хочу засирать парня, он закончил карьеру сегодня и все такое, но вы помните мои старые интервью.

Я никогда не считал, что Федор был так [хорош]. Его нокаутировал средневес Дэн Хендерсон, понимаете? Это... Люди любят его, хвалят его, но он никогда не протестировал себя здесь. Я никогда не был тем, кто считал его одним из величайших всех времен», – сказал Уайт.

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Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC

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68 комментариев

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ɔculpa
Ответ Александр Шейфер
Как может в принципе быть величайшим кто-то, тот кто кому то выдает сильнее по морде. Или у кого сильнее черепушка. Или у кого лучше техника броска или уворота.
У вас какая фобия что ли? Ну есть же величайшие среди тех, кто лучше управляется ракеткой, лучше обращается с мячом, лучше вертится на брусьях и лучше метает ядро? Чем броски, блоки, удары и увороты отличаются от вышеперечисленного? Ну кроме того, что вы с брезгливостью относитесь к людям, которые смеют драться с другими в пределах правил. То есть техника, к примеру, прыжка, скольжения, форхенда, вращения, и т.д. – это нормально, видимо, а вот техника броска или уворота – это фи. И в чём же принципиальная разница, мне прям интересно?
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ɔculpa
Ответ Александр Шейфер
Для меня в принципе глупо называть кого то величайшим в мордобое. Заминисуют меня жестко, но я не вижу величайших ни в одном виде единоборств. И последующая их жизнь (может кроме Али) это подтверждает.
А при чём тут последующая жизнь? Что такого бойцы делали в последующей жизни, что вы аж отказываетесь оценивать боевые виды спорта в общем ряду с другими, где вы, видимо, величайших выделять или хотя бы дискутировать о величайших можете?
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ральф шумахер
Ответ Stan789
Дейна вот как школьник с какого то паблика в vk🤦‍♂️про то что Фёдор не был протестирован в UFC, ну серьёзно. Тема уже 500 раз обсосана о том что pride тех лет это вышка в мма и все свои тесты Фёдор сдавал именно там и именно там он и бил чемпионов UFC. То что было после так себе, но постоянно про какие то тесты в ufc говорить. Несерьёзном для такого серьёзного человека в этом бизнесе. Я к слову фанатом Фёдора не являюсь, но его бои в pride пушка и никакие Зулузиньё и трёхметровые корейцы не должны никого вводить в заблуждения) Ну и к слову, думаю и сам Фёдор мог бы в средний вес гонять при желании.
Во времена Прайд были бои без правил, где люди из разных боевых искуств представляли их публике.
Когда Прайд умер и взошло UFC - этот спорт стал совсем другим. Появилось много спец. залов, спортсмены, которые пришли не из бокса или самбо, а именно из ММА. Универсальные спортсмены, с тренировками под ММА. Ушли фрик-бои, частые в Прайде. И, конечно, тестирование на допинг. Да и гонорары другие, у звезд.
В этой среде Федором, КроКопом, Ногейрой и т.д. просто вытирали канвас и избивали их, даже средние бойцы.

Федор звезда другого вида спорта, бои без правил, имеющего мало общего с современными смешанными единоборствами.
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Ира15577
Ответ Ванька-Манька
да, Федя, увы, лишь распиаренный русскими продукт, бегавший по подвалам мма, боявшийся подраться с настоящими топарями из юфс((
А по-моему Дана сейчас очень тактично высказался! И Федор, конечно, был в свое время великим бойцом!
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bengalsckyzh
Ответ tlg
Ну Уайт понимает в этом спорте.
Если бы он не понимал, то итальянцы его никогда не продвинули.
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Владимир Д
Эй Парни! Давайте просто отпусти Чемпа... А все кто пишут гадости про Федю дураки. Человеку 46 лет он жил боями.
Прощай чемп...
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Arty Novikoff
Просто Дана - организатор собачьих боев, а Федор - спортсмен. Вот поэтому американец и лает на него все время.
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Саня Ларёк
Ответ KirGre
Там же ведь не все так гладко , вы почему только Дану вините, там Федино высокомерие тоже присутствует !
Не соглашаться на рабские условия = высокомерие? на дворе 2023 год, а вы так и не поняли что Дана бойцам явно не доплачивает? за их же здоровье....
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KirGre
Ответ папа Джо
Дана всё никак не забудет отказ Фёдора выступать в UFC. Хотя он и прав что Фёдор затянул с уходом , но это никак не сказывается на статусе Емельяненко. один из величайших в ММА. хоть и смазал концовку карьеры.
Там же ведь не все так гладко , вы почему только Дану вините, там Федино высокомерие тоже присутствует !
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Ванька-Манька
да, Федя, увы, лишь распиаренный русскими продукт, бегавший по подвалам мма, боявшийся подраться с настоящими топарями из юфс((
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hfgryje
Когда Федя был по настоящему велик, кто такой Дана никто не знал.
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tlg
Ответ bengalsckyzh
Из уст мистера Уайта это одно и тоже.
Ну Уайт понимает в этом спорте.
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tlg
Ответ закрыт по беспределу
Везде
Да ладно, когда он захотел везде Вердум, Хендерсон, Бигфут, Митрион показали ему.
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bengalsckyzh
Ответ tlg
Дана ведь не сказал что Федор не боец. Он сказал что Федя не величайший.
Из уст мистера Уайта это одно и тоже.
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нерд халилович
Ответ Конь Пальто
А Кутюр где? Емельяненко в первой десятке не должно быть.
А почему меня заминусовали? Этот рейтинг +- у всех одинаков
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нерд халилович
Ответ Конь Пальто
А Кутюр где? Емельяненко в первой десятке не должно быть.
У кутюра оппозиция относительно этих так себе...
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Остап Бендер
Я знаю одно, что в ЮФС величайшим станет тот, кого назначит Дана) каждый второй громкий кард, мы слышим фразу «это судьи принимают решение») проходит месяц и все забывают, как боец выиграл предыдущий бой
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закрыт по беспределу
Ответ tlg
Где? В Японии?
Везде
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tlg
Ответ bengalsckyzh
Кассиус не top-боксёр. Эйсебио не футболист. Джордан не баскетболист. Горди Хоу не хоккеист.
Дана ведь не сказал что Федор не боец. Он сказал что Федя не величайший.
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Born is the King
Грейси, Федор Емельяненко и возможно Джон Джонс. Эти 3 основоположники ММА среди бойцов
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Alexander p.
Это говорит человек от которого сбежал лучший боец на данный момент в мире - Френсис Нганну)
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нерд халилович
Федыру повезло что он не встретился с пиковыми Веласкесом и Джуниором... Завершение карьеры было бы лет 10-12 назад... Хотя после боев с Антонио и Хендо уровень Фёдора был ясен...
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Stan789
Дейна вот как школьник с какого то паблика в vk🤦‍♂️про то что Фёдор не был протестирован в UFC, ну серьёзно.
Тема уже 500 раз обсосана о том что pride тех лет это вышка в мма и все свои тесты Фёдор сдавал именно там и именно там он и бил чемпионов UFC.
То что было после так себе, но постоянно про какие то тесты в ufc говорить. Несерьёзном для такого серьёзного человека в этом бизнесе.

Я к слову фанатом Фёдора не являюсь, но его бои в pride пушка и никакие Зулузиньё и трёхметровые корейцы не должны никого вводить в заблуждения)
Ну и к слову, думаю и сам Фёдор мог бы в средний вес гонять при желании.
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Сергей Вольфрам
лет 10 назад надо было завязывать!
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Конь Пальто
Ответ нерд халилович
1) Хабиб* 2) Джон Джонс 3) Деметриус 4) Андерсон Силва 5) Веласкес 6) Федар * Абсолютное первое место и близко никого нет, пример для подражания как на ринге как и вне ринга.
А Кутюр где? Емельяненко в первой десятке не должно быть.
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